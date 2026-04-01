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'वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो ठीक किया जा सकता है', पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि, वोटर लिस्ट से हटे हुए नाम को ठीक किया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में आज किसी व्यक्ति को वोट देने से मना कर दिया जाता है और वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाता है, तो भी अगर बाद में पूर्व चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले ट्रिब्यूनल को ऐसा करना गलत लगता है, तो उसे ठीक किया जा सकता है.

बेंच ने साफ किया कि वह यह नहीं कह रही है कि आखिरी दिन दिए गए ट्रिब्यूनल के हर फैसले को अपने आप शामिल कर लिया जाना चाहिए. लेकिन, जहां फैसले कट-ऑफ से आगे जाते हैं, वहां सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल करना मुमकिन नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अधिकारों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, और चेतावनी दी कि उन्हें पूरी तरह से नकारने से बहुत ज्यादा दबाव वाली स्थिति पैदा होगी.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीनियर वकील कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल शंकरनारायणन और कल्याण बनर्जी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए. सीनियर वकील दामा शेषाद्रि नायडू चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए.

बेंच ने पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पर भी उम्मीद जताई, और बताया कि 31 मार्च तक कुल 60 लाख में से लगभग 47.4 लाख आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है. बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले दो संचार पर भी ध्यान दिया, जिसमें इस काम की प्रगति के बारे में अपडेट दिया गया था.

सीजेआई ने कहा, "हम फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर काफी खुश और बहुत उम्मीद भरे हैं," उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 1.75 लाख से 2 लाख आपत्तियों पर फैसला किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने थोक में फॉर्म 6 एप्लीकेशन (नए वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए) फाइल किए जाने पर चिंता जताई. हालांकि, बेंच ने कहा कि वह बिना कुछ रिकॉर्ड में आए सिर्फ ओरल सबमिशन पर कार्रवाई नहीं कर सकती.

कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या बाहर करने के खिलाफ अपील सुनने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जजों की अगुवाई में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने को नोटिफाई किया है. बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की है. बेंच पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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