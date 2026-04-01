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'वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो ठीक किया जा सकता है', पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में आज किसी व्यक्ति को वोट देने से मना कर दिया जाता है और वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाता है, तो भी अगर बाद में पूर्व चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले ट्रिब्यूनल को ऐसा करना गलत लगता है, तो उसे ठीक किया जा सकता है.

बेंच ने साफ किया कि वह यह नहीं कह रही है कि आखिरी दिन दिए गए ट्रिब्यूनल के हर फैसले को अपने आप शामिल कर लिया जाना चाहिए. लेकिन, जहां फैसले कट-ऑफ से आगे जाते हैं, वहां सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल करना मुमकिन नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अधिकारों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, और चेतावनी दी कि उन्हें पूरी तरह से नकारने से बहुत ज्यादा दबाव वाली स्थिति पैदा होगी.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीनियर वकील कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल शंकरनारायणन और कल्याण बनर्जी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए. सीनियर वकील दामा शेषाद्रि नायडू चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए.

बेंच ने पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पर भी उम्मीद जताई, और बताया कि 31 मार्च तक कुल 60 लाख में से लगभग 47.4 लाख आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है. बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले दो संचार पर भी ध्यान दिया, जिसमें इस काम की प्रगति के बारे में अपडेट दिया गया था.