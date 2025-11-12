बिहार में NDA नेता सरकार बनने से पहले जश्न की कर रहे तैयारी, बना रहे 501 किलो लड्डू
बिहार चुनाव के एक्जिट पोल का उत्साह एनडीए नेताओं में काफी देखने को मिल रहा है. तभी तो अभी से जश्न की तैयारी कर रहे.
Published : November 12, 2025 at 1:26 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है. 14 नवंबर को मतगणना होगी. उससे पहले आए एक्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर एनडीए के नेता काफी गदगद दिखाई पड़ रहे हैं.
NDA नेता-कार्यकर्ता लड्डू बनाने में जुटे : आलम यह है कि तीन दिन पहले से ही लड्डू तैयार किया जा रहा है. पटना में बीजेपी कार्यकर्ता काफी गर्मजोशी में दिखाई पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि 501 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं.
''हम लोगों की जीत निश्चित है. एनडीए की सरकार दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है. बिहार के लोगों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर मुहर लगाया है. इसीलिए अभी से यह लड्डू तैयार किए जा रहे हैं.''- कृष्ण कुमार 'कल्लु', बीजेपी नेता
'नींबू-मिर्ची भी लगाए हैं' : कृष्ण कुमार 'कल्लु' ने कहा कि 501 किलो लड्डू का आर्डर इसलिए दिया गया ताकि परिणाम के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा. इसके बाद जनता के बीच इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा. यही नहीं नींबू-मिर्ची भी लगाए हैं ताकि विरोधियों की नजर हमारे नेताओं पर ना पड़े.
'2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा' : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं बल्कि पक्ष में माहौल है. हमें लग रहा है कि 2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा. महिलाओं में सरकार के प्रति एक उत्साह था.
"जनता की आवाज और एनडीए सरकार के लिए मुहर, वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है. उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी. एनडीए सरकार बनाएगा. बिहार में पीएम मोदी के नाम और काम का जो असर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सुशासन की लहर है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है. एनडीए की सरकार बनेगी भारी बहुमत के साथ बनेगी."- नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने, लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया उन्हें सबक सिखाने का निर्णय दे दिया है. डबल इंजन की सरकार, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है. मैं सभी बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं.
'रूझानों से बेहतर नतीजे आएंगे' : जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दावे के साथ कहा कि एग्जिट पोल के रूझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं. एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. सबके लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से जो भी फैसले नीतीश कुमार ने लिए, हमारा रास्ता उससे आसान हुआ. महिलाओं ने जो बढ़-चढ़कर मतदान किया है उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है.
'2010 से ज्यादा सीटों पर NDA की जीत' : हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि चुनाव में जनता ही मालिक है और जनता ही निर्णय लेती है. एग्जिट पोल तो आते रहते हैं लेकिन हम जानते हैं कि कैसे जमीन पर एनडीए के द्वारा जो काम किया गया है, उसके प्रति लोगों में उत्साह और विश्वास है जो मत में बदला है. 2010 में जैसी लहर थी उससे भी कई ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं.
"हवाबाजी करना, झूठी बयानबाजी करना, दिन में सपने देखना, रणनीति पर काम ना करना और जनता के बीच ना रहना, यही सब कारण है जिससे लगता है कि वे (महागठबंधन) लोग पिछड़ गए हैं. उनके पास कोई नेता नहीं है और वे एक-दूसरे को नेता मानने को भी तैयार नहीं हैं."- संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम
243 सीटों पर बंपर वोटिंग : बिहार में दो चरण में मतदान हुए. 6 नवंबर को पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदन हुआ था. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 69.12 फीसदी वोटिंग हुई. दोनों चरणों को मिला दें तो साफ है कि 67 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है. इस बंपर वोटिंग का किसको लाभ मिलेगा यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा.
