ETV Bharat / bharat

रांची में शराब फैक्ट्री में रेड, आरजेडी के पूर्व एमएलसी गिरफ्तार

रांची में उत्पाद विभाग द्वारा शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर राजद के पूर्व एमएलसी सुबोध राय को गिरफ्तार किया. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

ILLEGAL LIQUOR CASE
झारखंड पुलिस मुख्यालय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 10:34 AM IST

|

Updated : July 2, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय को अवैध शराब बनाने के आरोप में रांची पुलिस ने गिरफ्तार है. उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान पूर्व एमएलसी की फैक्ट्री से अवैध शराब जब्त किया था. जिसके बाद उन्हें बुधवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया .

क्या है पूरा मामला

रांची के ओरमांझी स्थित तरंगनी लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 303 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के मालिक राजद नेता और पूर्व एमएलसी सुबोध राय, उनके चालक देवेंद्र भगत और कर्मचारी रविकांत राय को गिरफ्तार किया गया है. ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने तीनों के गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कारवाई

उत्पाद विभाग के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में शुरू की गई थी. टीम ने फैक्ट्री के गोदामों और उत्पादन क्षेत्र से बड़ी मात्रा में संदिग्ध शराब, पैकेजिंग सामग्री और फर्जी लेबल बरामद किए. बरामद माल पर नामी ब्रांडों के नकली लेबल लगाकर उसे सस्ते दाम पर बाजार में उतारा जा रहा था. जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था.

जांच में पता चला कि प्लांट में कम से कम तीन अलग-अलग ब्रांड के नाम पर अवैध रूप से शराब तैयार की जा रही थी. कई बोतलों पर 'For Sale Only in UP' का लेबल लगा मिला, जिससे आरोप है कि शराब को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाजारों में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था. जांच टीम को पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही सामग्री और लेबलिंग के उपकरण भी मिले हैं.

पहले भी हुआ है रेड

ओरमांझी पुलिस ने बताया कि यह मामला नया नहीं है. मार्च 2023 में भी इसी फैक्ट्री पर छापेमारी हुई थी. उस समय 108 बोतल अवैध शराब बरामद हुई थीं और फैक्ट्री को सील कर कारण बताओ नोटिस दिया गया था. जिसके बाद फैक्ट्री संचालन बंद हुआ था. लेकिन अब फिर से उत्पादन और पैकिंग शुरू होने के सबूत मिले हैं.

ये भी पढ़ें: पलामू में एक घर से 710 पेटी अवैध शराब बरामद, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा

रांची में पिकअप वैन से 1000 पेटी नकली शराब बरामद, बाजार में खपाने की थी तैयारी

प्रधान सचिव पहुंचे बोकारो, 10 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की जांच हुई तेज

Last Updated : July 2, 2026 at 10:42 AM IST

TAGGED:

राजद के पूर्व एमएससी गिरफ्तार
RJD FORMER MLC
RANCHI
रांची में उत्पाद विभाग की कार्रवाई
ILLEGAL LIQUOR CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.