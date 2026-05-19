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डेटा चोरी और डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दिया ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से कहा कि वह एक याचिका पर विचार करे, जिसमें कथित तौर पर चुराए गए और विदेशी सर्वर पर स्टोर किए गए भारतीयों के पर्सनल डेटा को रिकवर करने या नष्ट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. बेंच साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की फाइल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने याचिका में उठाई गई चिंताओं की गंभीरता को माना, लेकिन कहा कि ये मुद्दे बहुत तकनीकी थे. बेंच ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसका कानूनी पहलुओं से बहुत कम लेना-देना है. बेंच ने याचिकाकर्ता से अपनी शिकायतों के साथ सरकार से संपर्क करने को कहा. बेंच ने कहा कि इस मामले में इस समय न्यायिक दखल के बजाय प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है.