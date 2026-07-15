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अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया EX US नेवी कमांडो, सुरक्षा एजेसियों को टहला रहा है जॉर्डन ब्राउन

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया EX US नेवी कमांडो. ( ETV Bharat )

महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए अमेरिका के पूर्व नेवी सील कमांडो जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की जांच लगातार गहराती जा रही है. पूछताछ में वह अलग-अलग एजेंसियों के सामने अलग-अलग कहानी बता रहा है. इससे उसके भारत आने के उद्देश्य और गतिविधियों को लेकर संदेह और बढ़ गया है. एजेंसियां उसके यात्रा इतिहास, डिजिटल डेटा और स्थानीय संपर्कों की हर कड़ी की जांच कर रही हैं. भारतीय सीमा से करीब 30 मीटर पहले एसएसबी के हत्थे चढ़े जॉर्डन ब्राउन के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि वह नवंबर 2025 से भारत में सक्रिय था. पूछताछ में उसने मुंबई, गोवा, दिल्ली, वाराणसी, मैसूर, केरल, कोयंबटूर और बेंगलुरु सहित कई शहरों की यात्रा करने की बात स्वीकार की है. हालांकि अलग-अलग एजेंसियों के सामने उसके बयान लगातार बदल रहे हैं. पहले उसने टूरिस्ट वीजा पर भारत आने की बात कही. फिर बाद में, थाईलैंड, बाली और श्रीलंका के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का दावा किया. यही नहीं, उसके भारत में रुकने और नेपाल जाने के उद्देश्य को लेकर भी उसके बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं.