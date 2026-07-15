ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया EX US नेवी कमांडो, सुरक्षा एजेसियों को टहला रहा है जॉर्डन ब्राउन

भारत में 8 माह तक क्या खंगालता रहा पूर्व अमेरिकी नेवी सील जॉर्डन ब्राउन. मोबाइल तोड़कर नेपाल भागने की कोशिश.

EX US NAVY COMMANDO
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया EX US नेवी कमांडो. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 12:47 PM IST

|

Updated : July 15, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए अमेरिका के पूर्व नेवी सील कमांडो जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की जांच लगातार गहराती जा रही है. पूछताछ में वह अलग-अलग एजेंसियों के सामने अलग-अलग कहानी बता रहा है.

इससे उसके भारत आने के उद्देश्य और गतिविधियों को लेकर संदेह और बढ़ गया है. एजेंसियां उसके यात्रा इतिहास, डिजिटल डेटा और स्थानीय संपर्कों की हर कड़ी की जांच कर रही हैं.

भारतीय सीमा से करीब 30 मीटर पहले एसएसबी के हत्थे चढ़े जॉर्डन ब्राउन के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि वह नवंबर 2025 से भारत में सक्रिय था. पूछताछ में उसने मुंबई, गोवा, दिल्ली, वाराणसी, मैसूर, केरल, कोयंबटूर और बेंगलुरु सहित कई शहरों की यात्रा करने की बात स्वीकार की है.

हालांकि अलग-अलग एजेंसियों के सामने उसके बयान लगातार बदल रहे हैं. पहले उसने टूरिस्ट वीजा पर भारत आने की बात कही. फिर बाद में, थाईलैंड, बाली और श्रीलंका के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का दावा किया. यही नहीं, उसके भारत में रुकने और नेपाल जाने के उद्देश्य को लेकर भी उसके बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि नेपाल की ओर बढ़ने से पहले उसने अपने दोनों मोबाइल फोन तोड़ दिए थे. अब सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल और एयरटेल सिम से डेटा रिकवर कराने में जुटी हैं. जिन गेस्ट हाउसों और होटलों में वह ठहरा था, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि उसकी गतिविधियों और संपर्कों का पता लगाया जा सके.

पूछताछ में ब्राउन ने खुद को अमेरिका का पूर्व नेवी सील बताया है. उसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई करने की जानकारी भी दी.

जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में राज और चेतन नामक दो लोगों तथा नेपाल भेजने में मदद करने वाले नाज नामक व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में है. नाज के नेपाल भाग जाने की बात सामने आई है और उसकी तलाश की जा रही है. क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि अमेरिकी नागरिक के विरुद्ध आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

उसके भारत आने के उद्देश्य, ट्रैवल हिस्ट्री, मोबाइल डेटा और सभी संपर्कों की गहन पड़ताल की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : July 15, 2026 at 2:08 PM IST

TAGGED:

महाराजगंज समाचार
INTERNATIONAL BORDER
JORDAN BROWN
EX US NAVY COMMANDO
EX US NAVY COMMANDO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.