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पश्चिम बंगाल: TMC के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार

टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता के खिलाफ जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप हैं.

Ex TMC MLA arrested
टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 8:12 AM IST

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न्यूटाउन: राजरहाट-न्यूटाउन के पूर्व विधायक और बिधाननगर के तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. दत्ता के खिलाफ जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोपों हैं.

पुलिस ने सोमवार रात को सबसे पहले उन्हें न्यूटाउन में उनके आलीशान अपार्टमेंट से हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले गई. बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद पूर्व विधायक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी से बिधाननगर के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार दोपहर को साल्ट लेक के रहने वाले और बिजनेसमैन मधुसूदन चक्रवर्ती ने बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में सब्यसाची दत्ता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने सब्यसाची दत्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और गंभीर मानसिक उत्पीड़न शामिल हैं.

शिकायत मिलने पर बिधाननगर नॉर्थ पुलिस एक्शन में आ गई. इन्वेस्टिगेटर ने सोमवार आधी रात के आसपास सब्यसाची दत्ता के न्यूटाउन अपार्टमेंट पर छापा मारा. पूर्व विधायक उस समय वहां मौजूद थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले आई. इसके बाद बंद कमरे में पूछताछ की गई. उनके बयानों में अंतर और जांच में सहयोग न करने के आरोपों के कारण उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया.

सब्यसाची दत्ता पर गंभीर आरोप

बिजनेसमैन मधुसूदन चक्रवर्ती की एफआईआर के मुताबिक यह घटना 2018 की है. सब्यसाची दत्ता ने कथित तौर पर उन्हें फोन कर धमकियां दी और एक घंटे के अंदर 2.30 लाख रुपये मांगे. कहा जाता है कि सब्यसाची ने फोन पर उनसे कहा कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो नतीजे बुरे होंगे, जिससे बिजनेसमैन खुद को बेबस महसूस कर रहा था.

उस समय सब्यसाची ने बिद्युत गंगोपाध्याय उर्फ ​​'गुजी' नाम के एक व्यक्ति को मधुसूदन के ऑफिस में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था. आरोप है कि इसी व्यक्ति ने मधुसूदन से पैसे लिए थे. इसके अलावा, बिजनेसमैन ने अपनी शिकायत में एक परेशान करने वाली पर्सनल हालत के बारे में बताया.

इसमें बताया गया कि उस समय उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही थी. उन्हें अर्जेंट मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए हर समय घर पर कुछ कैश रखना पड़ता था. हालात की वजह से उन्हें अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखे पैसे और कहीं और से उधार लिए गए पैसे सब्यसाची के एक रिप्रेजेंटेटिव विद्युत गंगोपाध्याय को देने पड़े.

एफआईआर में बिजनेसमैन ने आगे लिखा, 'सब्यसाची दत्ता पश्चिम बंगाल में उस समय की रूलिंग पार्टी के बहुत असरदार लीडर थे. डर के मारे और कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर, मैंने अपनी पत्नी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए घर पर रखे कैश का कुछ हिस्सा लिया और बाकी पैसे एक जान-पहचान वाले से उधार लिए और आखिर में पूरी रकम उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दी.'

इस गिरफ्तारी को लेकर बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में काफी हलचल है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. इस बीच न तो सब्यसाची दत्ता और न ही उनके वकीलों ने आरोपों या संभावित कानूनी कदमों के बारे में तुरंत कोई रिएक्शन दिया.

सब्यसाची दत्ता लंबे समय से बिधाननगर और राजारहाट इलाकों में एक जाने-माने और मज़बूत नेता रहे हैं. कई बार नगर निगम प्रशासन में अहम जिम्मेदारियां संभालने के अलावा, उन्होंने पार्टी संगठन में भी अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा, वह 2026 के विधानसभा चुनावों में बारासात सीट से तृणमूल के उम्मीदवार थे. राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद से कई तृणमूल नेताओं और मंत्रियों को भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और जबरन वसूली के आरोपों में जेल जाना पड़ा है. सब्यसाची दत्ता उस लिस्ट में सबसे नया नाम है.

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