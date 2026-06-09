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पश्चिम बंगाल: TMC के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार

टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार ( ETV Bharat )

न्यूटाउन: राजरहाट-न्यूटाउन के पूर्व विधायक और बिधाननगर के तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. दत्ता के खिलाफ जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोपों हैं. पुलिस ने सोमवार रात को सबसे पहले उन्हें न्यूटाउन में उनके आलीशान अपार्टमेंट से हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले गई. बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद पूर्व विधायक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी से बिधाननगर के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार दोपहर को साल्ट लेक के रहने वाले और बिजनेसमैन मधुसूदन चक्रवर्ती ने बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में सब्यसाची दत्ता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने सब्यसाची दत्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और गंभीर मानसिक उत्पीड़न शामिल हैं. शिकायत मिलने पर बिधाननगर नॉर्थ पुलिस एक्शन में आ गई. इन्वेस्टिगेटर ने सोमवार आधी रात के आसपास सब्यसाची दत्ता के न्यूटाउन अपार्टमेंट पर छापा मारा. पूर्व विधायक उस समय वहां मौजूद थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले आई. इसके बाद बंद कमरे में पूछताछ की गई. उनके बयानों में अंतर और जांच में सहयोग न करने के आरोपों के कारण उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. सब्यसाची दत्ता पर गंभीर आरोप बिजनेसमैन मधुसूदन चक्रवर्ती की एफआईआर के मुताबिक यह घटना 2018 की है. सब्यसाची दत्ता ने कथित तौर पर उन्हें फोन कर धमकियां दी और एक घंटे के अंदर 2.30 लाख रुपये मांगे. कहा जाता है कि सब्यसाची ने फोन पर उनसे कहा कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो नतीजे बुरे होंगे, जिससे बिजनेसमैन खुद को बेबस महसूस कर रहा था.