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'भारत गंदा है ... मेरिट की कोई कद्र नहीं', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई

पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ( ANI )

नई दिल्ली : पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह भारत को लेकर निगेटिव कमेंट करती हुई दिख रही हैं. उनके कुछ कमेंट पर पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं, जबकि कुछ कमेंट पर लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं. दरअसल, इंदिरा नूई ने भारत, अमेरिका और चीन तीनों की तुलना की है. उन्होंने कहा कि अगर आपको साफ-सुथरी और व्यवस्थित जिंदगी अच्छी लगती है, तो भारत आपके लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में "अव्यवस्था" या "अराजकता" (केऑस) है. नूई ने कहा, "अगर आपको यह अव्यवस्था पसंद आ जाए, तो आप बार-बार वहां जाना चाहेंगे. तब भारत एक नशे की तरह हो जाता है." इसके ठीक विपरीत चीन को उन्होंने भारत से बेहतर बताया है. नूई ने कहा कि चीन में एक जैसी संस्कृति और व्यवस्था है, इसलिए यहां आने वालों को आसानी महसूस होती है. उन्हें अच्छा लगता है. नूई ने चीन को लेकर कहा, "चीन में घूमना-फिरना आसान लगता है, क्योंकि वहां एक जैसी चीजें और व्यवस्थित माहौल है, जबकि भारत की खासियत उसकी अनिश्चितता में है." उन्होंने कहा, "मैं चीन को ब्लाइंड एज से बाहर निकालने वाले चीनी सिस्टम का सम्मान करती हूं. वह एक ग्लोबल पावर इसलिए बना क्योंकि उन्होंने यह काम केंद्रीय स्तर पर किया. भारत अभी भी ग्लोबल पावर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यहां लोकतंत्र है और तरक्की धीमी है. लेकिन मुझे खुशी है कि यह एक लोकतंत्र है."