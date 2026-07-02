'भारत गंदा है ... मेरिट की कोई कद्र नहीं', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई
वह पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं. वह अमेरिका में रहती हैं. पढ़ें पूरी खबर.
Published : July 2, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली : पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह भारत को लेकर निगेटिव कमेंट करती हुई दिख रही हैं. उनके कुछ कमेंट पर पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं, जबकि कुछ कमेंट पर लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं.
दरअसल, इंदिरा नूई ने भारत, अमेरिका और चीन तीनों की तुलना की है. उन्होंने कहा कि अगर आपको साफ-सुथरी और व्यवस्थित जिंदगी अच्छी लगती है, तो भारत आपके लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में "अव्यवस्था" या "अराजकता" (केऑस) है. नूई ने कहा, "अगर आपको यह अव्यवस्था पसंद आ जाए, तो आप बार-बार वहां जाना चाहेंगे. तब भारत एक नशे की तरह हो जाता है."
From immigrating to the United States to leading one of the world's most iconic companies, Indra Nooyi's story is a testament to the opportunities America can offer. In conversation with @CondoleezzaRice, Nooyi reflects on leadership, innovation, gratitude, and the values that… pic.twitter.com/38Avj08frT— Hoover Institution (@HooverInst) July 1, 2026
इसके ठीक विपरीत चीन को उन्होंने भारत से बेहतर बताया है. नूई ने कहा कि चीन में एक जैसी संस्कृति और व्यवस्था है, इसलिए यहां आने वालों को आसानी महसूस होती है. उन्हें अच्छा लगता है. नूई ने चीन को लेकर कहा, "चीन में घूमना-फिरना आसान लगता है, क्योंकि वहां एक जैसी चीजें और व्यवस्थित माहौल है, जबकि भारत की खासियत उसकी अनिश्चितता में है."
उन्होंने कहा, "मैं चीन को ब्लाइंड एज से बाहर निकालने वाले चीनी सिस्टम का सम्मान करती हूं. वह एक ग्लोबल पावर इसलिए बना क्योंकि उन्होंने यह काम केंद्रीय स्तर पर किया. भारत अभी भी ग्लोबल पावर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यहां लोकतंत्र है और तरक्की धीमी है. लेकिन मुझे खुशी है कि यह एक लोकतंत्र है."
हालांकि, उनके इंटरव्यू के एक हिस्से को लेकर उनकी तारीफें भी की जा रही हैं. इस हिस्से में उन्होंने मेरिटोक्रेसी की तारीफ की है. इंदिरा नूई ने कहा कि अमेरिका इतना अधिक सफल इसलिए है, क्योंकि यहां पर मेरिट की तारीफ होती है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है.
इंदिरा नूई ने कहा, "मैं दुनिया के किसी भी दूसरे देश में, जिसमें भारत भी शामिल है, कभी सीईओ नहीं बन सकती थी. ऐसा इसलिए है, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम मेरिटोक्रेसी पर आधारित है. यहां मेंटर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या महिला. वे बस यही चाहते हैं कि सबसे काबिल लोग ही टॉप पर पहुंचें."
अनुराधा तिवारी नाम की एक यूजर ने लिखा, "पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ने भारत की आरक्षण की राजनीति पर जोरदार तमाचा मारा है!"
एक अन्य यूजर ने लिखा, "इंदिरा नूई भारत के बारे में जो कहती हैं, वह भारत-विरोधी नहीं है. बल्कि एक कड़वा सच है.भारत में एक बेमिसाल ऊर्जा है, लेकिन इसके साथ ही रोजमर्रा की अफरातफरी भी जुड़ी है. बहुत से भारतीय विदेश में बस जाते हैं, क्योंकि वे रोजाना ट्रैफिक, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे सरकारी सिस्टम से जूझना नहीं चाहते जो तभी काम करते हैं जब आपकी पहुंच ऊंचे ओहदे वाले लोगों तक हो."
भूटान न्यूजपेपर के एडिटर तेंजिंग लमांग लिखते हैं, "इंदिरा नूई यहां दो ऐसी बातों को मिला रही हैं जो सही नहीं हैं.उनका मानना है कि भारत में जो अव्यवस्था और प्रदूषण है, वह एकरूपता की कमी के कारण है, जबकि चीन में एकरूपता अधिक हैं. भारत की समस्याएं ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक वजहों से हैं."
Indira Nooyi is conflating two things here which are not correct.— Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) July 2, 2026
She assumes the chaos & pollution in India is due to the lack of homogeneity as opposed to a more homogeneous China.
India’s problems are due to deep rooted historical (200 yrs 🇬🇧), social & political factors. https://t.co/GcPC62vJB5
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