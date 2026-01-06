ETV Bharat / bharat

अंकिता केस के जरिए लाया सियासी भूचाल! कुछ दिन रहे 'अंडरग्राउंड', अब सामने आए सुरेश राठौर-उर्मिला सनावर

देहरादून: उत्तराखंड में साल 2022 में हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लगभग ठंडा पड़ गया था, लेकिन साल 2025 के जाते-जाते इस मामले ने ऐसी चिंगारी पकड़ी कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बवाल हो गया. इस केस में चिंगारी सुलगाने का काम बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने किया. वहीं, मामले में बवाल मचने और मुकदमा दर्ज होने पर दोनों गायब से हो गए. अब दोनों सामने आए हैं और जांच में सहयोग करने के लिए उत्तराखंड के लिए निकल पड़े हैं. वहीं, उर्मिला देहरादून भी पहुंच गई हैं.

उर्मिला सनावर के वीडियो से मचा बवाल: फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने अंकिता प्रकरण में कथित 'वीआईपी' का खुलासा करते हुए बातचीत से जुड़े ऑडियो को लेकर वीडियो जारी कर दिए. फिर क्या उत्तराखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया कि जो बीजेपी और सरकार के संभले नहीं संभल रहा है. इस मुद्दे को विपक्ष ने लपकते हुए सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया. उधर, मामले पर जनता भी सड़कों पर आ गई.

विपक्षी दल समेत तमाम सामाजिक संगठन प्रदर्शन करते हुए अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीएम आवास कूच कर दिया. इधर, सुरेश राठौर और उर्मिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया. जिसके बाद से ही दोनों अंडरग्राउंड हो गए. हालांकि, बीच-बीच में उर्मिला वीडियो जारी करती रहीं. एक वीडियो में तो वो रोती हुईं नजर आईं थी. जिसमें वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती दिखीं.

वहीं, बीती रोज यानी 5 जनवरी को अंकिता प्रकरण में नाम घसीटे जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला समेत कुछ राजनीतिक दलों के खिलाफ छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया. आज यानी 6 जनवरी को खुद सीएम धामी भी सामने आए और प्रकरण पर अपनी बात रखी. सीबीआई जांच की मांग पर उनका कहना था कि सरकार किसी भी प्रकार की जांच से पीछे नहीं हटेगी.