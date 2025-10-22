ETV Bharat / bharat

भाजपा नेता पीताबास पांडा मर्डर केस: पूर्व BJD विधायक समेत 12 लोग गिरफ्तार, 50 लाख की साजिश का पर्दाफाश

पीताबास पांडा की हत्या के लिए 50 लाख रुपये का सौदा हुआ था, जिसमें से 10 लाख रुपये शार्पशूटर को दिए गए थे.

Ex MLA Bikram Panda among 12 arrested in Pitabas Panda Murder Case
भाजपा नेता पीताबास पांडा और बीजू जनता दल के नेता बिक्रम पांडा (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 4:59 PM IST

बरहामपुर: ओडिशा पुलिस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अधिवक्ता पीताबास पांडा की हत्या के आरोप में बरहामपुर के पूर्व विधायक और बीजू जनता दल (बीजद) की गंजाम इकाई के जिला अध्यक्ष बिक्रम पांडा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बरहामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरवन विवेक एम ने संवाददाताओं को बताया कि यह हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत दुश्मनी और आर्थिक नुकसान का नतीजा थी.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बरहामपुर के पूर्व मेयर सिबा शंकर दास उर्फ ​​पिंटू दास, पार्षद मलय बिसोई, छात्र नेता मदन दलेई, दो शार्पशूटर, एक स्थानीय शूटर और अधिवक्ता पर नजर रखने वाला एक व्यक्ति शामिल है. वरिष्ठ अधिवक्ता और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पीताबास पांडा की छह अक्टूबर को ब्रह्मनगर स्थित उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

एसपी ने कहा कि, पीताबास पांडा की हत्या के लिए 50 लाख रुपये का सौदा हुआ था, जिसमें से 10 लाख रुपये शार्पशूटर को दिए गए थे. उन्होंने बताया कि बिक्रम पांडा ने पीताबास पांडा की हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने खुलासा किया कि, जब चिंटू प्रधान गाड़ी चला रहा था, तब कुरुपति भुइयां ने गोलियां चलाईं.

उन्होंने कहा कि, मलय बिसोई और मदन दलेई ने पूरी साजिश रची. बिक्रम पांडा और पिंटू दास ने इस साजिश की योजना बनाई. बिक्रम पांडा ने मलय बिसोई और मदन दलेई के जरिए साजिश रची. बिक्रम पांडा और पिंटू दास से 50 लाख रुपये लाने का इंतजाम किया गया. सौदे की सारी रकम उमा बिसोई के पास है.

पिंटू दास के खिलाफ 38 मामले दर्ज हैं. बिक्रम पांडा के खिलाफ आपराधिक साजिश के सबूत मिले हैं. गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां उनकी जमानत खारिज कर दी गई और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

3 आरोपी अभी भी फरार
पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बंदूकें और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं. एसपी ने बताया कि इस मामले के आरोपी सुदर्शन जेना, कुरुपति भुइयां और उमा बिसोय अभी भी फरार हैं. इससे पहले, बिक्रम पांडा को मंगलवार को बैद्यनाथपुर थाने बुलाया गया था और देर रात तक उनसे इस मामले से जुड़े एक वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई थी.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार जब्त कर लिया है. एसपी ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में जांच अधिकारियों ने 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की क्लिप देखीं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिक्रम पांडा और अन्य को कड़ी सुरक्षा के बीच बरहामपुर की अदालत में पेश किया.

संभावित विरोध को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालत परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था. इस बीच बीजद नेता और विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में बिक्रम पांडा को क्लीन चिट देते हुए दावा किया कि असली अपराधी को बचाने के लिए पुलिस ने बरहामपुर के पूर्व विधायक को गलत तरीके से फंसाया है.

दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आरोप लगाया कि बीजद अपराधियों को संरक्षण दे रही है. मंत्री ने कहा कि, अपराधियों और अपराध का समर्थन करके बीजद ओडिशा के साथ अन्याय कर रही है.

