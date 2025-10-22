ETV Bharat / bharat

भाजपा नेता पीताबास पांडा मर्डर केस: पूर्व BJD विधायक समेत 12 लोग गिरफ्तार, 50 लाख की साजिश का पर्दाफाश

भाजपा नेता पीताबास पांडा और बीजू जनता दल के नेता बिक्रम पांडा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

बरहामपुर: ओडिशा पुलिस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अधिवक्ता पीताबास पांडा की हत्या के आरोप में बरहामपुर के पूर्व विधायक और बीजू जनता दल (बीजद) की गंजाम इकाई के जिला अध्यक्ष बिक्रम पांडा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बरहामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरवन विवेक एम ने संवाददाताओं को बताया कि यह हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत दुश्मनी और आर्थिक नुकसान का नतीजा थी. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बरहामपुर के पूर्व मेयर सिबा शंकर दास उर्फ ​​पिंटू दास, पार्षद मलय बिसोई, छात्र नेता मदन दलेई, दो शार्पशूटर, एक स्थानीय शूटर और अधिवक्ता पर नजर रखने वाला एक व्यक्ति शामिल है. वरिष्ठ अधिवक्ता और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पीताबास पांडा की छह अक्टूबर को ब्रह्मनगर स्थित उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एसपी ने कहा कि, पीताबास पांडा की हत्या के लिए 50 लाख रुपये का सौदा हुआ था, जिसमें से 10 लाख रुपये शार्पशूटर को दिए गए थे. उन्होंने बताया कि बिक्रम पांडा ने पीताबास पांडा की हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने खुलासा किया कि, जब चिंटू प्रधान गाड़ी चला रहा था, तब कुरुपति भुइयां ने गोलियां चलाईं. उन्होंने कहा कि, मलय बिसोई और मदन दलेई ने पूरी साजिश रची. बिक्रम पांडा और पिंटू दास ने इस साजिश की योजना बनाई. बिक्रम पांडा ने मलय बिसोई और मदन दलेई के जरिए साजिश रची. बिक्रम पांडा और पिंटू दास से 50 लाख रुपये लाने का इंतजाम किया गया. सौदे की सारी रकम उमा बिसोई के पास है.