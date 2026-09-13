क्या AI के क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है चीन? जानिए, टेक एक्सपर्ट गोलक सिमली की राय
विदेश मंत्रालय के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गोलक कुमार सिमली से ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय ने खास बातचीत की.
Published : September 13, 2026 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: चीन की किफायती एआई, ओपन-वेट मॉडल, रोबोटिक्स, विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग में बढ़ती ताकत अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रही है, भले ही अमेरिका फ्रंटियर मॉडल, चिप्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में आगे है. AI की उभरती हुई व्यवस्था में सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इसमें कई ऐसे अलग-अलग तंत्र शामिल होने की संभावना है जो आपस में प्रतिस्पर्धा भी करेंगे और एक-दूसरे से जुड़े भी रहेंगे.
खास बात यह है कि भारत घरेलू क्षमताओं को वैश्विक साझेदारियों के साथ जोड़ते हुए "सहयोग के जरिये रणनीतिक स्वायत्तता" के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में भारत का अनुभव समावेशी, इंटरऑपरेबल और संप्रभु डिजिटल सिस्टम के लिए एक मॉडल पेश करता है. भारत नैतिक, सुरक्षित और मानव-केंद्रित एआई की भी वकालत कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक असमानता या निर्भरता को बढ़ाए बिना नए अवसर पैदा करे.
AI और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ और विदेश मंत्रालय के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) गोलक कुमार सिमली से ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय ने खास बातचीत की. पेश हैं इंटरव्यू के मुख्य अंश...
सवाल: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के AI पर जोर देने के बाद, क्या चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सकता है?
जवाब: मेरा मानना है कि उभरती हुई वैश्विक एआई व्यवस्था को किसी एक सार्वभौमिक तकनीकी या नियामक ढांचे से परिभाषित किए जाने की संभावना कम है. इसके बजाय, इसके परस्पर जुड़े और कभी-कभी प्रतिस्पर्धा करने वाले टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में विकसित होने की अधिक संभावना है, जो कंप्यूटिंग क्षमता, सेमीकंडक्टर, मॉडल, डेटा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी, टैलेंट, स्टैंडर्ड और सरकारी क्षमता में अंतर से आकार लेंगे. चीन और अमेरिका एआई क्षमता के महत्वपूर्ण केंद्र बने रहेंगे, लेकिन एआई के भविष्य को दो तकनीकी शक्तियों के बीच होड़ तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. इससे भी अधिक अहम सवाल यह है कि ये अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र बाकी दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं और क्या विकासशील देश उन तकनीकों और जुड़ाव के नियमों को आकार देने में भाग लेने में सक्षम हैं जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को तेजी से प्रभावित करेंगे.
जहां अमेरिका के पास फ्रंटियर-मॉडल विकास, उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक, हाइपरस्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंचर कैपिटल और विशेष अनुसंधान प्रतिभा के क्षेत्र में बड़ी ताकत है, वहीं चीन ने आसानी से उपलब्ध और किफायती एआई, ओपन और ओपन-वेट मॉडल, इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट, विनिर्माण क्षमता और सरकार समर्थित बुनियादी ढांचे के इर्द-गिर्द महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की हैं. ये क्षमताएं उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकती हैं जो किफायती एआई समाधान और अधिक तकनीकी स्वायत्तता चाहती हैं. साथ ही, एआई में नेतृत्व का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है. उद्योगों की स्थापना, रोबोटिक्स, विनिर्माण और किफायती मॉडल में प्रगति यह दर्शाती है कि एआई में लीडरशिप को सिर्फ सबसे उन्नत फ्रंटियर मॉडल के प्रदर्शन के आधार पर नहीं मापा जा सकता है.
इसलिए, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा इस सवाल से आगे बढ़ रही है कि किसके पास सबसे सक्षम एआई सिस्टम है. इसका संबंध अब इस बात से अधिक है कि कौन कंप्यूट, ऊर्जा, डेटा, मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल और मानकों तक लचीली पहुंच का निर्माण और उसे प्रदान कर सकता है, और क्या ये संसाधन इस तरह से उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो व्यापक विकास का समर्थन करें. यह लचीलेपन को उभरती हुई एआई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम बनाता है. देशों को लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, कंप्यूट और ऊर्जा तक अलग-अलग तरह से पहुंच, सुरक्षित डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसेमंद डिजिटल सिस्टम और तकनीकी व्यवधान को प्रबंधित करने के लिए संस्थागत क्षमता की जरूरत है. लेकिन लचीलापन सिर्फ अलग-थलग रहकर हासिल नहीं किया जा सकता है. इसके लिए सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और भरोसेमंद साझेदारी की भी जरूरत होती है.
इसलिए, उद्देश्य तकनीकी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा से इनोवेशन को बढ़ावा मिले, जबकि सहयोग बिखराव को बहिष्कार में बदलने से रोके. यह नई दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से उभरने वाली व्यापक दिशा के अनुरूप है - जो केंद्रित विशेषाधिकार की संरचनाओं से हटकर 'साझेदारी के मंच' की ओर बढ़ रहा है, जिसमें वैश्विक नियमों को आकार देने में देशों की आवाज, हिस्सेदारी और भूमिका है.
फलस्वरूप, उभरती हुई एआई व्यवस्था के लिए मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एआई का नेतृत्व कौन करता है? मूल सवाल यह है कि क्या वैश्विक एआई इकोसिस्टम पर्याप्त रूप से लचीला, खुला और सहयोगी बन सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देश अपनी संप्रभुता को खोए बिना - यानी यह तय करने की अपनी क्षमता को सरेंडर किए बिना कि इसका संचालन और उपयोग कैसे किया जाए - एआई तक पहुंच हासिल कर सकें, इसे आकार दे सकें और इससे लाभान्वित हो सकें? यहीं पर मानवता को केंद्र में बने रहना चाहिए. एआई का मूल्यांकन आखिरकार सिर्फ उसकी कम्प्यूटेशनल क्षमता या आर्थिक मूल्य से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि क्या वह मानवीय अवसरों का विस्तार करता है, समाजों को मजबूत करता है, असुरक्षा को कम करता है और टिकाऊ तथा समावेशी विकास में योगदान देता है.
सवाल: समावेशी तकनीकी शासन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर भारत कहां खड़ा है?
जवाब: भारत के एआई गवर्नेंस के दृष्टिकोण को संप्रभुता, सहयोग और मानव-केंद्रित विकास के मेल से समझा जा सकता है. भारत ने शुरू से ही एक ऐसे एआई इकोसिस्टम का समर्थन किया है जो सुरक्षित, भरोसेमंद, सुलभ और ग्लोबल साउथ तथा एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था के लिए फायदेमंद हो. इससे यह बात सामने आती है कि देशों को सिर्फ अन्य स्थानों पर विकसित तकनीकों का निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं बन जाना चाहिए. उन्हें एआई के विकास, उसकी तैनाती और उसके नियमन में भाग लेने की जरूरी क्षमता और संस्थागत अधिकार की जरूरत है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ भारत का अनुभव इस दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है. इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं देशों को घरेलू स्वामित्व और नीतिगत नियंत्रण बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बना सकती हैं. BRICS फ्रेमवर्क ने खुद भी सामाजिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए लचीले, सुरक्षित, समावेशी और इंटरऑपरेबल DPI की क्षमता को पहचाना है.
डीपीआई से मिलने वाली सीख AI के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है कि संप्रभुता का मतलब तकनीकी अलगाव नहीं, बल्कि एक सहकारी संप्रभुता के लिए काम करना है. एक देश अंतरराष्ट्रीय तकनीकी पारिस्थितिकी प्रणालियों में भाग लेने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, डेटा प्रशासन, सुरक्षा और सार्वजनिक हित के अनुप्रयोगों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकता है. वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की अपनी क्षमता को छोड़े बिना खुले मानकों को अपना सकता है, ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकता है, अनुसंधान पर सहयोग कर सकता है, साझा रिपॉजिटरी विकसित कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय क्षमता-निर्माण में भाग ले सकता है. यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के चार स्तंभों - लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता - के साथ मेल खाता है. साथ ही यह इनके ऊपर एक पांचवें सिद्धांत को रखता है: मानवता सबसे पहले. भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम बताया है.
इसके लिए डीपफेक, दुष्प्रचार, साइबर अपराध, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, एल्गोरिदम भेदभाव, रोजगार में व्यवधान और एआई तक असमान पहुंच से जुड़े जोखिमों पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि एआई के लाभ कुछ ही कंपनियों, देशों या अत्यधिक कुशल आबादी तक ही सीमित न हो जाएं.
उद्देश्य एआई इकोसिस्टम के हर स्तर पर आत्मनिर्भरता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देशों के पास सहयोग, नवाचार, लचीली साझेदारी और जिम्मेदार तकनीकी विकास के लिए खुले रहते हुए अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की क्षमता और संप्रभुता हो.
सवाल: क्या चीन का एआई अभियान अमेरिका के तकनीकी दबदबे को चुनौती दे सकता है, जबकि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नैतिक एआई (Ethical AI) के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उभर रहा है?
जवाब: वैश्विक एआई परिदृश्य एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न देशों, क्षेत्रों और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के स्तरों पर क्षमताएं उभर रही हैं और उनका विस्तार हो रहा है. लागत-प्रभावी मॉडल, ओपन-वेट इकोसिस्टम, विनिर्माण, रोबोटिक्स, औद्योगिक उपयोग और एआई बुनियादी ढांचे में चीन की बढ़ती ताकत, साथ ही बड़े पैमाने पर संसाधनों को जुटाने की इसकी क्षमता, वैश्विक एआई क्षमताओं के विविधीकरण में योगदान दे रही है. दूसरी ओर, अमेरिका फ्रंटियर एआई अनुसंधान और कंप्यूटिंग, उन्नत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी निवेश, उद्यमिता और विशिष्ट प्रतिभा में महत्वपूर्ण ताकत बना हुआ है. अन्य देश और क्षेत्र भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, रिसर्च, विनियमन और जिम्मेदार तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट क्षमताएं विकसित कर रहे हैं.
इसलिए, उभरता हुआ परिदृश्य यह संकेत देता है कि AI के क्षेत्र में लीडरशिप किसी एक देश या संस्था तक सीमित रहने के बजाय, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतों में तेजी से वितरित हो सकती है. अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र फ्रंटियर मॉडल, कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण, रोबोटिक्स, डिजिटल बुनियादी ढांचे, एप्लिकेशन या गवर्नेंस में तुलनात्मक ताकत विकसित कर सकते हैं. यह बदलाव भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है. भारत के रणनीतिक लक्ष्य को किसी एक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और न ही तकनीकी संप्रभुता के लिए वैश्विक नवाचार से अलग होने की जरूरत है. इसके बजाय, भारत अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, निवेश, अनुसंधान और ज्ञान नेटवर्क के साथ गहराई से जुड़े रहकर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के सहयोग से रणनीतिक स्वायत्तता हासिल कर सकता है. इसका अर्थ है कंप्यूट, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कौशल, अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और जनहित वाले AI जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी, अनुसंधान सहयोग, खुले मानकों और इंटरऑपरेबल सिस्टम को बढ़ावा देना.
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