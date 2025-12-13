पाकिस्तान से खुफिया जानकारी शेयर करने वाला IAF का पूर्व ऑफिसर अरेस्ट
आरोपी की पहचान असम के तेजपुर के रहने वाले कुलेंद्र शर्मा के तौर पर हुई. उसे एक पक्की इंटेलिजेंस इनपुट के बाद गिरफ्तार किया गया.
Published : December 13, 2025 at 3:57 PM IST
तेजपुर (असम): असम की सोनितपुर पुलिस ने इंडियन एयर फोर्स के एक रिटायर्ड जूनियर वारंट ऑफिसर को पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ डिफेंस से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
आरोपी की पहचान तेजपुर के रहने वाले कुलेंद्र शर्मा के तौर पर हुई है. उसे एक पक्की इंटेलिजेंस इनपुट के बाद गिरफ्तार किया गया. सोनितपुर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिचरण भूमिज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर WhatsApp के जरिए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और जानकारी शेयर की थी. खबर है कि उसके मोबाइल फोन पर शक वाले पाकिस्तानी जासूस हैंडलर्स के साथ बातचीत और डेटा एक्सचेंज दिख रहा है. हालांकि, जानकारी शेयर करने का सही समय अभी पता नहीं चल पाया है.
पुलिस ने शर्मा का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. जांच करने वालों ने पाया कि कुछ डेटा डिलीट कर दिया गया था, जिससे डिटेल्ड फोरेंसिक एनालिसिस की जरूरत पड़ी.
तेजपुर सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 147, 148, 152, 238 और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें आगे की जांच चल रही है, और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
गौर करें तो शर्मा ने 2002 में रिटायर होने से पहले तेजपुर के सलोनीबाड़ी में इंडियन एयर फोर्स बेस पर वारंट ऑफिसर के तौर पर काम किया था. बाद में उन्होंने सिविलियन सर्विस से रिटायर होने से पहले तेजपुर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम किया. वह तेजपुर के पटियासुबुरी इलाके के रहने वाले हैं.
पुलिस ने साफ किया कि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि शर्मा का पाकिस्तान से सीधा लिंक है, लेकिन सबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी करने वालों से बातचीत के संकेत देते हैं. जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें - गुजरात ATS ने जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पूर्व सेना अधिकारी समेत दो गिरफ्तार