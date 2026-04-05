गोवा के पूर्व गवर्नर श्रीधरन को उम्मीद, 'केरल में भाजपा करेगी कमाल', खुद के चुनाव नहीं लड़ने पर दिया ये तर्क
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, सोच पूरी तरह बदल गई है, लोग आश्वस्त हैं कि भाजपा ही जीतेगी. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 5, 2026 at 1:09 PM IST
कोझिकोड : केरल की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है और यह पहला चुनाव होगा जिसमें जनता के वोट भाजपा को भारी बहुमत से मिलेंगे, ऐसा भाजपा नेता और गोवा के पूर्व राज्यपाल एडवोकेट पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने कहा. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक यही होता आया है कि जीतने वाली पार्टी को ही वोट दिया जाता था, जनता की यह सोच थी कि अगर भाजपा जीतेगी ही नहीं तो उसे वोट क्यों दें. उनके अनुसार आज यह सोच पूरी तरह बदल गई है और लोग आश्वस्त हैं कि भाजपा ही जीतेगी.
बदलते राजनीतिक समीकरण - श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए का सत्ता में आना इसका एक उदाहरण है. कोच्चि में, शाही परिवार का मुख्यालय रहे त्रिपुनिथुरा में भी भाजपा का दबदबा है. मालाबार में, कोझिकोड में भी भाजपा ने भारी जीत हासिल की है. इस प्रकार, वर्तमान की खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की यात्रा उछाल के साथ-साथ अलग-थलग पड़ा केरल भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में आ रहा है. ए श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्रों से परे भी कुछ अप्रत्याशित जीत देखने को मिलेंगी. चथनूर और त्रिशूर जिलों की एक-दो सीटें इसी श्रेणी में आती हैं.
अल्पसंख्यक वोट और एफसीआरए विवाद - उन्होंने कहा कि 2004 के चुनाव ऐसे समय में हुए थे, जब ईसाई महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था. उस समय, दो लोग ईसाई वोटों और अल्पसंख्यक वोटों से संसद में पहुंचे थे. एक सीट मुवत्तुपुझा से थी और दूसरी लक्षद्वीप से. इसलिए, उन्होंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है और एफसीआरए से जुड़े विवाद इस चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे.
श्रीधरन ने कहा कि एफसीआरए वास्तव में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था. यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और चरमपंथियों द्वारा धन प्राप्त करने के तरीके के रूप में किया जा रहा था. लेकिन राजनीतिक कारणों से वे इसे पारित नहीं करा सकीं. पर अब यह देश के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहा है. यह आतंकवादियों को दान के नाम पर धन प्राप्त करने से रोकेगा. ऐसे फंडों का विधिवत पंजीकरण होना चाहिए. इस श्रेणी में पंजीकृत संगठनों में से केवल 12% ईसाई समुदाय से संबंधित हैं. इन लेन-देन के लिए जवाबदेही की आवश्यकता पर कौन आपत्ति करेगा? यीशु मसीह में विश्वास रखने वाला कोई भी ईसाई इस पर आपत्ति नहीं करेगा. श्रीधरन पिल्लई ने स्पष्ट किया कि इसका मुख्य पहलू यह है कि विदेश से किसी भी उद्देश्य के लिए भेजा गया पैसा केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
उम्मीदवारी से परहेज - राज्यपाल पद से हटने के एक साल पूरा होने से पहले चुनाव न लड़ने के अपने स्वयं के निर्णय के कारण उन्होंने इस बार उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया. पार्टी ने चेंगन्नूर से चुनाव लड़ने पर जोर दिया था. जब उन्होंने 2006 में अप्रत्याशित रूप से चेंगन्नूर से चुनाव लड़ा, तो उन्हें 6,000 से अधिक वोट मिले. 2016 तक यह संख्या 43,000 तक पहुंच गई थी. इनमें से अधिकांश वोट विभिन्न ईसाई समुदायों से थे. श्रीधरन पिल्लई का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने इस बार चेंगन्नूर से चुनाव लड़ा होता, तो उनकी जीत निश्चित थी.
यूएडीएफ-एलडीएफ की आलोचना - उन्होंने कहा कि दोनों ही मोर्चे अल्पसंख्यक वोटों को जीतने के लिए घटिया बयानबाजी कर रहे हैं. यह एक ऐसा अभियान है जो सच्चाई को छुपा रहा है.समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि पिनारयी सरकार बनी रहेगी. यह प्रशासन केरल के लिए बोझ और अभिशाप है. अब यह धार्मिक सांप्रदायिकों के गठबंधन से दूषित हो चुका है. मुस्लिम संगठनों का किसी साझा मुद्दे पर एकजुट होने का पहला और आखिरी मौका तब था जब प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था.उस समय उपस्थित सभी लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि केरल में सांप्रदायिक सद्भाव और मजबूत सामाजिक संबंधों का हाथ काट दिया गया है. लेकिन केवल तीन संगठनों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था. एसडीपीआई, जमात-ए-इस्लामी और पीडीपी, जो उस समय एनडीएफ थे, आज एसडीपीआई हैं. यूडीएफ और एलडीएफ ने इन संगठनों के साथ हाथ मिला लिया है. यह सुलह केरल को मौत के मुंह में धकेल रही है. एनडीएफ ने अल-कायदा का नारा अपना लिया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती है. उनके साथ गठबंधन करने वाला वामपंथी दल नमक के मौसम की तरह फीका पड़ गया है. कांग्रेस ने भी अपनी आत्मा खो दी है.
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का विरोध किया जाना चाहिए. लेकिन एम.ए. बेबी का यह कथन कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की तुलना में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है, तथ्यों की समझ से परे है. नरेंद्र मोदी पिछले तीन कार्यकालों से भारत पर शासन कर रहे हैं. लेकिन सीपीएम की क्या स्थिति है, जो केवल नकारात्मक बातें ही कह रही है? चुनाव आयोग के मतदान प्रतिशत में वे वर्तमान में "अन्य" श्रेणी में हैं. उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है. क्या एकेजी की भावना इसे सहन कर पाएगी.
श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि समस्था के 100वें वार्षिक सम्मेलन में धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली जमात-ए-इस्लामी और एसडीपीआई के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, न कि भाजपा के खिलाफ. श्रीधरन पिल्लई ने याद दिलाया कि यदि इन बातों को और स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया, तो केरल से साम्यवाद समाप्त हो जाएगा.केरल में तथाकथित यूडीएफ विरोधाभासों का अड्डा है.
श्रीधरन पिल्लई ने पूछा कि क्या कोई कांग्रेसी एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं? केरल की राजनीति को गंदा करने में सबसे बड़ा दोषी कांग्रेस है. वे वोट के लिए देश के खिलाफ काम करने वालों के साथ मिले हुए हैं. केरल में कांग्रेस लीग की गुलाम बन चुकी है, ऐसी स्थिति में जहां वे खड़े होकर कुछ मांग भी नहीं सकते. कांग्रेस का यह अवसरवादी रवैया, जो उसकी आत्मा को दांव पर लगा रहा है, उसे तोड़ देगा और भाजपा उसी स्थिति में आ जाएगी. केरल में मुख्यमंत्री का पद भगवा-हरे झंडे के नीचे जाने का समय दूर नहीं है. यह निश्चित है.
पार्टी में बदलाव - उन्होंने कहा कि एमटी रमेश को सीट न देने में कोई अस्पष्टता नहीं है. उन्होंने त्रिशूर सीट मांगी थी, जो पद्मजा वेणुगोपाल को दे दी गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. श्रीधरन पिल्लई ने पूछा कि क्या सभी के चुनाव लड़ने के बाद काम करने के लिए कोई नेता नहीं बचा है ? क्या सांसद और विधायक पद पार्टी में काम करने का इनाम हैं? राजनीतिक कार्य समर्पण है. पुराने दिन उन लोगों के लिए थे जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया. इसी तरह, हर पार्टी में ऐसे लोग थे जिन्होंने पद की चाह रखे बिना पार्टी में काम किया. यही आदर्श था.राजीव चंद्रशेखर ने केरल भाजपा का नेतृत्व जीत लिया है. उन्होंने अलग-अलग विचारों और स्वार्थों वाले लोगों को एकजुट करके अद्भुत प्रदर्शन किया है.वे कानून और लेखन की दुनिया में लौटना चाहते हैं. साथ ही, वे आंदोलन की मांग के अनुसार काम करेंगे. उन्होंने सीके पद्मनाभन के इस बयान को सही किया कि वे प्रतिस्पर्धा से थक गए हैं. वे पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. ओ राजगोपाल कितनी बार हारे हैं? अंततः, उन्होंने 8 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. वे एक युवा योद्धा की तरह आगे बढ़े और केरल में भाजपा के पहले विधायक बने. मैं 'थके हुए' शब्द से सहमत नहीं हूं. सी.के. पद्मनाभन एक आदर्श नेता हैं. वे अभी भी एक स्वस्थ नेता हैं. श्रीधरन पिल्लई ने भी उनसे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते रहने का आग्रह किया है.
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