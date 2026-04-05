Assam Elections 2026 : उदित राज बोले- असम में एंटी इनकंबेंसी, निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस जीतेगी चुनाव
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि चुनाव प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है.
Published : April 5, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 5:29 PM IST
जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद उदित राज का कहना है कि असम में हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है. अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी. रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जयपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असम में कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है, क्योंकि भाजपा में बगावत है.
हेमंत बिस्वा कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, इसलिए भाजपा के मूल कैडर और आरएसएस में उन्हें लेकर नाराजगी है. भाजपा के लोग बदमाशी करते हैं. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. वो जनता का आयोग नहीं रहकर बीजेपी का हो गया है.
कांग्रेस जीत भी रही होगी तो हरा देंगे : उदित राज ने आरोप लगाया कि असम में अगर कांग्रेस पार्टी जीत भी रही होगी तो ईवीएम और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा देंगे. जैसे इन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया था. उन्होंने दावा किया कि बिहार में SIR के बाद 1.32 लाख वोटर ऐसे थे, जिनके नाम पते सही नहीं थे. भाजपा हर चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उछालती है. असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है. 12 साल से केंद्र में मोदी सरकार है. बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन आता है तो फिर घुसपैठियों कहां से आ जाते हैं? 10 साल में घुसपैठियों को भारत से क्यों नहीं भगाया?
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भाजपा की गलत नीतियों से लग रही है लंबी कतारें : उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भाजपा वाले ही पालते हैं. जो सरकार 10 साल में भी घुसपैठियों को असम से नहीं भगा पाई, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है. तकलीफ है कि देश में एक बड़ा तबका इतना अंधभक्त हो गया है कि उसे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है.
उदित राज ने देश में एलपीजी किल्लत को लेकर कहा कि देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रही है. जब 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उसके दूसरे ही दिन सूत्रों के हवाले से बात सामने आई कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. तीसरे-चौथे दिन ही सरकार ने 60 रुपए प्रति गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए. क्या इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है?
उन्होंने कहा कि जगह-जगह मारामारी हो रही है. 1000 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए में नहीं मिल रहा है. इसमें क्या कांग्रेस पार्टी की गलती है? हकीकत यह है कि भाजपा सरकार इस पूरे मामले को हैंडल करने में विफल हो चुकी है, लेकिन आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है. एक तरफ कह रहे हैं कि देश में एलपीजी सिलेंडर और क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है. 25 से 30 दिन का स्टॉक हमारे पास है तो फिर तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
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भाजपा हर चुनाव में करती है यूसीसी की बात : महिला आरक्षण को लेकर उदित राज ने कहा कि इस पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. इसे लागू करना चाहिए, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसे लागू नहीं किया. अब पांच राज्यों में चुनाव के चलते फिर से वही राग अलाप रहे हैं. जिस तरह से कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) भाजपा का एक झुनझुना है.
1951 में जनसंघ से लेकर भाजपा हर चुनाव में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात करती है, जबकि भाजपा सरकार की ओर से गठित लॉ कमीशन ने ही कहा है कि यूसीसी की देश में कोई जरूरत नहीं है. एक तरफ तो उत्तराखंड और असम में यूसीसी की बात कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर कर रहे हैं. फिर इसके लाने का क्या मतलब रह जाएगा?
चुनाव प्रभावित करने के लिए फिल्मों का सहारा : 'धुरंधर 2' को लेकर उदित राज ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो चुनाव प्रभावित करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का सहारा ले रहे हैं. फिल्म मनोरंजन का साधन होती है, लेकिन अब फिल्मों को पॉलिटिकल और कम्युनल एंगल देकर रिलीज किया जाता है. पहले केरल फाइल बनाई, फिर कश्मीर फाइल बनाई, बंगाल फाइल्स बनाई और अब धुरंधर बनाई है. भाजपा के पास अपार धन संपदा है, जो झूठी-सच्ची कहानी और कम्युनल कंटेंट डालकर फिल्में बना रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं.
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