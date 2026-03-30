ETV Bharat / bharat

नवीन ने बीजू पटनायक पर भाजपा सांसद की टिप्पणी की निंदा की, सस्मित पात्रा ने विरोध में संसदीय पैनल से इस्तीफा दिया

सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजू पटनायक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त पहचान थी.

Nishikant Dubey and Naveen Patnaik
निशिकांत दुबे और नवीन पटनायक (Sansad TV/ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 5:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने "कांग्रेस के काले अध्याय" का जिक्र करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बीजू पटनायक का जिक्र किया और दावा किया कि बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच "लिंक" का काम किया. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों, खासकर ओडिशा में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं.

बीजू जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को भाजपा सांसद की उनके पिता बीजू पटनायक, जो खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "बेईमान" बताया.

उन्होंने अपने घर नवीन निवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, "बीजू बाबू के बारे में कही गई अजीब बातें सुनकर मैं हैरान हूं." उन्होंने कहा कि दुबे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के चीन युद्ध के दौरान रणनीति में मदद के लिए बीजू पटनायक को दिल्ली में अपने बगल में एक ऑफिस दिया था.

उस समय को याद करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि वह लगभग 13 साल के थे और उन्हें याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू पटनायक कितने गुस्से में थे और उन्होंने इसका मुकाबला करने में कितना योगदान दिया था. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सांसद दुबे को ऐसी बेतुकी बातें करने के लिए किसी मेंटल डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है."

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले हफ़्ते (27 मार्च को) निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान बीजू पटनायक का संबंध अमेरिका और सीआईए से था. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच एक कड़ी के तौर पर काम किया, और नंदा देवी में एक न्यूक्लियर डिवाइस और ओडिशा के चारबतिया में एक यू-2 जासूसी एयरक्राफ्ट बेस जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया.

"...27 मार्च 1963 को ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी अमेरिका पहुंचे थे. चीन के साथ 1962 का युद्ध हमने अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के पैसे से लड़ा था."

दलाई लामा के भाई अमेरिका के संपर्क में थे; 1959 में दलाई लामा अमेरिकी मदद से भारत आए थे. बीजू पटनायक जी नेहरू जी और अमेरिका/सीआईए के बीच अहम कड़ी थे. दुबे ने कहा, "1963-64 में भारत ने नंदा देवी में न्यूक्लियर टेस्ट हथियारों और यू2 प्लेन के लिए अपना चारबतिया एयरफील्ड अमेरिकी सेना को दे दिया था."

इन बातों के बाद, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कड़ी आपत्ति जताई और रविवार (29 मार्च) को संचार और आईटी पर संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया, जिसके दुबे चेयरमैन हैं. सस्मित पात्रा ने इस टिप्पणी को "अपमानजनक, झूठा और बेबुनियाद" बताते हुए कहा कि बीजू पटनायक एक अंतरराष्ट्रीय दिग्गज और सम्मानित राजनेता थे, जिन्होंने वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका निभाई.

उन्होंने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस का समर्थन करने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने में बीजू पटनायक की भूमिका पर प्रकाश डाला. पात्रा ने कहा, "बीजू पटनायक जी के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक, झूठे और गैर-जिम्मेदाराना इल्ज़ामों से बहुत हैरान और दुखी हूं - वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूर की सोचने वाले नेता और देश के लिए उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं है.

उन्होंने कहा, "इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और राजनीतिक बातों के लिए एक सम्मानित नेता को बदनाम करने की ऐसी कोशिशें मंज़ूर नहीं हैं और निंदनीय हैं." पात्रा ने कहा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के अंडर काम नहीं कर सकते जिसने एक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो और उन्होंने इन टिप्पणियों को "ओडिया अस्मिता" का अपमान बताया.

उन्होंने एक्स में कहा, "विरोध में, और सिद्धांत के तौर पर, मैं निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली कम्युनिकेशंस और आईटी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं. मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसे किसी व्यक्ति के अंडर काम नहीं कर सकता जो एक नेशनल आइकॉन के बारे में ऐसी बेइज़्जती वाली बातें करता हो. बीजू पटनायक जी की विरासत हमेशा छोटी-मोटी राजनीति से ऊपर रहेगी."

इस बीच, आलोचना का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजू पटनायक एक "बड़े स्वतंत्रता सेनानी" थे और दावा किया कि भाजपा ने हमेशा उनका सम्मान किया है. हालांकि, उन्होंने बीजू पटनायक के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया और कहा कि वह नेहरू-गांधी परिवार पर एक सीरीज़ जारी कर रहे हैं. "जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ अन्याय किया, तो जनसंघ और भाजपा उनके साथ खड़ी रहीं... मैं दोहराता हूं कि मैं नेहरू-गांधी परिवार के कामों पर एक सीरीज़ जारी कर रहा हूं."

उन्होंने कहा, "मुझे बताइए, मैंने अपने ट्वीट में बीजू बाबू पर कौन सा आरोप लगाया था?...अगर किसी को मेरी लिखी बात से दुख पहुंचा है, तो मैं बस उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूं."

ये भी पढ़ें- बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय उदाहरणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के निष्कासन का प्रस्ताव दिया

TAGGED:

NAVEEN PATNAIK
BIJU PATNAIK
JAWAHARLAL NEHRU
SASMIT PATRA
NAVEEN CONDEMNS BJP MPS REMARKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.