उच्च न्यायपालिका में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व पर पूर्व CJI गवई ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने उच्च न्यायपालिका में अन्य ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है.
Published : November 27, 2026 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली : भारत के पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और स्थानांतरण में योग्यता, विविधता और समावेशिता के सिद्धांतों की बढ़ती अनदेखी पर चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सिफारिशें समाज के दूसरे वर्गों की कीमत पर एक खास समुदाय को ज़्यादा फायदा पहुंचा रही हैं.
27 नवंबर को लिखे एक पत्र में, गवई ने राष्ट्रपति से इस मुद्दे को मानने और सही समझे जाने पर दखल देने की अपील की, ताकि यह पक्का हो सके कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे जरूरी स्तंभ में से एक में बराबर प्रतिनिधित्व का संवैधानिक फर्ज कायम रहे.
गवई, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य थे और बाद में भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर इसके प्रमुख रहे, ने कहा कि वह एक जागरूक नागरिक और पूर्व सीजेआई के तौर पर एक चिंताजनक ट्रेंड को सामने लाने के लिए लिख रहे थे, जिसके लिए सभी हितधारकों को तुरंत सुधार के उपाय करने की जरूरत है.
कॉलेजियम में अपने समय को याद करते हुए, गवई ने कहा कि उन्होंने हमेशा विविधता और समावेश के सिद्धांतों का पालन किया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया. लेकिन, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई परेशान करने वाली घटनाओं से पता चलता है कि इन सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिसमें समाज के एक खास वर्ग के उम्मीदवारों को कथित तौर पर सिफारिशों और पदोन्नति के लिए तरजीह दी गई, जबकि दूसरों को बाहर रखा गया.
उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि सिफारिशें सिर्फ एक समुदाय को खुश करने और उसे फायदा पहुंचाने पर ध्यान देकर की जा रही हैं."गवई ने साफ किया कि वे न्यायिक नियुक्तियों के लिए अगड़े समुदायों के उम्मीदवारों पर विचार किए जाने के खिलाफ नहीं हैं, और कहा कि उनकी कोशिश हमेशा समाज के सभी वर्गों के बीच बैलेंस बनाने की रही है.
संसदीय डेटा का हवाला देते हुए, पूर्व सीजेआई ने कहा कि, मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से केवल 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे.
उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया था कि उच्च न्यायपालिका में “पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व असमान” है. गवई ने आगे बताया कि जनवरी 2021 और जनवरी 2026 के बीच, न्यायिक नियुक्तियों में अगड़े समुदायों का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत था, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत था.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों में एक विशेष समुदाय के प्रतिनिधित्व पर भी चिंता जताई और कहा कि देश की आबादी में पांच प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी वाले समुदाय को हाल ही में शीर्ष अदालत में 40 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व मिला है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए जाति दर्ज नहीं की गई और ऐसे डेटा की कमी को समस्या का एक हिस्सा बताया.
Former CJI B.R. Gavai wrote to President Droupadi Murmu expressing concern over the appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Courts. He questioned the Collegium's functioning, alleging that a particular community was being given preference, affecting the representation of SCs, STs, OBCs, minorities, women and other sections. He also raised concerns over the lack of accountability in the Collegium system and urged the President to intervene to ensure equal representation in the judiciary— IANS (@ians_india) November 27, 2026
सुप्रीम कोर्ट के पहले चार दशकों पर प्रोफेसर जॉर्ज गैडबोइस की स्टडी का जिक्र करते हुए गवई ने कहा कि एक कम्युनिटी, जो आबादी का लगभग उन्नीसवां हिस्सा है, ने 1950 और 1989 के बीच सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों में से एक-तिहाई से ज़्यादा पदों पर कब्ज़ा किया था.
उन्होंने कहा कि गणतंत्र के सात दशकों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की प्रोफ़ाइल में मुश्किल से ही कोई बदलाव आया है, और कहा कि जान-पहचान, नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन "जैसा दिखता है" इस बारे में बिना जांचे-परखे विचार ऐसे पैटर्न को बनाए रखते हैं.
पूर्व सीजेआई ने हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी कुछ हालिया सिफारिशों पर भी चिंता जताई. उन्होंने जजों के साथ बर्ताव में होने वाली गड़बड़ियों को समझाने के लिए दो उदाहरण दिए.
सबसे पहले, उन्होंने एक चीफ जस्टिस का जिक्र किया, जिन्हें एक हाई कोर्ट से छोटे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, जिन्हें बाद में एक बड़े हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. गवई ने कहा कि इस घटना से यह सोच बनी कि जज को एक खास समुदाय से होने के कारण इनाम दिया गया था.
साथ ही, उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट के काबिल और मेहनती चीफ जस्टिस को दूसरे जज के लिए जगह बनाने के लिए एक छोटे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले काबिल जजों का हौसला तोड़ने वाले हैं और समाज के पिछड़े तबके के जजों समेत दूसरे मेहनती जजों पर बुरा असर डाल सकते हैं.
गवई ने कहा कि उन्होंने इस घटना का जिक्र सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर किया था, क्योंकि वह खुद उस कॉलेजियम का हिस्सा थे जिसने पहले जज को एक हाई कोर्ट से एक छोटे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी. उन्होंने कहा कि यह फैसला कई बातों पर विचार करने के बाद लिया गया था.
दूसरे मामले में, उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई वाले कॉलेजियम ने उनकी खूबियों को ध्यान में रखते हुए, एकमत से उसी जज को एक जाने-माने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी.
उन्होंने सवाल किया कि एक जज, जिसका कई बार सजा के तौर पर ट्रांसफर किया गया था, उसे अब एक बहुत बड़े और जाने-माने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कैसे रिकमेंड किया जा रहा है. गवई ने एक और उदाहरण का भी जिक्र किया जिसमें एक जज को सजा के आधार पर उसके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और बाद में उसे एक बड़े और जाने-माने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था.
उन्होंने कहा कि उन्हें उन हालात के बारे में पता है जब कॉलेजियम ने ऐसे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने सही होने और न्यायिक अनुशासन के आधार पर कारण बताने से परहेज किया.
कॉलेजियम प्रणाली की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए गवई ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, जबकि पिछले कई दशकों में कॉलेजियम की सिफारिशों ने निर्णायक भूमिका हासिल कर ली है.
उन्होंने कहा कि इस सिस्टम ने न तो कॉलेजियम को जवाबदेह बनाया है और न ही भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया है.
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