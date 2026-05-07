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पूर्व CJI डी वाई चंद्रचूड़ रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे: SC

अदालत ने कहा था कि यह एक पारिवारिक झगड़ा है. इसे सिर्फ परिवार तक ही रहने दें. इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनाना चाहिए.

SC Rani Kapur Priya Kapur dispute
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 7, 2026 at 2:09 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद में मीडिएटर के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला और उज्जल भुयान की बेंच ने की. बेंच ने कहा, 'यह एक पारिवारिक झगड़ा है. इसे सिर्फ परिवार तक ही रहने दें. इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनाना चाहिए.' बेंच ने पार्टियों से कहा कि वे खुले दिमाग से मीडिएशन की कार्रवाई में हिस्सा लें.

साथ ही जोर देकर कहा कि वे पब्लिक में कोई बयान न दें और झगड़े के बारे में सोशल मीडिया पर न जाएं. बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि यह साफ है कि यह मीडिएशन सिर्फ परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है. बेंच ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है, इसलिए पार्टियों की कोशिश होनी चाहिए कि झगड़े जल्द से जल्द सुलझाए जाएं और पूरा मामला खत्म हो जाए.

बेंच ने कहा, 'हमारा पक्का मानना ​​है कि सभी पार्टियों को खुले दिमाग से मीडिएशन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए. अगर वे मीडिएटर के सामने पूरा मामला सुलझा पाते हैं, तो यह सभी के फायदे में होगा. नहीं तो, यह एक लंबा चलने वाला केस होगा, बेंच ने कहा.

बेंच ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले वह भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार करेगी. 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की मां के उस केस पर प्रिया कपूर और दूसरों से जवाब मांगा था, जिसमें फैमिली ट्रस्ट को नल एंड वॉइड घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

बेंच ने 80 साल की रानी कपूर की अर्जी पर प्रिया कपूर और दूसरों को नोटिस जारी किया था. रानी कपूर ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2017 में उनके नाम पर बनाया गया ट्रस्ट जाली, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी वाले डॉक्यूमेंट्स का नतीजा था. एस्टेट और एसेट्स के कंट्रोल को लेकर कानूनी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है. टॉप कोर्ट में दायर अर्जी में ट्रस्ट की सभी प्रॉपर्टीज को बेचने पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है.

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