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पूर्व CJI डी वाई चंद्रचूड़ रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे: SC

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद में मीडिएटर के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला और उज्जल भुयान की बेंच ने की. बेंच ने कहा, 'यह एक पारिवारिक झगड़ा है. इसे सिर्फ परिवार तक ही रहने दें. इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनाना चाहिए.' बेंच ने पार्टियों से कहा कि वे खुले दिमाग से मीडिएशन की कार्रवाई में हिस्सा लें. साथ ही जोर देकर कहा कि वे पब्लिक में कोई बयान न दें और झगड़े के बारे में सोशल मीडिया पर न जाएं. बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि यह साफ है कि यह मीडिएशन सिर्फ परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है. बेंच ने कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है, इसलिए पार्टियों की कोशिश होनी चाहिए कि झगड़े जल्द से जल्द सुलझाए जाएं और पूरा मामला खत्म हो जाए.