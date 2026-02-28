ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव के लिए TMC के 4 उम्मीदवारों में बंगाल के पूर्व DGP, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टर शामिल

पश्चिम बंगाल से टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार ( ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. शुक्रवार रात पार्टी ने सोशल मीडिया पर चार उम्मीदवारों के नाम बताए. इस बार तृणमूल उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बड़ा सरप्राइज है. पॉपुलर टॉलीवुड एक्ट्रेस कोयल मल्लिक, पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व डीजी राजीव कुमार, मौजूदा राज्य आईटी मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो और सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील मेनका गुरुस्वामी को रूलिंग पार्टी का टिकट मिला है. तृणमूल की तरफ से उस रात पोस्ट के जरिए इन चार बड़े उम्मीदवारों के नाम पब्लिक किए गए. इन नए उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और एडवांस शुभकामनाएं दी गई हैं. इसके साथ लिखा गया, तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है. देश के हर नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना तृणमूल की जिम्मेदारी है. पार्टी को उम्मीद है कि ये उम्मीदवार भविष्य में भी इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहेंगे. पॉलिटिकल जानकारों के मुताबिक इस बार की कैंडिडेट लिस्ट में रूलिंग पार्टी का यह फैसला काफी अहम है. राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट होने वालों में एक खास नाम राज्य के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का भी है. लंबे समय तक राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अहम जिम्मेदारियां संभालने के बाद, बंगाल की पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिटिकल एंट्री काफी अहम है. दूसरी तरफ, पार्टी मौजूदा राज्य के आईटी मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो को भी राज्यसभा भेजने वाली है.