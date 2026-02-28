ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव के लिए TMC के 4 उम्मीदवारों में बंगाल के पूर्व DGP, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टर शामिल

एक्ट्रेस कोयल मल्लिक, पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व डीजी राजीव कुमार, बाबुल सुप्रियो और सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील मेनका गुरुस्वामी को टिकट मिला है.

पश्चिम बंगाल से टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 7:42 AM IST

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. शुक्रवार रात पार्टी ने सोशल मीडिया पर चार उम्मीदवारों के नाम बताए. इस बार तृणमूल उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बड़ा सरप्राइज है.

पॉपुलर टॉलीवुड एक्ट्रेस कोयल मल्लिक, पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व डीजी राजीव कुमार, मौजूदा राज्य आईटी मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो और सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील मेनका गुरुस्वामी को रूलिंग पार्टी का टिकट मिला है.

तृणमूल की तरफ से उस रात पोस्ट के जरिए इन चार बड़े उम्मीदवारों के नाम पब्लिक किए गए. इन नए उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और एडवांस शुभकामनाएं दी गई हैं. इसके साथ लिखा गया, तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है.

देश के हर नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना तृणमूल की जिम्मेदारी है. पार्टी को उम्मीद है कि ये उम्मीदवार भविष्य में भी इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहेंगे. पॉलिटिकल जानकारों के मुताबिक इस बार की कैंडिडेट लिस्ट में रूलिंग पार्टी का यह फैसला काफी अहम है.

राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट होने वालों में एक खास नाम राज्य के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का भी है. लंबे समय तक राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अहम जिम्मेदारियां संभालने के बाद, बंगाल की पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिटिकल एंट्री काफी अहम है. दूसरी तरफ, पार्टी मौजूदा राज्य के आईटी मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो को भी राज्यसभा भेजने वाली है.

तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायक और राज्य मंत्री के तौर पर काम किया. इस बार का घसफुल शिबिर उन्हें फिर से पूरे भारत की पॉलिटिक्स के बड़े मंच पर मौका देने जा रहा है. लेकिन इस साल की कैंडिडेट लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज टॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस कोएल मल्लिक का नाम है.

इससे पहले कई स्टार्स तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते देखे गए हैं. लेकिन कोएल मल्लिक का एक्टिव पॉलिटिक्स में सीधे एंट्री करना बेशक राज्य की पॉलिटिक्स में बड़ी खबर है. एंटरटेनमेंट की दुनिया का यह चमकता सितारा अब पार्लियामेंट के अपर हाउस में बंगाल को रिप्रेजेंट करेगा.

इसके अलावा, रूलिंग पार्टी सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी वकील मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा कैंडिडेट बनाकर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में नेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रही है. देश की टॉप कोर्ट में कई जरूरी और हिस्टोरिक केस में उनकी लीगल लड़ाई ने उन्हें खास पहचान दिलाई है. हाल ही में मेनका ने एआईपीएसी ऑफिस की सर्च से जुड़े ईडी केस में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए भी दलीलें दी थीं.

आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर पॉलिटिकल गलियारों में हलचल शुरू हो गई है. जानकार लोगों का एक बड़ा हिस्सा इसे तृणमूल लीडरशिप का मास्टरस्ट्रोक मान रहा है, ताकि अलग-अलग फील्ड के जाने-माने लोगों, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट, लॉ और पॉलिटिक्स के अनुभवी चेहरों को एक साथ लाकर राज्यसभा में पार्टी की स्थिति मजबूत की जा सके.

