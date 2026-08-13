आजादी के बाद भारत के कानूनी ढांचे में हुए बड़े बदलाव, जानें क्यों पड़ी इसकी जरूरत
आजादी के बाद विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में बड़े सुधार हुए और विरासत में मिले कानूनी ढांचे को नए संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया.
Published : August 13, 2026 at 3:57 PM IST
हैदराबाद: भारत ने जब 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल की, तो उसे एक ऐसी जटिल कानूनी प्रणाली विरासत में मिली जिसे मुख्य रूप से साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिए तैयार किया गया था. एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलाव के लिए इस ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत थी. आजादी के बाद के कालखंड ने अपने नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सामाजिक कल्याण स्थापित करने की एक नए आजाद देश की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर एक ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तन देखा.
आजादी से पहले कानूनी ढांचा: 1947 से पहले भारत की कानूनी व्यवस्था सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की देन थी. हालांकि, इसमें कानून के शासन और एक व्यवस्थित न्यायपालिका जैसी अवधारणाएं शामिल थीं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण बनाए रखना और संसाधनों का दोहन करना था.
ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत: भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898, और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908 जैसे प्रमुख कानून न्याय प्रणाली का आधार थे. ये संहिताएं व्यापक थीं, फिर भी इन्हें अक्सर औपनिवेशिक मानसिकता के साथ लागू किया गया, जिसमें मूल भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई. राजद्रोह अधिनियम जैसे कानूनों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए बार-बार किया गया, और पर्सनल लॉ (हिंदू, मुस्लिम आदि) को ज्यादातर धार्मिक नेताओं पर छोड़ दिया गया, लेकिन ब्रिटिश अदालतों द्वारा उनकी व्याख्या और संहिताकरण किया गया, जिससे कभी-कभी विसंगतियां पैदा हुईं.
भारतीय संविधान (1950)
सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के साथ आया. यह दस्तावेज देश का सर्वोच्च कानून बना और इसने भविष्य के सभी कानूनों और कानूनी सुधारों की नींव रखी. संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित किया. इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया. ये अधिकार सभी नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं. इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी तय किए गए. ये तत्व अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये कानून बनाने में राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करते हैं. औपनिवेशिक प्रशासन से हटकर जनता के प्रति जवाबदेह सरकार बनने के इस बदलाव ने कानून बनाने के उद्देश्य और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया.
कानूनी क्षेत्र में बड़े बदलाव
आजादी के बाद के दौर में विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखे गए, जिनसे विरासत में मिले कानूनी ढांचे को नए संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया.
संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकार
संविधान अपने आप में एक क्रांतिकारी दस्तावेज था. इसने छुआछूत को खत्म किया (अनुच्छेद 17) और समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म और जीवन के अधिकार की गारंटी दी. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संरक्षक के तौर पर, न्यायिक समीक्षा के जरिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कानूनों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या की, जिससे ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने आधुनिक भारतीय न्याय-व्यवस्था को आकार दिया.
पर्सनल लॉ में सुधार
1950 के दशक में हिंदू पर्सनल लॉ का संहिताकरण और उनमें संशोधन सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों में से एक था. हिंदू कोड बिलों का उद्देश्य हिंदू समुदाय में एकरूपता और लैंगिक समानता लाना था; इन बिलों में हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956) और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (1956) शामिल थे. इन कानूनों ने बहुविवाह प्रथा को खत्म किया, महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया.
मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े विवाद और सुधार, जैसे कि तुरंत तीन तलाक को अपराध बनाना, लैंगिक न्याय की दिशा में निरंतर बदलाव को दर्शाते हैं. विशेष विवाह अधिनियम (1954) ने भी विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के लिए सिविल मैरिज का विकल्प प्रदान किया, जिससे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला.
आर्थिक और सामाजिक न्याय संबंधी कानून
नए आजाद देश ने कानून के जरिये सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सक्रिय रूप से काम किया. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सीमा अधिनियम (लैंड सीलिंग एक्ट) जैसे भूमि सुधारों का उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण करना और किसानों को सशक्त बनाना था. न्यूनतम मजदूरी कानून (1948), कारखाना अधिनियम (1948) और औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) जैसे कानूनों के साथ श्रम कानूनों को मजबूत किया गया, जिनमें श्रमिकों की सुरक्षा, उचित वेतन और काम करने की स्वस्थ स्थितियों पर ध्यान दिया गया. सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले कानूनों, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षा का अधिकार कानून (2009) ने राज्य की अपने 'नीति-निर्देशक सिद्धांतों' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूती से दिखाया.
आपराधिक न्याय प्रणाली का सुधार
हालांकि IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) जैसे मुख्य कानूनों को उनकी व्यापक प्रकृति के कारण काफी हद तक बनाए रखा गया, लेकिन उनके लागू करने और उनकी व्याख्या के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए. ध्यान औपनिवेशिक दौर के दंडात्मक नियंत्रण से हटकर न्याय, पुनर्वास और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित हो गया. विशिष्ट सामाजिक बुराइयों और अपराधों से निपटने के लिए नए कानून लागू किए गए, जैसे भेदभाव के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988).
शासन और प्रशासन
शासन व्यवस्था के लिए कानूनी ढांचा भी बदला गया. लोकतांत्रिक कामकाज और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) जैसी स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित की गईं. सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम था, जिसने नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी मांगने के लिए सशक्त बनाया. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की, जिससे स्थानीय स्वशासन को शक्ति मिली.
चुनौतियां और निरंतर विकास
भारतीय कानून में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, जो नई सामाजिक जरूरतों और वैश्विक चुनौतियों के अनुसार खुद को लगातार ढाल रहा है. आधुनिक चुनौतियों के अनुसार ढलते हुए, भारत के विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी को दर्शाते हुए कानून के नए क्षेत्र सामने आए हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, और बौद्धिक संपदा अधिकार.
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