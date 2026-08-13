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आजादी के बाद भारत के कानूनी ढांचे में हुए बड़े बदलाव, जानें क्यों पड़ी इसकी जरूरत

भारतीय संविधान ( ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत ने जब 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल की, तो उसे एक ऐसी जटिल कानूनी प्रणाली विरासत में मिली जिसे मुख्य रूप से साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिए तैयार किया गया था. एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलाव के लिए इस ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत थी. आजादी के बाद के कालखंड ने अपने नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सामाजिक कल्याण स्थापित करने की एक नए आजाद देश की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर एक ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तन देखा. आजादी से पहले कानूनी ढांचा: 1947 से पहले भारत की कानूनी व्यवस्था सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की देन थी. हालांकि, इसमें कानून के शासन और एक व्यवस्थित न्यायपालिका जैसी अवधारणाएं शामिल थीं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण बनाए रखना और संसाधनों का दोहन करना था. ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत: भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898, और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908 जैसे प्रमुख कानून न्याय प्रणाली का आधार थे. ये संहिताएं व्यापक थीं, फिर भी इन्हें अक्सर औपनिवेशिक मानसिकता के साथ लागू किया गया, जिसमें मूल भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई. राजद्रोह अधिनियम जैसे कानूनों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए बार-बार किया गया, और पर्सनल लॉ (हिंदू, मुस्लिम आदि) को ज्यादातर धार्मिक नेताओं पर छोड़ दिया गया, लेकिन ब्रिटिश अदालतों द्वारा उनकी व्याख्या और संहिताकरण किया गया, जिससे कभी-कभी विसंगतियां पैदा हुईं. भारतीय संविधान (1950)

सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के साथ आया. यह दस्तावेज देश का सर्वोच्च कानून बना और इसने भविष्य के सभी कानूनों और कानूनी सुधारों की नींव रखी. संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित किया. इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया. ये अधिकार सभी नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं. इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी तय किए गए. ये तत्व अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये कानून बनाने में राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करते हैं. औपनिवेशिक प्रशासन से हटकर जनता के प्रति जवाबदेह सरकार बनने के इस बदलाव ने कानून बनाने के उद्देश्य और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया. कानूनी क्षेत्र में बड़े बदलाव आजादी के बाद के दौर में विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखे गए, जिनसे विरासत में मिले कानूनी ढांचे को नए संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया. संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकार

संविधान अपने आप में एक क्रांतिकारी दस्तावेज था. इसने छुआछूत को खत्म किया (अनुच्छेद 17) और समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म और जीवन के अधिकार की गारंटी दी. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संरक्षक के तौर पर, न्यायिक समीक्षा के जरिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कानूनों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या की, जिससे ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने आधुनिक भारतीय न्याय-व्यवस्था को आकार दिया.