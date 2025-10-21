ETV Bharat / bharat

साइकिल से मोटरसाइकिल तक, हाईटेक होती पोस्टल सर्विस

श्रीनगर: बेहतर भविष्य के लिए खुद को विकसित करते हुए और डाक सेवा को मजबूत करते हुए जम्मू में डाक सर्विस को स्वतंत्र वितरण केंद्र (IDC) की शुरुआत करके एक नया रूप दिया गया है, जहां से डाकिये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ेंगे. IDC पोस्ट सर्विस के एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां तवी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित जम्मू शहर के सभी पार्सल एक ही स्थान से प्राप्त और वितरण के लिए भेजे जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर सर्कल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPG) टीएम श्रीलता ने आज यहां केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ईटीवी भारत को बताया, "इस आईडीसी के साथ हम जम्मू शहर में वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बना रहे हैं, क्योंकि पहले वितरण विभिन्न डाकघरों से और साइकिलों के माध्यम से किया जाता था. आईडीसी एक द्वितीयक छंटाई केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां से डाकिये साइकिल के बजाय मोटरसाइकिलों का उपयोग करके पार्सल वितरित करेंगे."

पार्सल वितरित करने के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग

उन्होंने पार्सल वितरित करने के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग करने वाले डाकियों के एक समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने बताया कि जम्मू शहर के लिए दो आईडीसी होंगे और शहर भर के डाकघर कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करेंगे.

उन्होंने कहा, "आज पहले आईडीसी का उद्घाटन किया गया और दूसरा निकट भविष्य में नरवाल क्षेत्र में बनेगा. यह एक बदलाव है जो समय के साथ आ रहा है. घर-घर सामान पहुंचाना हमेशा से हमारी ताकत रही है." श्रीलता ने बताया कि जम्मू में आईडीसी के अलावा दो और आईडीसी पहले से ही काम कर रहे हैं, एक राजौरी में है और दूसरे का हाल ही में बारामूला में उद्घाटन किया गया है.