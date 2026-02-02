'डीएमके को हराने वाली अकेली ताकत हम ही हैं', गरजे TVK चीफ विजय
विजय ने कहा कि, चुनाव में बुराई और भ्रष्टाचार की ताकतों को उनकी सीटी की आवाज से ही तितर-बितर कर देना चाहिए.
चेन्नई: एक्टर से नेता बने विजय ने कहा कि सिर्फ उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) में ही अन्याय का विरोध करने की हिम्मत है. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में, बुराई और भ्रष्टाचार की ताकतों को उनकी सीटी (TVK चुनाव चिन्ह) की आवाज से ही तितर-बितर कर देना चाहिए.
पनायूर में स्थित पार्टी मुख्यालय में तमिलगा वेत्री कझगम की तीसरी सालगिरह के जश्न के मौके पर पार्टी के नेता विजय ने यह बात कही. इस दौरान उन्होंने अंजलाई अम्मल, वेलु नाचियार, कामराज, पेरियार और अंबेडकर की मूर्तियों पर फूल चढ़ाए और पार्टी का झंडा फहराया.
इसके बाद, उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए अगले कदमों और हर चुनाव क्षेत्र में किए जाने वाले कामों पर चर्चा की.
'मेरी बुराई कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे MGR की बुराई करते थे'
विजय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, जून 1977 में, एमजीआर ने रेडियो पर बात की थी. उस समय उन्होंने कहा था, 'मुझे यह सोचकर आंसू आ रहे हैं कि ऐसे लोग उस जगह पर बैठे हैं जहां कभी अन्ना दुरई (DMK के फाउंडर और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री) बैठते थे. तभी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शुरू हुई थी.'
विजय ने कहा कि, इसी तरह, हमारे लोग, 2017 और 2021 के बाद तमिलनाडु के हालात पर सोचते हुए, यह सोचकर आंसू बहा रहे हैं कि ऐसे लोग उस जगह पर आ गए हैं जहां कभी कामराज, अन्ना और एमजीआर जैसे नेता बैठते थे. उन्होंने कहा कि, टीवीके आज लोगों के आंसू पोंछने के लिए शुरू किया गया था.
विजय ने कहा कि, जब एमजीआर ने अपनी पार्टी शुरू की और चुनाव जीते, तब भी बुराई करने वालों ने कहा कि किसी एक्टर ने पार्टी शुरू की है. इसी तरह, अब कई लोग उनकी राजनीति में एंट्री की बुराई कर रहे हैं.. वे पूछते हैं, एमजीआर को डीएमके के साथ काम करने का 20 साल का राजनीतिक अनुभव था..लेकिन विजय में क्या अनुभव है.
उन्होंने कहा कि, जब एमजीआर ने अपनी पार्टी शुरू की और चुनाव जीते, तब भी बुराई करने वालों ने कहा कि किसी एक्टर ने पार्टी शुरू की है. इसी तरह, अब कई लोग उनकी राजनीति में आने की बुराई कर रहे हैं. विजय ने कहा कि, विपक्षी पार्टी ने एमजीआर की बहुत बुराई की. लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने यह सब चुपचाप देखकर एमजीआर को चुनाव में विजयी बनाया. विजय ने कहा कि, टीवीके में डीएमके का विरोध करने की हिम्मत है.
DMK को हराने वाली अकेली ताकत हम ही हैं
विजय ने तीन-तरफा और चार-तरफा मुकाबले के बारे में बात करते हुए कहा कि, उनकी पार्टी एक बड़ी जनशक्ति के तौर पर एक तरफ खड़ी है, डीएमके नेतृत्व वाली गठबंधन पार्टियां दूसरी तरफ है और भाजपा के नेतृत्व वाला ग्रुप और दूसरे लोग एक और तरफ है. उन्होंने कहा, सिर्फ हम बड़ी जनशक्ति ही इसमें डीएमके को हरा सकते हैं.
विजय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, वे हर बात पर (विपक्ष) कहते हैं कि, विजय अपने घर से बाहर आओ. लेकिन विजय हर घर में है. उन्होंने कहा कि, ऐसा लगता है कि, विपक्ष के लोग हर घर में हर विजय को बुला रहे हैं.
विजय ने कहा, "अगर हम सब्र रखें, तो वोटिंग के दिन, हर घर का हर विजय और विजी सुबह-सुबह पोलिंग बूथ पर आकर खड़ा हो जाएगा... तभी सब समझेंगे. ओपिनियन पोल के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "अगर आप घर-घर, गली-गली और गांव-गांव जाकर ओपिनियन पोल करेंगे, तो आप देखेंगे कि टीवीके हर घर में मौजूद है.
