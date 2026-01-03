ETV Bharat / bharat

केरल : 34 साल बाद वर्तमान विधायक एंटनी राजू सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी पाए गए

तिरुवनंतपुरम: तीन दशक लंबे कानूनी मामले को खत्म करते हुए एक अहम फैसले में, तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने शनिवार को केरल के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक एंटनी राजू को सनसनीखेज सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषी बताया है. नेदुमंगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सह-आरोपी, कोर्ट क्लर्क के.एस. जोस को भी साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया.

सजा कितनी होगी, यह बाद में बताया जाएगा. दोनों को आईपीसी की छह धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें धारा 465 (जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी) शामिल हैं, और उन्हें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू आंद्रे साल्वाटोर सेर्वेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि वे अपने अंडरवियर में 61.5 ग्राम प्रतिबंधित सामान छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. राजू, जो उस समय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में एक युवा वकील थे, सेर्वेली के वकील के तौर पर पेश हुए थे.

ट्रायल कोर्ट ने सेर्वेली को दोषी ठहराया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई. लेकिन, एक नाटकीय मोड़ में, केरल हाई कोर्ट ने अपील पर सेर्वेली को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर उसे फिट होने के लिए बहुत छोटा था, जिससे सरकारी वकील के केस पर गंभीर शक पैदा हो गया.

यह फैसला नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के लगभग एक साल बाद आया, जिसमें राजू के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई थी.