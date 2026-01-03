केरल : 34 साल बाद वर्तमान विधायक एंटनी राजू सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी पाए गए

ETV Bharat / bharat

तिरुवनंतपुरम: तीन दशक लंबे कानूनी मामले को खत्म करते हुए एक अहम फैसले में, तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने शनिवार को केरल के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक एंटनी राजू को सनसनीखेज सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषी बताया है. नेदुमंगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सह-आरोपी, कोर्ट क्लर्क के.एस. जोस को भी साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया.

सजा कितनी होगी, यह बाद में बताया जाएगा. दोनों को आईपीसी की छह धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें धारा 465 (जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी) शामिल हैं, और उन्हें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू आंद्रे साल्वाटोर सेर्वेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि वे अपने अंडरवियर में 61.5 ग्राम प्रतिबंधित सामान छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. राजू, जो उस समय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में एक युवा वकील थे, सेर्वेली के वकील के तौर पर पेश हुए थे.

ट्रायल कोर्ट ने सेर्वेली को दोषी ठहराया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई. लेकिन, एक नाटकीय मोड़ में, केरल हाई कोर्ट ने अपील पर सेर्वेली को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर उसे फिट होने के लिए बहुत छोटा था, जिससे सरकारी वकील के केस पर गंभीर शक पैदा हो गया.

यह फैसला नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के लगभग एक साल बाद आया, जिसमें राजू के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई थी.

इसके बाद सेर्वेली ऑस्ट्रेलिया लौट आए. कई साल बाद, ऑस्ट्रेलियन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से मिली जानकारी के बाद, जांच अधिकारी ने सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इसके चलते 1994 में राजू और एक कोर्ट क्लर्क के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया. 12 साल तक चली लंबी जांच के बाद, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने 2006 में तिरुवनंतपुरम के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिसमें राजू पर आपराधिक षड़यंत्र , धोखाधड़ी, बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए उकसाने और सबूत गायब करने का आरोप लगाया गया.

राजू ने कार्यवाही को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि विवादित अंडरवियर संबंधित समय पर ट्रायल कोर्ट की हिरासत में था और केवल अदालत ही सीआरपीसी की धारा 195 (1) (बी) के तहत कार्रवाई शुरू कर सकती थी.

उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसे मामले में जांच करने या चार्जशीट फाइल करने का अधिकार नहीं है, जिससे कार्रवाई कानूनी तौर पर सही नहीं है. यह फैसला नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के लगभग एक साल बाद आया है, जिसमें राजू के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी गई थी.

