आयकर महानिदेशक के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी, रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं किया बंगला

आवास मंत्रालय ने सरकारी बंगले पर अनाधिकृत कब्जे के लिए केंद्र सरकार के रिटायर अधिकारी के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 7:57 PM IST

नई दिल्ली: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने आयकर विभाग की प्रधान महानिदेशक (रिटायर) सीमा राज के खिलाफ GPRA आवासों पर अनधिकृत कब्जे के लिए बेदखली का आदेश जारी किया है.

सूत्रों ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि संपदा अधिकारी द्वारा पीपी अधिनियम के तहत अगस्त में उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था. सूत्रों ने कहा, "सीमा राज को 11 अगस्त को बेदखली का आदेश दिया गया था."

कब हुई रिटायर?
टाइप-VIB जीपीआरए संख्या C-I/38, पंडारा पार्क राज को 10 फरवरी, 2024 को प्रधान आयकर महानिदेशक के पद पर आवंटित किया गया था. वह 30 नवंबर, 2024 को नियमित सरकारी सेवा से रिटायर हो गईं.

सूत्रों ने बताया, "सरकारी सेवा से रिटायरमेंट की स्थिति में छह महीने तक घर पर बने रहने की अनुमति है. तदनुसार, उन्हें 31 मई 2025 तक घर पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, वह 31 मई के बाद से आज तक सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत रूप से रहने के कारण पांच महीने तक घर पर काबिज रहीं."

पीपी अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही
चूंकि वह घर पर अनधिकृत रूप से काबिज थीं, इसलिए उनके खिलाफ पीपी अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए उनका मामला 12 जून को मुकदमा अनुभाग को भेज दिया गया था.

सूत्रों ने बताया, "संपत्ति अधिकारी ने 16 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 23 जून 2025 को संपदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए. इसके बाद संपदा अधिकारी ने पीपी अधिनियम के तहत 05 अगस् 2025 को उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया. 11 अगस्त 2025 को पक्षकार को बेदखली का आदेश दिया गया." इसके बावजूद उन्होंने अभी तक घर खाली नहीं किया है.

सूत्रों ने बताया, "जीपीआरए आवासों पर अनधिकृत कब्जे के कारण उन पर लगभग 21,45,703 रुपये का हर्जाना बकाया है."

