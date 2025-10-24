ETV Bharat / bharat

आयकर महानिदेशक के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी, रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं किया बंगला

MoHUA ने आयकर महानिदेशक के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया ( MoHUA )

नई दिल्ली: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने आयकर विभाग की प्रधान महानिदेशक (रिटायर) सीमा राज के खिलाफ GPRA आवासों पर अनधिकृत कब्जे के लिए बेदखली का आदेश जारी किया है. सूत्रों ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि संपदा अधिकारी द्वारा पीपी अधिनियम के तहत अगस्त में उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था. सूत्रों ने कहा, "सीमा राज को 11 अगस्त को बेदखली का आदेश दिया गया था." कब हुई रिटायर?

टाइप-VIB जीपीआरए संख्या C-I/38, पंडारा पार्क राज को 10 फरवरी, 2024 को प्रधान आयकर महानिदेशक के पद पर आवंटित किया गया था. वह 30 नवंबर, 2024 को नियमित सरकारी सेवा से रिटायर हो गईं. सूत्रों ने बताया, "सरकारी सेवा से रिटायरमेंट की स्थिति में छह महीने तक घर पर बने रहने की अनुमति है. तदनुसार, उन्हें 31 मई 2025 तक घर पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, वह 31 मई के बाद से आज तक सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत रूप से रहने के कारण पांच महीने तक घर पर काबिज रहीं."