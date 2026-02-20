ETV Bharat / bharat

PM आवास के पास झुग्गियों को खाली करने का नोटिस, 717 परिवारों को 6 मार्च तक खाली करने को कहा गया

प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पुलिस कर्मी और फायर फाइटिंग गाड़ियां मौजूद हैं (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के पास तीन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 717 परिवारों को 6 मार्च तक अपने घर खाली करने को कहा गया है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में रेस कोर्स रोड के पास स्थित बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी ​​कैंप में रहने वाले लोगों को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सावदा घेवरा में उन्हें आवंटित फ्लैट में जाने के निर्देश दिए गए हैं. यह कदम जनवरी 2024 में भूमि एवं विकास कार्यालय और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) द्वारा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत किए गए एक जॉइंट सर्वे के बाद उठाया गया है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने इन तीनों क्लस्टर में रहने वाले सभी निवासियों के लिए घर आवंटित कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि कुल 717 फ्लैट आवंटित किए गए हैं. नोटिस में कहा गया है कि जेजे क्लस्टर सरकारी भूमि पर स्थित हैं और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की नीति के अनुसार निवासियों के पुनर्वास के मकसद से पात्रता निर्धारित करने के लिए जनवरी 2024 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के समन्वय से एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था. नोटिस में कहा गया है कि पात्रता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसे मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सावदा घेवरा डीयूएसआईबी कॉलोनी में वैकल्पिक आवास आवंटित किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि पुनर्वास और बेदखली के संबंध में नोटिस पहले 29 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे, जिसमें निवासियों को उनके आवंटन के बारे में सूचित किया गया था और उन्हें पुनर्वास की सुविधा के लिए मौजूदा परिसर खाली करने की सलाह दी गई थी.