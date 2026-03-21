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'सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में...', राहत इंदौरी को याद कर अभिषेक बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना

अभिषेक बनर्जी, टीएमसी महासचिव ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म हो चला है. राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और जुबानी हमलों का दौर जारी है. इधर, खराब मौसम और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना, हजारों लोग ईद के मौक पर रेड रोड पर एकत्रित हुए. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में, तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस ऐतिहासिक मंच का उपयोग न केवल जनता को त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए किया, बल्कि केंद्र सरकार और उसकी विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ तीखा संदेश देने के लिए भी किया. नागरिकता के मुद्दे पर चल रही राष्ट्रव्यापी बहस के बीच, उनके भाषण में दिल्ली के शासकों के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई की चेतावनी गूंजी, साथ ही आगामी चुनावों से पहले राज्य के समग्र विकास के संबंध में कई वादे भी किए गए. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति और राष्ट्रीय स्वामित्व के दावों पर तीखा हमला करने के लिए, अभिषेक बनर्जी ने प्रसिद्ध उर्दू शायर और बॉलीवुड के गीतकार राहत इंदोरी के प्रसिद्ध शेर का उल्लेख किया. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और राष्ट्र पर सभी धर्मों के लोगों के समान अधिकारों की याद दिलाते हुए, टीएमसी नेता ने कहा कि, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, वह केवल देश चलाने के लिए नियुक्त किरायेदार हैं वह देश के मालिक नहीं है.