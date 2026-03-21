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'सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में...', राहत इंदौरी को याद कर अभिषेक बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना

अभिषेक बनर्जी ने राहत इंदौरी को याद करते हुए कहा कि, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है. हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं है.

Everyone's blood is mingled in this soil Abhishek remembers Rahat Indori, attcks BJP
अभिषेक बनर्जी, टीएमसी महासचिव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 1:46 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म हो चला है. राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और जुबानी हमलों का दौर जारी है.

इधर, खराब मौसम और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना, हजारों लोग ईद के मौक पर रेड रोड पर एकत्रित हुए. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में, तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस ऐतिहासिक मंच का उपयोग न केवल जनता को त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए किया, बल्कि केंद्र सरकार और उसकी विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ तीखा संदेश देने के लिए भी किया.

नागरिकता के मुद्दे पर चल रही राष्ट्रव्यापी बहस के बीच, उनके भाषण में दिल्ली के शासकों के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई की चेतावनी गूंजी, साथ ही आगामी चुनावों से पहले राज्य के समग्र विकास के संबंध में कई वादे भी किए गए. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति और राष्ट्रीय स्वामित्व के दावों पर तीखा हमला करने के लिए, अभिषेक बनर्जी ने प्रसिद्ध उर्दू शायर और बॉलीवुड के गीतकार राहत इंदोरी के प्रसिद्ध शेर का उल्लेख किया.

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और राष्ट्र पर सभी धर्मों के लोगों के समान अधिकारों की याद दिलाते हुए, टीएमसी नेता ने कहा कि, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, वह केवल देश चलाने के लिए नियुक्त किरायेदार हैं वह देश के मालिक नहीं है.

उन्होंने प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी के प्रमुख शेर का जिक्र किया और इस धरती पर सभी के बलिदानों को याद किया. उन्होंने राहत इंदौरी को याद करते हुए कहा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख हो या ईसाई, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में.... आखिरकार, हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं है.

इस घोषणा ने रेड रोड पर एकत्रित भीड़ में जोश भर दिया. बंगाल की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी विरासत पर प्रकाश डालते हुए, अभिषेक बनर्जी ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दबी हुई आशंकाओं को सीधे संबोधित किया. उन्होंने कहा कि, बंगाल उन लोगों के सामने कभी सिर नहीं झुकाएगा जो सूचियों से नाम हटाने, लोगों को बेघर करने या उन्हें जबरन देश से निकालने की मंशा रखते हैं.

धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आज पूरा देश संकट में है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. दूसरी तरफ आगामी 2026 चुनावों से पहले सत्तारूढ़ दल के घोषणापत्र के प्रमुख पहलू राजनीतिक हलकों में समान रूप से रुचि और चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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