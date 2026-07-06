राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हर कोई आहत, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में निकलेगा 'अमृत'
बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में खामियों की बात को स्वीकार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 5:02 PM IST
अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या में बैठक में बैठक चल रही है. ट्रस्ट की बैठक में बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहाकि ‘राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सभी सदस्य आहत’ हैं.
मणिराम दास छावनी में चल रही बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में खामियों की बात को स्वीकार किया है. चढ़ावा चोरी को लेकर बैठक में कहा गया कि इससे ‘करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंची’ है.
#WATCH अयोध्या: दान में कथित हेराफेरी की बात सामने आने के बाद बुलाई गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास राम मंदिर पहुंचे। pic.twitter.com/HrEUPjdxkp— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2026
गौर करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही है. महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक हो रही है. कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बैठक में एजेंडा पेश कर रहे हैं. बता दें कि इस एजेंडा बैठक से चम्पत राय और अनिल मिश्रा दूर हैं.
#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज राम मंदिर पहुंचे। वे मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और चंपत राय (महासचिव) व अनिल मिश्रा (ट्रस्टी) के इस्तीफे के मामले पर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने आए हैं। pic.twitter.com/uvo0F1kYIi— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2026
बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य विश्व तीर्थ प्रसनाचार्य, स्वामी परमानंद गिरी, जगद्गुरु बासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, महंत दिनेंद्र दास, पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विहिप दिनेश चंद्र, महंत कमल नयन दास भी बैठक मे मौजूद हैं.
वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए ट्रस्ट संयोजक के परासन, पदेन सदस्य प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, केंद्रीय सचिव प्रशांत लोखंडे व मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी जुड़े हैं.
जानकारी के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा. दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे पर निर्णय लेने के बाद एसआईटी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.
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