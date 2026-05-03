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5 महीने की नन्ही वामिका ने अद्भुत याददाश्त से सबको किया हैरान, पूरे देश में हो रही चर्चा

वामिका के पिता और मां का बयान (ETV Bharat)

संस्था द्वारा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाती है. एक साल से कम उम्र के बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को तलाशने और सम्मानित करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता कराई जाती है. अप्रैल माह में ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चियों की क्षमता का आकलन किया गया, जिसमें वामिका ने सभी को प्रभावित किया.

वामिका ने प्रतियोगिता में 113 अलग-अलग फ्लैश कार्ड्स को सही ढंग से पहचाना. इन कार्ड्स में फलों, सब्जियों, रंगों तथा विश्व के विभिन्न देशों के झंडों की तस्वीरें शामिल थीं. झारखंड से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली वामिका एकमात्र बच्ची थीं, जिन्हें प्रथम स्थान से नवाजा गया.

जमशेदपुर: मुस्कुराने और दुनिया को टकटकी लगाकर देखने की उम्र में जमशेदपुर की नन्ही वामिका इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. मात्र साढ़े चार महीने की इस बच्ची ने अपनी असाधारण स्मृति और पहचान क्षमता से कर्नाटक स्थित चाइल्ड ड्रीम बूस्टर हब बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित गिफ्टेड चाइल्ड प्रतियोगिता में नेशनल अवार्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है.

मां राम्या की मेहनत और विजन

वामिका की मां राम्या (जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रही हैं) ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान ही उन्होंने बच्चों की प्रतिभा निखारने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी. बेटी के तीन महीने की उम्र से ही उन्होंने फ्लैश कार्ड्स दिखाने का अभ्यास शुरू कर दिया.

वामिका को मिला अवॉर्ड (ETV Bharat)

राम्या कहती हैं, “मैं अपनी बेटी को वैज्ञानिक बनाना चाहती हूं. मैं और मेरे पति रोजाना समय निकालकर वामिका को अलग-अलग चीजें दिखाते और समझाते थे. शुरुआत में यह सामान्य अभ्यास था, लेकिन धीरे-धीरे वामिका कार्ड्स पहचानने लगी.”

परिवार के साथ नन्ही वामिका (ETV Bharat)

परिवार में खुशी का माहौल

वामिका के पिता राकेश स्थानीय एक कंपनी में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा, “समाज में बेटी होने पर कई लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन मुझे बेटी बहुत पसंद है. मेरी पत्नी की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि हमारी बेटी ने इतनी छोटी उम्र में यह उपलब्धि हासिल की.” दादी गीता भी अपनी पोती की इस विलक्षण प्रतिभा से बेहद खुश हैं. पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है.

वामिका की यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की सफलता नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक माहौल की ताकत का उदाहरण है. यह साबित करता है कि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो बच्चे बहुत कम उम्र में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

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