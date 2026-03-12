दुनिया में हर मिनट 28 लड़कियों का हो रहा बाल विवाह...भारत में प्रति वर्ष 15 लाख; क्या 2030 तक खत्म हो पाएगा ये अभिशाप
कई देशों में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कड़े कानूनी-सामाजिक कदम उठाए गए हैं. आईए जानते हैं भारत में क्या स्थिति है.
Published : March 12, 2026 at 9:19 AM IST
हैदराबाद: बाल विवाह...मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसका तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किसी वयस्क या किसी अन्य बच्चे के साथ औपचारिक विवाह या अनौपचारिक संबंध से है. कानून होने के बावजूद, यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है. आज भी बाल विवाह दुनिया भर में एक चुनौती बना हुआ है.
कई देशों में इस प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कानूनी और सामाजिक कदम उठाए गए हैं. इसके बावजूद स्थिति चिंताजनक है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. हालांकि, यहां पर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है. बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में प्रगति की है. हालांकि, विश्व स्तर पर सबसे अधिक बाल वधुओं वाला देश आज भी भारत ही है.
सेव द चिल्ड्रेन के अनुसार दुनिया भर में हर एक मिनट में कहीं न कहीं 28 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है. यानी लड़की बाल विवाह का शिकार होती है. जबकि यूनिसेफ के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष, 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती हैं. 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां शादीशुदा हैं.
वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार पिछले पांच वर्षों यानी 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के दौरान 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 523, 785, 1050, 1002 और 6038 है. जो ये बताते हैं कि बाल विवाह के अधिकतर मामले कानून के दायरे में आ ही नहीं पाते हैं.
बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं-अभिशाप को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने Sustainable Development Goals यानी सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5.3 को 01 जनवरी 2016 को लागू किया था. इसके तहत 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया. इसी संदर्भ में भारत ने अभियान चला रखा है. जागरूकता के जरिए भारत ने 2026 में बाल विवाह में 10 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य रखा है. इसी के साथ 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करने का टारगेट है. आईए, इस रिपोर्ट से समझते हैं कि बाल विवाह के जन्म लेने की वजह क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है.
भारत में बाल विवाह की दर कितनी है: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह की दर घटकर 23.3% हो गई है, जो 2005-06 में 47.4% थी. लेकिन, पश्चिम बंगाल (42%), बिहार (40%) और त्रिपुरा (39%) जैसे राज्यों में यह दर अभी भी अधिक है. वहीं, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 की रिपोर्ट में बाल विवाह की राष्ट्रीय दर 2.1% थी.
भारत बाल संरक्षण के अनुसार, 2021-22 और 2023-24 के बीच बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है. वैश्विक स्तर पर, प्रत्येक पांच में से एक लड़की की 18 साल से पहले शादी हो जाती है. आज जीवित अनुमानित 64 करोड़ लड़कियां और महिलाएं बचपन में विवाहित थीं. विश्व में हर एक मिनट में 28 लड़कियों की शादी बाल अवस्था में हो जाती है.
किस राज्य में बाल विवाह की संख्या सबसे अधिक: सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है. जिसके लिए 100 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो मार्च में पूरा हो रहा है. सरकारी प्रयासों के बाद भी देश में 22 करोड़ से अधिक बाल विवाह साल 2025 तक हुए हैं. मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जहां 2020 में 366 मामलों की तुलना में 2025 में 538 मामले दर्ज किए गए.
2023 में सबसे अधिक बाल विवाह वाला राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां 6.3% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ, इसके बाद झारखंड (4.6%) का स्थान आता है. सबसे कम बाल विवाह केरल (0.1%) में देखने को मिले. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बाल विवाह की दर क्रमशः 0.4% और 0.6% दर्ज की गई.
दुनिया की एक तिहाई बालिका वधु भारत में: भारत में आधे से अधिक बाल वधुएं 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहती हैं. उत्तर प्रदेश में बाल वधुओं की सबसे बड़ी आबादी है. यहां 3.6 करोड़ बाल वधुएं रहती हैं. यही नहीं विश्व भर की बाल वधुओं में से एक तिहाई भारत में रहती हैं. रिपोर्ट के अनुसार देश की 2.2 करोड़ बाल वधुओं में से 1.2 करोड़ का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हो गया था.
बाल विवाह रोकने के लिए उठाए गए कदम
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006: इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है. इससे कम आयु के किसी भी व्यक्ति का विवाह अवैध है और इसके लिए 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
- वैवाहिक बलात्कार (नाबालिगों के साथ): भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत, 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा किया गया कोई भी यौन कृत्य दुष्कर्म माना जाएगा.
- राज्यों में CMPO यानी बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति: राज्य सरकारें विवाह समारोहों में हस्तक्षेप करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPO) की नियुक्ति करती हैं.
- बाल विवाह मुक्त भारत (BVMB) पोर्टल: यह 27 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया एक केंद्रीकृत सरकारी मंच है, जिसका उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन के राष्ट्रीय मिशन का समन्वय करना है.
- 100 दिवसीय विशेष अभियान: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2025 से एक गहन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाताओं जैसे पुजारियों, खानपान सेवाओं, भोज कक्ष मालिकों से समारोहों से पहले आयु सत्यापन के लिए लिखित प्रमाण पत्र लेना है. ग्राम सभा प्रस्तावों को पारित करके गांवों को "बाल विवाह मुक्त" घोषित करना है.
- बाल हेल्पलाइन (1098): तत्काल सहायता के लिए मिशन वात्सल्य योजना के तहत 24x7 टोल-फ्री आपातकालीन सेवा शुरू की गई है.
- मिशन शक्ति: जोखिमग्रस्त लड़कियों को कानूनी और चिकित्सा सहायता के लिए "वन स्टॉप सेंटर" (OSC) बनाए गए हैं. जो लड़कियों की मदद करते हैं.
- बाल कल्याण समितियां (CWC): किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत, विवाह के जोखिम वाले बच्चों को कानूनी रूप से "देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (CNCP) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह सरकार को विवाह की संभावना होने पर बच्चे को उसके घर से कानूनी रूप से हटाने और उसे कानूनी उम्र तक पहुंचने तक राज्य द्वारा संचालित "आश्रय गृह" में रखने की अनुमति देता है.
- राज्य-विशिष्ट "अविवाहित" अनुदान: कई राज्यों में विशिष्ट पोर्टल हैं, जहां लड़कियां 18 या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एकमुश्त अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, बशर्ते वे अविवाहित रहें. ऐसी योजना पश्चिम बंगाल में कन्याश्री और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के नाम से चालू हैं.
- बाल विवाह मुक्त ग्राम प्रमाण पत्र: सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए एक औपचारिक राष्ट्रीय प्रमाण पत्र शुरू किया है. इसे प्राप्त करने के लिए, किसी गांव को ग्राम सभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करना होगा. इसके तहत एक निश्चित अवधि तक वहां बाल विवाह के कोई मामले दर्ज नहीं होने चाहिए.
- बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा पुरस्कार: यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार उन जिला मजिस्ट्रेटों और बाल विवाह निषेध अधिकारियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने जिलों में बाल विवाह में सबसे अधिक कमी दर्ज की है.
- बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक: यह विधेयक, महिलाओं के लिए कानूनी आयु को आधिकारिक तौर पर 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है. वर्तमान में संसदीय स्थायी समिति द्वारा अंतिम समीक्षाधीन है ताकि सभी व्यक्तिगत कानूनों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि) में आयु सीमा को एक समान किया जा सके.
बाल विवाह कराने पर मिलती है सजा
- वयस्क पुरुष अपराधी: बाल विवाह अधिनियम, 2006 की धारा 9 के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष जो बाल विवाह करता है, उसे 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का दंड दिया जा सकता है.
- शादी कराने वाले को भी सजा: धारा 10 के तहत, कोई भी पुजारी या धार्मिक प्रमुख जो बाल विवाह संपन्न कराता है, उसे 2 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
- माता-पिता/अभिभावक की जिम्मेदारी: धारा 11 के तहत, माता-पिता या अभिभावक जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या लापरवाही से इसे रोकने में विफल रहते हैं, उन्हें 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
- महिलाओं को सजा में छूट: बाल विवाह अधिनियम में निर्दिष्ट है कि किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा. उन पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा.
- बाल विवाह अधिनियम, 2006 की धारा 13 के तहत, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट विवाह रोकने के लिए स्थगन आदेश जारी करता है और पक्षकार इसके बावजूद शादी करते हैं, तो दोषियों को 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है.
- कानून में दुष्कर्म के समान है बाल विवाह: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत, धारा 63 के अपवाद 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम की है, तो पुरुष द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म है. इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है.
बाल विवाह के कारण
- गरीबी में जी रहे परिवार अक्सर बेटी की शादी को घर पर आर्थिक बोझ कम करने और आश्रितों की संख्या घटाने का एक साधन मानते हैं.
- समाज में यह आम धारणा है कि कम उम्र की लड़कियों के लिए दहेज कम होता है, जिसके चलते माता-पिता खर्च बचाने के लिए उनकी जल्दी शादी कर देते हैं.
- कुछ परिस्थितियों में, विवाह को त्वरित आय अर्जित करने या ऋण चुकाने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
- पितृसत्तात्मक मूल्यों के कारण अक्सर यह माना जाता है कि लड़की की प्राथमिक भूमिका घरेलू होती है, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि उनके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है.
- माता-पिता अक्सर भाग जाने के डर से या किशोर लड़कियों की यौनिकता से जुड़े सामाजिक जोखिमों से पारिवारिक मान-सम्मान की रक्षा के लिए अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं.
- कुछ क्षेत्रों में कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, दो परिवारों के बीच बेटियों का आदान-प्रदान या गौना (कम उम्र में विवाह समारोह) जैसी प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं.
- सरकार शिक्षा के अभाव और बाल विवाह के बीच सीधा संबंध मानती है. औपचारिक शिक्षा न पाने वाली या केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह होने की संभावना काफी अधिक होती है.
- माध्यमिक विद्यालयों तक सुरक्षित परिवहन की कमी या अपर्याप्त महिला शौचालय सुविधाओं के कारण अक्सर माता-पिता अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं, जिससे विवाह ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प प्रतीत होता है.
- उच्च अपराध दर या अस्थिरता वाले क्षेत्रों में, माता-पिता यह मान बैठते हैं कि पति उनकी बेटी को बेहतर शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है.
- प्राकृतिक आपदाओं या महामारियों (जैसे कोविड-19) के कारण ऐतिहासिक रूप से घरेलू असुरक्षा बढ़ने और स्कूलों जैसे सुरक्षात्मक संस्थानों के बंद होने से बाल विवाह में वृद्धि हुई है.
UN से बाल विवाह खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की उठी मांग: दुनिया भर में हो रहे बाल विवाह की समस्या पर चिंता जताते हुए भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता, विधिवेत्ता और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने संयुक्त राष्ट्र से बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग की है.
संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन द स्टैटस ऑफ वुमेन (CSW) के कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअली कहा कि हाल के वर्षों में भारत में बाल विवाह में कमी आई है लेकिन आज भी दुनिया में हर 3 सेकेंड में कहीं न कहीं एक बाल विवाह हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र को बाल विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा करनी चाहिए, ताकि इसके खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता व जवाबदेही मजबूत हो और दुनिया भर की सरकारें तथा समाज इस अपराध को समाप्त करने के लिए संगठित हों.
दुनिया में बाल विवाह सबसे ज्यादा कहां: यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में होते हैं. जहां बाल वधुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक लगभग एक-तिहाई है. लेकिन, फीसद में देखें तो नाइजर में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं. नाइजर में लगभग 76% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है. इस संकट के पीछे यहां का कानूनी ढांचा है. यहां पर लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी रूप से सिर्फ 15 साल है.
