दुनिया में हर मिनट 28 लड़कियों का हो रहा बाल विवाह...भारत में प्रति वर्ष 15 लाख; क्या 2030 तक खत्म हो पाएगा ये अभिशाप

हैदराबाद: बाल विवाह...मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसका तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किसी वयस्क या किसी अन्य बच्चे के साथ औपचारिक विवाह या अनौपचारिक संबंध से है. कानून होने के बावजूद, यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है. आज भी बाल विवाह दुनिया भर में एक चुनौती बना हुआ है.

कई देशों में इस प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कानूनी और सामाजिक कदम उठाए गए हैं. इसके बावजूद स्थिति चिंताजनक है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. हालांकि, यहां पर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है. बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में प्रगति की है. हालांकि, विश्व स्तर पर सबसे अधिक बाल वधुओं वाला देश आज भी भारत ही है.

सेव द चिल्ड्रेन के अनुसार दुनिया भर में हर एक मिनट में कहीं न कहीं 28 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है. यानी लड़की बाल विवाह का शिकार होती है. जबकि यूनिसेफ के अनुसार भारत में प्रत्‍येक वर्ष, 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती हैं. 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां शादीशुदा हैं.

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार पिछले पांच वर्षों यानी 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के दौरान 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 523, 785, 1050, 1002 और 6038 है. जो ये बताते हैं कि बाल विवाह के अधिकतर मामले कानून के दायरे में आ ही नहीं पाते हैं.

बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं-अभिशाप को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने Sustainable Development Goals यानी सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5.3 को 01 जनवरी 2016 को लागू किया था. इसके तहत 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया. इसी संदर्भ में भारत ने अभियान चला रखा है. जागरूकता के जरिए भारत ने 2026 में बाल विवाह में 10 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य रखा है. इसी के साथ 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करने का टारगेट है. आईए, इस रिपोर्ट से समझते हैं कि बाल विवाह के जन्म लेने की वजह क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है.

बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में बाल विवाह की दर कितनी है: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह की दर घटकर 23.3% हो गई है, जो 2005-06 में 47.4% थी. लेकिन, पश्चिम बंगाल (42%), बिहार (40%) और त्रिपुरा (39%) जैसे राज्यों में यह दर अभी भी अधिक है. वहीं, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 की रिपोर्ट में बाल विवाह की राष्ट्रीय दर 2.1% थी.

भारत बाल संरक्षण के अनुसार, 2021-22 और 2023-24 के बीच बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है. वैश्विक स्तर पर, प्रत्येक पांच में से एक लड़की की 18 साल से पहले शादी हो जाती है. आज जीवित अनुमानित 64 करोड़ लड़कियां और महिलाएं बचपन में विवाहित थीं. विश्व में हर एक मिनट में 28 लड़कियों की शादी बाल अवस्था में हो जाती है.

किस राज्य में बाल विवाह की संख्या सबसे अधिक: सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है. जिसके लिए 100 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो मार्च में पूरा हो रहा है. सरकारी प्रयासों के बाद भी देश में 22 करोड़ से अधिक बाल विवाह साल 2025 तक हुए हैं. मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जहां 2020 में 366 मामलों की तुलना में 2025 में 538 मामले दर्ज किए गए.

2023 में सबसे अधिक बाल विवाह वाला राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां 6.3% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ, इसके बाद झारखंड (4.6%) का स्थान आता है. सबसे कम बाल विवाह केरल (0.1%) में देखने को मिले. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बाल विवाह की दर क्रमशः 0.4% और 0.6% दर्ज की गई.