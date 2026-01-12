ETV Bharat / bharat

ईरान में पढ़ने वाले कश्मीर के स्टूडेंट से माता-पिता को फोन कॉल का नहीं मिलता जवाब, चिंता बढ़ी

श्रीनगर: ईरान में हिंसा की वजह वहां पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों से उनके अभिभावकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे परिवारवालों की चिंता बढ़ गई है. श्रीनगर में फरजाना बेगम के लिए फोन कॉल का जवाब न मिलना रोज की बात हो गई है. उनकी बेटी, जो तेहरान में मेडिकल की स्टूडेंट है, उसने कुछ दिन पहले उनसे आखिरी बार बात की थी. तब से, लाइन पर कोई आवाज नहीं है, जिससे जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों परिवारों में डर बढ़ गया है. फरजाना ने कहा, “मैं बार-बार कोशिश करती हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता.” “आप अशांति की खबरें सुनते हैं, और जब आप अपने बच्चे की आवाज नहीं सुन पाते, तो आपका दिल कांपने लगता है.”

कश्मीर और आस-पास के इलाकों में चिंता फैल गई है क्योंकि माता-पिता हिंसा, विरोध और कम्युनिकेशन पर रोक की खबरों के बीच ईरान में पढ़ रहे अपने बच्चों से संपर्क करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

हालांकि इस इलाके के कई स्टूडेंट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन काफी संख्या में स्टूडेंट्स धार्मिक और थियोलॉजिकल पढ़ाई के लिए ईरान भी जाते हैं, खासकर क़ोम और मशहद जैसे शहरों के मदरसों में.

अनंतनाग में अब्दुल रशीद लोन ने कहा कि उनका बेटा इस्फ़हान में एमबीबीएस कर रहा है, जबकि उनका भतीजा कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है. लोन ने कहा, “दोनों परिवार परेशान हैं. हर कॉल का जवाब नहीं मिलता.” “मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पर निर्भर हैं, और धार्मिक स्टूडेंट मदरसों के पास हॉस्टल में रहते हैं. जब अशांति होती है, तो हर कोई असुरक्षित होता है.”

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में शबनम अख्तर ने बताया कि उनकी बेटी, जो मशहद में मेडिकल की छात्रा है, कनेक्टिविटी जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज भेजने में कामयाब रही. अख्तर ने कहा, “उसने कहा कि बाहर का माहौल टेंशन वाला था और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी गई थी.” “उसके बाद, कुछ नहीं हुआ. वे घंटे बर्दाश्त से बाहर थे.”

यह चिंता घाटी से भी आगे तक फैली हुई है. कारगिल में, मोहम्मद हुसैन ने कहा कि उनका 22 साल का बेटा, जो ईरान के बॉर्डर वाले प्रांत में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दो दिनों से संपर्क में नहीं है. उन्होंने कहा, “हम सिर्फ़ कॉल और मैसेज पर निर्भर हैं.” “जब वह भी बंद हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक रही हो.” अधिकारियों और एजुकेशन कंसल्टेंट्स का अनुमान है कि कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के दूसरे हिस्सों से 2,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी ईरान में पढ़ रहे हैं.

ज़्यादातर लोग मेडिकल कोर्स में नामांकित हैं, लेकिन हर साल दर्जनों लोग हायर धार्मिक शिक्षा के लिए ट्रैवल करते हैं, जो ईरान के ऐतिहासिक मदरसे और सदियों पुराने विद्वानों के संबंध की वजह से आकर्षित होते हैं. इकरा कंसल्टेंसी के शैक्षिक सलाहकार इकबाल अहमद ने कहा कि इस संकट ने मेडिकल और धार्मिक, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के परिवारों पर असर डाला है.