ईरान में पढ़ने वाले कश्मीर के स्टूडेंट से माता-पिता को फोन कॉल का नहीं मिलता जवाब, चिंता बढ़ी
ईरान में हिंसा के बीच कश्मीर के स्टूडेंट का उनके अभिभावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे परिवारवालों में काफी डर है.
Published : January 12, 2026 at 9:43 PM IST
श्रीनगर: ईरान में हिंसा की वजह वहां पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों से उनके अभिभावकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे परिवारवालों की चिंता बढ़ गई है. श्रीनगर में फरजाना बेगम के लिए फोन कॉल का जवाब न मिलना रोज की बात हो गई है. उनकी बेटी, जो तेहरान में मेडिकल की स्टूडेंट है, उसने कुछ दिन पहले उनसे आखिरी बार बात की थी. तब से, लाइन पर कोई आवाज नहीं है, जिससे जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों परिवारों में डर बढ़ गया है. फरजाना ने कहा, “मैं बार-बार कोशिश करती हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता.” “आप अशांति की खबरें सुनते हैं, और जब आप अपने बच्चे की आवाज नहीं सुन पाते, तो आपका दिल कांपने लगता है.”
कश्मीर और आस-पास के इलाकों में चिंता फैल गई है क्योंकि माता-पिता हिंसा, विरोध और कम्युनिकेशन पर रोक की खबरों के बीच ईरान में पढ़ रहे अपने बच्चों से संपर्क करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.
हालांकि इस इलाके के कई स्टूडेंट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन काफी संख्या में स्टूडेंट्स धार्मिक और थियोलॉजिकल पढ़ाई के लिए ईरान भी जाते हैं, खासकर क़ोम और मशहद जैसे शहरों के मदरसों में.
अनंतनाग में अब्दुल रशीद लोन ने कहा कि उनका बेटा इस्फ़हान में एमबीबीएस कर रहा है, जबकि उनका भतीजा कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है. लोन ने कहा, “दोनों परिवार परेशान हैं. हर कॉल का जवाब नहीं मिलता.” “मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पर निर्भर हैं, और धार्मिक स्टूडेंट मदरसों के पास हॉस्टल में रहते हैं. जब अशांति होती है, तो हर कोई असुरक्षित होता है.”
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में शबनम अख्तर ने बताया कि उनकी बेटी, जो मशहद में मेडिकल की छात्रा है, कनेक्टिविटी जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज भेजने में कामयाब रही. अख्तर ने कहा, “उसने कहा कि बाहर का माहौल टेंशन वाला था और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी गई थी.” “उसके बाद, कुछ नहीं हुआ. वे घंटे बर्दाश्त से बाहर थे.”
यह चिंता घाटी से भी आगे तक फैली हुई है. कारगिल में, मोहम्मद हुसैन ने कहा कि उनका 22 साल का बेटा, जो ईरान के बॉर्डर वाले प्रांत में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दो दिनों से संपर्क में नहीं है. उन्होंने कहा, “हम सिर्फ़ कॉल और मैसेज पर निर्भर हैं.” “जब वह भी बंद हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक रही हो.” अधिकारियों और एजुकेशन कंसल्टेंट्स का अनुमान है कि कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के दूसरे हिस्सों से 2,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी ईरान में पढ़ रहे हैं.
ज़्यादातर लोग मेडिकल कोर्स में नामांकित हैं, लेकिन हर साल दर्जनों लोग हायर धार्मिक शिक्षा के लिए ट्रैवल करते हैं, जो ईरान के ऐतिहासिक मदरसे और सदियों पुराने विद्वानों के संबंध की वजह से आकर्षित होते हैं. इकरा कंसल्टेंसी के शैक्षिक सलाहकार इकबाल अहमद ने कहा कि इस संकट ने मेडिकल और धार्मिक, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के परिवारों पर असर डाला है.
अहमद ने कहा, “लोग अक्सर सिर्फ़ एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई कश्मीरी युवा भी धार्मिक पढ़ाई के लिए ईरान में हैं.” “उनके माता-पिता भी उतने ही परेशान हैं. कम्युनिकेशन गैप से घबराहट होती है, और परिवारों को शांत करने के लिए समय पर, भरोसेमंद अपडेट बहुत ज़रूरी हैं.”
तेहरान, इस्फ़हान और मशहद जैसे ईरान के बड़े शहरों में झड़पों की खबरों और बीच-बीच में इंटरनेट बंद होने से डर बढ़ गया है. माता-पिता का कहना है कि जब संपर्क होता भी है, तो वह अक्सर छोटा और अनिश्चितता से भरा होता है. परिवारों ने विदेश मंत्रालय से दखल देने और भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. कई लोगों ने जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से भी संपर्क किया है और उनसे आग्रह किया है कि वे बेहतर कम्युनिकेशन चैनल और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को निकालने की तैयारी पर ज़ोर दें.
सोमवार को एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान में लगभग 2,000 भारतीय छात्रों की परेशानी बताई, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू-कश्मीर से हैं, और तुरंत डिप्लोमैटिक दखल की मांग की. सरकार ने ईरान की गैर-ज़रूरी यात्रा न करने की सलाह दी है और कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है. अभी तक किसी नई निकासी योजना की घोषणा नहीं की गई है.
पिछली निकासी की यादें अभी भी ताज़ा हैं. पिछले साल जून में, विदेश मंत्रालय ने इलाके में तनाव के बीच, एयरपोर्ट बंद होने के बावजूद, स्पेशल फ़्लाइट से ईरान से 2,000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया था. इस बीच, छात्र निकायों ने परिवारों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन्स ने कहा कि ईरान में सभी भारतीय स्टूडेंट सुरक्षित हैं.
एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि उन्हें ईरान के सभी शहरों के स्टूडेंट्स से सीधे कन्फर्मेशन मिला है. खान ने कहा, “स्टूडेंट्स ने हमसे व्यक्तिगत संपर्क किया है और अपने परिवारों को मैसेज दिया है कि वे सुरक्षित हैं.” उन्होंने माता-पिता से न घबराने की अपील की. इन आश्वासनों के बावजूद, कश्मीर के घरों में डर अभी भी बना हुआ है. कुपवाड़ा में, मोहम्मद यूसुफ मीर ने कहा कि उनकी बेटी की आखिरी कॉल अचानक कट गई. उन्होंने याद करते हुए कहा, "उसने कहा कि इंटरनेट कटने वाला है." "तब से, चुप्पी है. कोई भी बयान उस माता-पिता की जगह नहीं ले सकता जो अपने बच्चे की आवाज़ सुनता है."
ये भी पढ़ें- ईरान ने दिया बातचीत का प्रस्ताव, अमेरिका ने की पुष्टि