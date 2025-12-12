ETV Bharat / bharat

माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू फतह करेंगी पियाली बसाक, 'बेरहम' मौसम से टकराने का है इरादा

माउंट एवरेस्ट के बाद फिर से मकालू फतह करने के लिए पियाली बसाक ने मन बनाया है. उन्होंने विंटर एक्सपीडिशन की घोषणा की.

Everest summiteer Piyali Basak
पियाली बसाक, पर्वतारोही (PHOTO COURTESY - Piyali Basak)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
चंदननगर (हुगली): माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पियाली बसाल ने माउंटेनियरिंग से जुड़ा अपना नया सपना शेयर किया है. उन्होंने अब मकालू फतह करने का मन बनाया है.

हुगली के चंदननगर की रहने वाली इस माउंटेनियर ने कहा कि वह फिर से मकालू को फतह करने का सपना लेकर एक अभियान (एक्सपीडिशन) पर निकलने वाली हैं. गुरुवार को वर्ल्ड माउंटेन डे था इसलिए उस खास दिन पर पियाली बसाक ने माउंटेनियरिंग से जुड़ा अपना नया एडवेंचर अपने फैंस के साथ शेयर किया.

Everest summiteer Piyali Basak
पियाली बसाक, पर्वतारोही (PHOTO COURTESY - Piyali Basak)

माउंटेनियर पियाली बसाक मकालू की चोटी फतह करेंगी
पियाली बसाक ने कहा कि उनका एक्सपीडिशन 15 दिसंबर को शुरू होगा. उस दिन, वह चंदननगर में अपने घर से मकालू बेस कैंप के लिए निकलेंगी. उनका लक्ष्य खराब मौसम में भी सर्दियों में मकालू को फतह करने वाली पहली महिला बनना है.

Everest summiteer Piyali Basak
पियाली बसाक, पर्वतारोही (PHOTO COURTESY - Piyali Basak)

फिर करेंगी मकालू की चढ़ाई
पियाली बसाक पहले भी एक बार मकालू फतह कर चुकी हैं. उन्होंने वह एक्सपीडिशन 17 मई, 2023 को किया था. क्योंकि सर्दियों में मौसम खराब रहता है, इसलिए उस समय हालात उतने खराब नहीं थे. इस बार वह सर्दियों में मकालू के लिए निकल रही हैं. यह एक्सपीडिशन फरवरी के आखिर तक चलेगा.

Everest summiteer Piyali Basak
पियाली बसाक,एवरेस्ट पर्वतारोही (PHOTO COURTESY - Piyali Basak)

तूफान और कोहरा का करेंगी सामना
पियाली बसाक ने कहा कि, गर्मियों में मकालू बेस कैंप पर वह कुछ गांव वालों से मिलीं. सर्दियों के मौसम में सब नीचे आते हैं. उनका कहना है, "जब तक हम बेस कैंप पहुंचेंगे, तब तक हम कमर तक बर्फ में डूब चुके होंगे....वह भी बहुत मुश्किल होगा. पियाली ने कहा कि, मकालू में ठोस बर्फ और पत्थर की दीवारें हैं. यहां समय-समय पर दरारें पड़ जाती हैं. जब तूफान और कोहरा आता है, तो उन्हें एक फुट दूर भी नहीं दिख पाता.

Everest summiteer Piyali Basak
पियाली बसाक,एवरेस्ट पर्वतारोही (ETV Bharat)

ऐसे में उन्हें अपने पैरों की उंगलियों और लोहे की बैसाखियों के सहारे पहाड़ चढ़ना पड़ता है. इन कठीन रास्तों पर चलने के क्रम में पीठ पर 14 से 15 किलो का भारी बैग भी होता है. उन्होंने कहा कि, ट्रेकिंग के लिए उन्हें 25 किलो का बैग ले जाना पड़ता है.

