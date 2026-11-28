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मथुरा में धामी और शिवराज; गौ सेवा के साथ नशा मुक्ति का संकल्प, योगी सरकार की तारीफ

कार्यक्रम में धामी और शिवराज ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान के पास परखम गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कामधेनु गौशाला समिति के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता पहुंचे. यहां कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से दोगुनी आए होगी. साथ ही यूपी में योगी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की.

कार्यक्रम में धामी और शिवराज (Video Credit; ETV Bharat) शनिवार को परखम गांव में बने पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के साथ ही, आवासीय परिसर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ. वहीं श्री नंदेश्वर छात्रावास के हॉस्टल और अनुवादात्मक चिकित्सा में आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया. इस दौरान पशु आयुर्वेदिक पारंपरिक ज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा पुस्तक का विमोचन भी हुआ.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं कृष्ण की पावन भूमि धरातल और राधा रानी की जन्मस्थली मथुरा में आया हूं. यह भूमि बड़ी ही पावन है. यहां के कण-कण में राधा-कृष्ण वास करते हैं. साधु संतों की सानिध्य छत्रछाया भी बनी रहती है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां पर गौ माता का संवर्धन और पंचतंत्र से बनी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अनेक संसाधन उपलब्ध होंगे. क्योंकि गोमूत्र, गाय के गोबर और प्राकृतिक मिट्टी से खेती की जाए तो किसानों की दोगनी आमदनी बढ़ेगी. यही कहूंगा कि गौपालक बने रहें और जमीन के एक छोटे से टुकड़े में प्राकृतिक खेती भी अवश्य करें. उन्हें मुनाफा ही होगा. यूरिया खाद क्षमता से अधिक डालने पर नुकसान हो जाता है, इसलिए प्राकृतिक खेती करने से कोई नुकसान नहीं है. कार्यक्रम में उपस्थित साधु-संत (Photo Credit; ETV Bharat) शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में एक संकल्प लोगों से लिया. कहा, नशा छोड़िए. आज प्रण लेकर मुझे विश्वास दिलाइए कि नशा नहीं करेंगे. ब्रज में रहकर गाय की सेवा और गाय के दूध से अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाएं.