मथुरा में धामी और शिवराज; गौ सेवा के साथ नशा मुक्ति का संकल्प, योगी सरकार की तारीफ
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान के पास परखम गांव में शिलान्यास-लोकार्पण कार्यक्रम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:00 PM IST
मथुरा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान के पास परखम गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कामधेनु गौशाला समिति के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता पहुंचे. यहां कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से दोगुनी आए होगी. साथ ही यूपी में योगी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की.
शनिवार को परखम गांव में बने पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के साथ ही, आवासीय परिसर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ. वहीं श्री नंदेश्वर छात्रावास के हॉस्टल और अनुवादात्मक चिकित्सा में आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया. इस दौरान पशु आयुर्वेदिक पारंपरिक ज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा पुस्तक का विमोचन भी हुआ.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं कृष्ण की पावन भूमि धरातल और राधा रानी की जन्मस्थली मथुरा में आया हूं. यह भूमि बड़ी ही पावन है. यहां के कण-कण में राधा-कृष्ण वास करते हैं. साधु संतों की सानिध्य छत्रछाया भी बनी रहती है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां पर गौ माता का संवर्धन और पंचतंत्र से बनी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अनेक संसाधन उपलब्ध होंगे. क्योंकि गोमूत्र, गाय के गोबर और प्राकृतिक मिट्टी से खेती की जाए तो किसानों की दोगनी आमदनी बढ़ेगी. यही कहूंगा कि गौपालक बने रहें और जमीन के एक छोटे से टुकड़े में प्राकृतिक खेती भी अवश्य करें. उन्हें मुनाफा ही होगा. यूरिया खाद क्षमता से अधिक डालने पर नुकसान हो जाता है, इसलिए प्राकृतिक खेती करने से कोई नुकसान नहीं है.
शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में एक संकल्प लोगों से लिया. कहा, नशा छोड़िए. आज प्रण लेकर मुझे विश्वास दिलाइए कि नशा नहीं करेंगे. ब्रज में रहकर गाय की सेवा और गाय के दूध से अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाएं.
कहा कि दीनदयाल कामधेनु गौशाला अद्भुत काम कर रही है. अनेकों प्रयोग गौशाला के माध्यम से किया जा रहे हैं. आज उसी के कार्यक्रम में यहां आने का मौका मिला. गौ माता के लिए सुपर फूड तैयार करने का संकल्प अनुसंधान केंद्र ने लिया है. गौ माता स्वस्थ रहें, बल्कि प्रसन्न भी रहें. केमिकल खाद मुक्त खेती भारत विकसित सोच है. आने वालीं पीढ़ियों के लिए खेती उपयोगी रहे, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाए. प्राकृतिक खेती जैविक खाद के तौर पर विकसित करने की प्लानिंग की जा रही है. गांव को गरीबी मुक्त बनाना प्रधानमंत्री का सपना है. 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं. अभी 2.7 प्रतिशत लोग बचे हुए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास तो भगवान राम की भी कृपा है. भगवान कृष्ण की भी कृपा है और बाबा विश्वनाथ की भी कृपा है. भगवान की सेवा ही जनता की सेवा है. प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौमुखी विकास कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं, यूपी आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है. उत्तर प्रदेश में एक समय था जब शाम को 5:00 बजे के बाद निकलने में भय का माहौल था. आज विकसित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की गिनती है. आज चारों तरफ शांति है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. प्रयोगशाला में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी पर भी प्रयोग किया जाएगा. हमारी गाय माता स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आगे का संकल्प है.
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