'नेताजी जिंदा होते तो उन्हें भी भारतीय होने का सबूत देना पड़ता', ममता का निर्वाचन आयोग पर तंज

ममता ने कहा कि,यह शर्मनाक है कि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशजों को अपने भारतीय होने का सबूत देना पड़ रहा है.

Even if Netaji were alive, they (EC) would demand proof of his Indian citizenship
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 4:52 PM IST

कोलकाता: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल समेत देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर बोलते हुए सवाल उठाया कि, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी SIR नोटिस मिला होगा.

विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में आजकल वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की (SIR) की चर्चा जोरों पर है. यह विवाद नेताजी की जयंती समारोह में देखने को मिला. शुक्रवार, 23 जनवरी को नेताजी की जयंती मनाने के लिए एस्प्लेनेड (धर्मतला) में एक समारोह रखा गया था.

नेताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने पूछा कि, अगर सुभाष चंद्र बोस आज जिंदा होते, तो क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता. क्या उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जाता. या उन्हें 'लॉजिकल गड़बड़ी' के आधार पर बुलाया जाता. क्या उनसे यह भी साबित करने के लिए कहा जाता कि वह भारतीय नागरिक हैं या नहीं.

गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी कि नेताजी के परिवार के सदस्य चंद्र बोस को एसआईआर नोटिस जारी किया गया था. यह मुद्दा आज मुख्यमंत्री के भाषण में भी उठा. उन्होंने कहा कि, वे पहले ही चंद्रबाबू को बुला चुके हैं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है.

इस दिन ममता बनर्जी ने नेताजी की आड़ में न सिर्फ निर्वाचन आयोग, केंद्र पर भी निशाना साधा. उन्होंने प्लानिंग कमीशन का जिक्र किया. उन्होंने सबको याद दिलाया कि प्लानिंग कमीशन नेताजी का ही आइडिया था. इसी सिलसिले में उन्होंने मोदी सरकार के नीति आयोग बनाने की फिर से आलोचना की. उन्होंने कहा कि, आज इसे जानबूझकर खत्म कर दिया गया है.

उन्होंने सवाल किया कि, आखिर नीति आयोग ने क्या किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम देश के संघीय संरचना और दीर्घकालिक योजना को खत्म करने के लिए उठाया गया है. ममता ने केंद्र सरकार पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, भारत के इतिहास को कन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और भारत की महान हस्तियों का अपमान किया जा रहा है.

उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोग और देश के आम नागरिक इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि, दिल्ली अब साजिशों का शहर बनकर रह गया है. ऐसे में वे दिल्ली के खिलाफ एकजुट होंगे. उन्होंने केंद्र पर बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया.

CAA के डर से मौतों के बार-बार लग रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज सरस्वती पूजा के दिन वह कहना चाहती हैं कि, 110 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं. ममता ने कहा कि, हर दिन तीन से चार लोग डर के मारे आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग और भारत सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट और नागरिकता कानून को मिलाकर आम लोगों के मन में डर भरा जा रहा है. ममता ने कहा, "नागरिकता कानून अलग है, और वोटर लिस्ट अलग है. वे (केंद्र) दोनों को मिला रहे हैं. देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, हम बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं. आज हर कदम पर उस संविधान का अपमान किया जा रहा है, लोगों को वंचित किया जा रहा है. लोकतंत्र को नग्न किया जा रहा है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है. रवींद्रनाथ टैगोर की कविता 'प्रश्न' की लाइन को कोट करते हुए, ममता बनर्जी ने मौजूदा शासकों की असहिष्णुता की ओर इशारा किया.

"जो लोग आपकी हवा में जहर घोल रहे हैं, आपकी रोशनी बुझा रहे हैं, क्या आपने उन्हें माफ कर दिया है, क्या आपने उनसे प्यार किया है?" ममता ने बंगाली भाषा और संस्कृति के बारे में उनकी जानकारी न होने को लेकर भाजपा नेताओं की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान, वे टेलीप्रॉम्प्टर पर दो बंगाली शब्द लिखकर साथ लाते हैं, कभी बंकिम चंद्र का जिक्र करते हैं, कभी कहते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर शांतिनिकेतन में पैदा हुए थे, कभी यह और वह... बंगाल की अलग-अलग तरह से बेइज्जती की जा रही है." - ममता बनर्जी

"मैं इंग्लिश में ममता बनर्जी लिखती हूं, और बंगाली में ममता बंद्योपाध्याय लिखती हूं... इसमें क्या दिक्कत है. ममता ने कहा कि, जिनके पास इतना भी कल्चर नहीं है... उनके लिए उनके मेरे मन में सिर्फ नफरत है."- ममता बनर्जी

इस मंच से मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं और छात्रों से नेताजी के आदर्शों से प्रेरित होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपील की. उन्होंने कहा, "मेरी आने वाली युवा पीढ़ी से बस एक ही अपील है... नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधीजी... ने जो आजीदी का सपना देखा था, आज उनके सपने टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं... आप खुद को तैयार रखें."

