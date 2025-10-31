ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट घूमने को लेकर विदेशी पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह, जनवरी 2026 तक ढिकाला जोन फुल बुक

4 लाख आगंतुकों में शामिल रहे 11,300 विदेशी सैलानी: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ ही दुनियाभर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. जहां साल दर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है. आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले वित्तीय वर्ष में 4 लाख पर्यटकों में 11,300 पर्यटक विदेशी भी शामिल रहे.

ढिकाला जोन में जंगल सफारी और रात्रि विश्राम दोनों की सुविधा है. यहां पहुंचना अपने आप में एक यादगार अनुभव होता है. पर्यटक यहां बंगाल टाइगर, हाथी, हिरण, भालू, मगरमच्छ, विविध पक्षी प्रजातियां, ग्रासलैंड और समृद्ध जैव विविधता को निहार सकते हैं.

15 नवंबर से खुलेगा ढिकाला जोन: कॉर्बेट पार्क का यह चर्चित ढिकाला जोन मानसून सीजन के बाद हर साल 15 नवंबर से खुलता है.जो पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जोन माना जाता है. पार्क प्रशासन ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. हर साल 15 जून को इस जोन को पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया जाता है.

देशी सैलानियों में भी जबरदस्त उत्साह: वहीं, भारतीय सैलानियों की बुकिंग भी पीछे नहीं है. पार्क प्रशासन ने देशी पर्यटकों के लिए बुकिंग 45 दिन पहले खोली थी. दिसंबर 2025 तक भारतीय पर्यटकों का कोटा भी पूरी तरह भर चुका है. डायरेक्टर बडोला के मुताबिक, अब तक 1000 से ज्यादा भारतीय पर्यटक दिसंबर तक की बुकिंग कर चुके हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कराई है. उन्होंने कहा कि ढिकाला जोन के खुलने से 90 दिन पहले विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग खोली गई थी. अब 18 जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों का कोटा पूरी तरह पैक हो चुका है. 200 से ज्यादा विदेशी पर्यटक एडवांस में रात्रि विश्राम के लिए कक्ष बुक कर चुके हैं.

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही विदेशी सैलानियों से पूरी तरह पैक हो गया है. पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, लेकिन बुकिंग शुरू होती ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो चुके हैं. जिसके तहत जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी कक्ष पैक हो गए हैं. जबकि, 15 नवंबर से ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी.

कॉर्बेट में हिरण (फोटो- ETV Bharat)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 4 लाख से ज्यादा पर्यटक कॉर्बेट पहुंचे. जिनमें 11,300 विदेशी सैलानी शामिल थे.

शामिल थे. साल 2022-23 में 6,100 विदेशी पर्यटक आए.

आए. जबकि, 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 9,000 हो गई.

हो गई. इस साल 2025-26 के आंकड़े इस रफ्तार को और मजबूत संकेत दे रहे हैं.

ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम की सुविधाएं: ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम के लिए कुल 41 कमरे उपलब्ध हैं. इनमें से मुख्य ढिकाला कैंप में 28 कमरे, सुल्तान क्षेत्र में 2, गैरल में 6, खिनानौली में 3 और सर्फदुली क्षेत्र में 2 कमरे बने हैं. इसके अलावा 20 डॉरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है.

कॉर्बेट में नाइट स्टे के लिए गेस्टहाउस (फोटो- ETV Bharat)

भारतीय सैलानियों के लिए दो लोगों का एक रूम प्रति रात करीब ₹4,000 में उपलब्ध है. वहीं, विदेशी सैलानियों के लिए यही सुविधा लगभग ₹9,000 प्रति रात तक की है. वहीं, बिजरानी जोन में 7 कमरे रात्रि विश्राम के लिए उपलब्ध हैं. ढेला जोन में 2 रूम की सुविधा है. झिरना जोन में 4 कमरे हैं. पाखरो जोन और सोना नदी जोन में 2-2 कमरे रात्रि विश्राम के लिए बने हैं.

कॉर्बेट पार्क के जोन कॉर्बेट पार्क में कुल 8 सफारी जोन हैं. जिसमें ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गादेवी, सोननदी, गर्जिया और पाखरो शामिल है. इनमें से ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला और दुर्गादेवी जोन सबसे लोकप्रिय हैं. कुछ जोन जैसे झिरना, ढेला और गर्जिया पूरे साल खुले रहते हैं. जबकि, अन्य मानसून में बंद होते हैं.

ऑनलाइन बुकिंग से आसान हुआ सफर: पर्यटक कॉर्बेट पार्क की आधिकारिक वेबसाइट https://corbettgov.org पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. यहां से पर्यटक डे सफारी और नाइट स्टे दोनों की बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य कोई साइट नहीं हैं. अगर अन्य साइट से बुकिंग कराते हैं तो आप ठगी के शिकार भी हो सकते हैं.

कॉर्बेट में हाथी (फोटो- ETV Bharat)

पर्यटन कारोबारियों ने की पहल की सराहना: ढिकाला जोन के अग्रिम बुकिंग पैक होने की खबर से स्थानीय पर्यटन कारोबारी और होटल व्यवसायी बेहद उत्साहित हैं. रामनगर के पर्यटन कारोबारी रमेश सुयाल ने कहा कॉर्बेट पार्क प्रशासन का यह कदम बेहद सराहनीय है. विदेशी सैलानियों को यात्रा की अग्रिम योजना बनानी होती है, ऐसे में 90 दिन पहले बुकिंग खोलना एक बेहतरीन निर्णय है. इससे कॉर्बेट की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी.

"यह बेहद खुशी की बात है कि ढिकाला जोन 18 जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों से पैक हो चुका है. इस पहल से कॉर्बेट में विदेशी पर्यटकों की संख्या में फिर से उछाल आएगा. विदेशी सैलानी न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं. बल्कि, उनसे स्थानीय लोगों को कई चीजें सीखने का अवसर भी मिलता है."- दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: ढिकाला जोन की एडवांस बुकिंग का सीधा फायदा रामनगर और आसपास के पर्यटन कारोबारियों को मिलेगा. होटल, गाइड, जीप सफारी ऑपरेटर, हस्तशिल्प विक्रेता और स्थानीय भोजनालयों को इससे अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है. पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी सैलानियों की बढ़ती संख्या से न केवल कॉर्बेट का वैश्विक पर्यटन ग्राफ ऊपर जाएगा. बल्कि, स्थानीय समुदायों को भी नए रोजगार अवसर मिलेंगे.

कॉर्बेट में बाघ (फोटो- Tourist)

कॉर्बेट में सफारी अनुभव क्यों है खास: जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि, एशिया का सबसे पुराना और प्रमुख टाइगर रिजर्व है. यहां जंगल सफारी का अनुभव रोमांच और शांति दोनों से भरपूर होता है. यहां जंगली जानवरों की तमाम प्रजातियों से लेकर पक्षियों के कलरव मन को आनंदित कर देते हैं. इसके अवाला यहां का जंगल अगल ही दुनिया का एहसास कराता है.

ढिकाला जोन के जंगलों में सफारी के दौरान पर्यटक जब बंगाल टाइगर को उसकी प्राकृतिक आवास में चहलकदमी करते दिख जाते हैं तो यह दृश्य जीवनभर याद रह जाता है. कॉर्बेट के ग्रासलैंड, विशाल साल के जंगल और कलकल करती रामगंगा नदी का संगम हर सैलानी को मोह लेता है. यही कारण है कि ढिकाला को कॉर्बेट का दिल कहा जाता है.

