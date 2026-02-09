ETV Bharat / bharat

कुलदीप सेंगर की याचिका पर तीन महीने में फैसला दे दिल्ली हाई कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कुलदीप सिंह सेंगर की अपील की सुनवाई तेजी से करने का आदेश दिया है.

Kuldeep Singh Sengar
कुलदीप सिंह सेंगर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 3:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली : यूपी के उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को कुलदीप सिंह सेंगर की अपील की सुनवाई तेजी से करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट तीन महीने के अंदर निर्णय सुनाए और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अजमल कसाब, जिसने इस देश की संप्रभुता पर बेरहमी से हमला किया था, को भी फेयर ट्रायल दिया गया था. साथ ही हाई कोर्ट से कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर आउट-ऑफ-टर्न (बिना बारी) सुनवाई करे, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में उनकी सजा और 10 साल की सजा को चुनौती दी गई है.

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मौत के मामले में उनकी सजा निलंबित करने से मना कर दिया गया था.

बेंच ने सजा निलंबित करने की अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी लंबित आपराधिक अपील पर बिना बारी के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान सेंगर की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दस साल की सजा में से 7 साल और 6 महीने की असली सजा पहले ही काट ली है.

सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि सजा के खिलाफ मुख्य अपील 11 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. दवे ने तर्क दिया कि सजा के मामलों में, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान सजा को निलंबित करना आम बात है. हालांकि, बेंच ने कहा कि सेंगर उन्नाव की लड़की से रेप से जुड़े दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

जस्टिस बागची ने पूछा कि इस अपराध को सेक्शन 302 में बदलने के लिए अपील क्यों नहीं की जाती. पीड़ित की ओर से वकील महमूद प्राचा ने बेंच को बताया कि यह केस फाइल कर दिया गया है और पेंडिंग भी है.

सीजेआई ने कहा, “यह बहुत बहस का मुद्दा है कि इस तरह के नैतिक पतन वाले अपराध में, क्या आप किसी छूट का दावा करने के हकदार होंगे... हम इसे बहुत बहस का मुद्दा कह रहे हैं.” दवे ने कहा कि मर्डर केस में भी छूट मिलती है, लेकिन 14 साल की जेल के बाद.

बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट से अपील पर रोजाना सुनवाई करने को कहेगी, और कहा, “हम सजा को निलंबित क्यों करते हैं, सिर्फ तब जब हमें पक्का नहीं है कि अपील के फाइनल फैसले में कितना समय लगेगा. यहां एक ऐसा मामला है जहां मुख्य अपील फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है…”

सीजेआई ने दवे से कहा कि 2020 की अपील, आमतौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय में बारी के अनुसार नहीं आ सकती है और क्योंकि "आपको जमानत नहीं दी गई है", उच्च न्यायालय ने सेंगर को बारी के बाहर सुनवाई की अनुमति दी है.

मेहता ने कहा कि वह दूसरे जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है. सीजेआई ने कहा, “एक आरोपी के तौर पर, यह एक ऐसा देश है जिसे कानून के राज पर बहुत गर्व है… इस देश ने कानून के राज का पालन किया है, इस देश ने आतंकवादियों को भी फेयर ट्रायल दिया है.”

मेहता ने कहा कि अजमल कसाब एक आतंकवादी था. सीजेआई ने कहा कि कसाब जो यहां आया और इस देश की आजादी पर बेरहमी से हमला किया, उन्होंने कहा, “हमने उसे फेयर ट्रायल भी दिया.”

दवे ने कसाब के मामले का जिक्र करने पर एतराज जताया. सीजेआई ने कहा कि मेहता सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं. बेंच ने कहा कि सेंगर को हाई कोर्ट से अपनी अपील पर बिना किसी भेदभाव के सुनवाई का हक है, जिस पर बिना किसी असर के फैसला किया जाएगा और यह पूरी तरह से रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों तक ही सीमित होना चाहिए.

बेंच ने प्राचा के मामले के बारे में मीडिया में बयान देने पर भी अपनी असहमति जताई. सीजेआई ने प्राचा से कहा, "हमें इस केस में चल रहे मीडिया ट्रायल के बारे में भी पता है, जिसे हम मंज़ूर नहीं करते. अगर आप इसमें वकील के तौर पर शामिल हैं तो आपको मीडिया में जाने का कोई हक नहीं है... सीजेआई के तौर पर, मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता."

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले पर रोजाना सुनवाई करे और जल्दी से, हो सके तो तीन महीने के अंदर फैसला करे. बेंच ने साफ किया कि अगर पीड़ित की सजा बढ़ाने की अपील पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई करने पर विचार कर सकता है.

19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि देरी की एक वजह यह भी है कि उन्होंने इस मामले में कई अर्जियां दायर की थीं.

13 मार्च, 2020 को सेंगर को इस मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले की हत्या के लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती. ट्रायल कोर्ट ने, जिसने पिता के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया था, उसे गैर-इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई, यह मानते हुए कि हत्या का कोई इरादा नहीं था.

मुख्य रेप मामले में सेंगर की अपीलें, दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और बाकी की जिंदगी के लिए कैद की सजा सुनाई गई थी, साथ ही पिता का मामला भी, उच्च न्यायालय में लंबित हैं.

ये भी पढ़ें- गुंडा राज स्वीकार्य नहीं: कोर्ट रूम में वकील से मारपीट मामले में CJI की टिप्पणी

TAGGED:

KULDEEP SINGH SENGAR
DELHI HIGH COURT
सुप्रीम कोर्ट
उन्नाव दुष्कर्म मामला
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.