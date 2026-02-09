ETV Bharat / bharat

कुलदीप सेंगर की याचिका पर तीन महीने में फैसला दे दिल्ली हाई कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

कुलदीप सिंह सेंगर ( ANI )

सुमित सक्सेना नई दिल्ली : यूपी के उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को कुलदीप सिंह सेंगर की अपील की सुनवाई तेजी से करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट तीन महीने के अंदर निर्णय सुनाए और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखें. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अजमल कसाब, जिसने इस देश की संप्रभुता पर बेरहमी से हमला किया था, को भी फेयर ट्रायल दिया गया था. साथ ही हाई कोर्ट से कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर आउट-ऑफ-टर्न (बिना बारी) सुनवाई करे, जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में उनकी सजा और 10 साल की सजा को चुनौती दी गई है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मौत के मामले में उनकी सजा निलंबित करने से मना कर दिया गया था. बेंच ने सजा निलंबित करने की अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी लंबित आपराधिक अपील पर बिना बारी के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान सेंगर की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दस साल की सजा में से 7 साल और 6 महीने की असली सजा पहले ही काट ली है. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि सजा के खिलाफ मुख्य अपील 11 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. दवे ने तर्क दिया कि सजा के मामलों में, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान सजा को निलंबित करना आम बात है. हालांकि, बेंच ने कहा कि सेंगर उन्नाव की लड़की से रेप से जुड़े दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. जस्टिस बागची ने पूछा कि इस अपराध को सेक्शन 302 में बदलने के लिए अपील क्यों नहीं की जाती. पीड़ित की ओर से वकील महमूद प्राचा ने बेंच को बताया कि यह केस फाइल कर दिया गया है और पेंडिंग भी है. सीजेआई ने कहा, “यह बहुत बहस का मुद्दा है कि इस तरह के नैतिक पतन वाले अपराध में, क्या आप किसी छूट का दावा करने के हकदार होंगे... हम इसे बहुत बहस का मुद्दा कह रहे हैं.” दवे ने कहा कि मर्डर केस में भी छूट मिलती है, लेकिन 14 साल की जेल के बाद. बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट से अपील पर रोजाना सुनवाई करने को कहेगी, और कहा, “हम सजा को निलंबित क्यों करते हैं, सिर्फ तब जब हमें पक्का नहीं है कि अपील के फाइनल फैसले में कितना समय लगेगा. यहां एक ऐसा मामला है जहां मुख्य अपील फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है…”