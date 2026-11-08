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26 साल बाद भी पहचान को तरस रहे उत्तराखंड के निर्माता, चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों को कब मिलेगा सम्मान

26 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे राज्य आंदोलनकारी : उत्तराखंड को अलग राज्य बने 26 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की पहचान का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है. अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने वाले कई लोग आज भी खुद को राज्य आंदोलनकारी साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

26 साल बाद भी पहचान को तरस रहे उत्तराखंड के निर्माता (ETV BHARAT)

स्थिति यह है कि राज्य गठन के ढाई दशक बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि अलग राज्य की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी लोगों का चिन्हीकरण आखिर कब तक पूरा होगा? राजधानी को लेकर असमंजस के बीच अब आंदोलनकारियों की पहचान का अधूरा काम भी सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है.

सरकारों से भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला: दिलचस्प यह है कि आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मुद्दा किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहा. पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से लेकर भुवन चंद्र खंडूड़ी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी सरकार तक आंदोलनकारी संगठन लगातार इस प्रक्रिया को पूरा करने की मांग उठाते रहे हैं. अलग-अलग समय पर सरकारों की ओर से चिन्हीकरण का काम जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यह प्रक्रिया अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाई.

26 साल बाद भी आवेदन और समय सीमा का सिलसिला जारी: राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को लेकर सरकारों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समय-समय पर इसकी समय सीमा बढ़ानी पड़ी है. नवंबर 2025 में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालयों में लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की थी, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाया.

पहचान के लिए संघर्ष करते राज्य आंदोलनकारी. (ETV BHARAT)

सीएम धामी ने फिर से समय सीमा बढ़ाई: जून 2026 में सरकार को एक बार फिर समय सीमा बढ़ानी पड़ी. इसके तहत 24 जुलाई से 24 सितंबर 2026 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण का समय निर्धारित किया गया. यानी 2025 में छह महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी सभी मामलों का निस्तारण नहीं हो सका. यह स्थिति बताती है कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया कितनी लंबी खींच चुकी है.

26 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई: सवाल यह है कि जब राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में ही आंदोलनकारियों की पहचान का काम शुरू हो गया था तो आखिर 26 साल बाद भी यह प्रक्रिया क्यों अधूरी है?

11,420 चिन्हीकरण आंदोलनकारी, 98 को मिली सरकारी नौकरी: सरकारी आंकड़ों के हिसाब से साल 2024 में प्रदेश में 11,420 राज्य आंदोलनकारी चिन्हित होने का आंकड़ा सामने आया था. वहीं राज्य सरकार के अनुसार अब तक 98 राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है.

10 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित पड़े हैं: राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठनों और चिन्हीकरण प्रक्रिया से जुड़े लोगों का दावा है कि प्रदेश भर में 10 हजार से ज्यादा ऐसे आवेदन लंबित हैं, जिन पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है. अकेले देहरादून जिले में ही 2,700 से ज्यादा प्रार्थना पत्र ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनमें आवेदकों ने खुद को राज्य आंदोलनकारी बताते हुए चिन्हीकरण की मांग की है.

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधा. (ETV BHARAT)

सरकारों ने सुविधाएं तो दीं, लेकिन पहचान का इंतजार बरकरार: ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों ने आंदोलनकारियों के लिए सुविधाएं नहीं दी हैं. समय के साथ आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2025 में स्थापना दिवस के अवसर पर पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे फरवरी 2026 में मंजूरी दी गई.

मौजूदा घोषित दरों के अनुसार सामान्य सक्रिय राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है. वहीं आंदोलन के दौरान कम से कम सात दिन जेल में रहने वाले या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह की गई है.

इसी तरह आंदोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है. वहीं, शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन भी 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है.

सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण: इसके अलावा राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए साल 2023 में अधिनियम बनाया. 21 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी होने के बाद 24 नवंबर 2024 को शासनादेश के माध्यम से आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया.

राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण-पत्र जारी के लिए डीएम अधिकृत: जिलाधिकारी को यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. सरकार की ओर से चिन्हीकरण आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा और आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल व कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.