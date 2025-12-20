ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में कड़ाके की ठंड...सर्दी से ठिठुर रहे लोग, कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पर पहुंचा

हैदराबाद: तेलंगाना में ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं. राज्य में दोपहर 3 बजे के करीब तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिससे लोगों को अचानक ठंड महसूस होने लगती है. उसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए गर्म स्वेटर, चादर, कंबल और टोपी निकाल लेते हैं. दोपहर वाली ठंड अगले दिन सुबह 10 बजे तक रहती है.

दिसंबर के महीने में ठंडी हवा चलने के कारण लोग आधी रात के वक्त कंबल तान कर सोते हैं. कई बार तो लोग कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. ठंड की मुख्य वजह पूर्वोत्तर भारत से आने वाली हवाएं हैं. जिसकी वजह से तेलंगाना में इस समय ठंड काफी पड़ रही है. गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक सभी जिलों में तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है. बाहर इतनी ठंड है कि ऐसा लगता है लोग ठंड के मारे जम जाएंगे.

कई जिलों में ठंड का असर

संगारेड्डी, कुमुराम भीम आसिफाबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद जिलों के कई मंडलों में न्यूनतम तापमान 6.1 से 6.9 डिग्री सेल्सियस के बीच है. 19 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है.

संगारेड्डी जिले के कोहिर में 6.1 डिग्री

इस साल संगारेड्डी जिले के कोहिर में ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा है. यहां 6.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. इस जिले के 14 मंडलों में ठंड का असर ज्यादा है. जहीराबाद, मोगदमपल्ली, न्यालकल, झारासंगम, कंडी, सदाशिवपेट, कोंडापुर, हथनूरा और पाटनचेरू जैसे मंडलों में भी यही हाल है. कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर (U) और आठ दूसरे मंडलों में भी बहुत ज़्यादा ठंड है. तिरयानी, वानकिडी, केरामेरी, आसिफाबाद, जैनूर और लिंगापुर में भी ठंड बहुत ज्यादा है.

रंगा रेड्डी जिले के 18 मंडलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मोइनाबाद के साथ-साथ सेरिलिंगमपल्ली, गांडीपेट, शंकरपल्ली, शाबाद, चेवेल्ला, महेश्वरम, शमशाबाद, नंदीगाम, कोथुर, याचारम और इब्राहिमपट्टनम जैसे इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. विकाराबाद जिले के नवाबपेट, मोमिनपेट, मारपल्ली, कोटिपल्ली, धारुर, पेद्देमुल, तंदूर और बंटवारम जैसे मंडलों में बहुत ज्यादा ठंड है. इस वजह से लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं.