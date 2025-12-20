ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में कड़ाके की ठंड...सर्दी से ठिठुर रहे लोग, कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पर पहुंचा

तेलंगाना के कई जिलों में ठंड का कहर जारी है. ऐसे में लोग स्वेटर पहनकर बाहर निकलने को मजबूर हो गए है.

तेलंगाना में ठंड का कहर जारी (ETV Bharat)
December 20, 2025

हैदराबाद: तेलंगाना में ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं. राज्य में दोपहर 3 बजे के करीब तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिससे लोगों को अचानक ठंड महसूस होने लगती है. उसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए गर्म स्वेटर, चादर, कंबल और टोपी निकाल लेते हैं. दोपहर वाली ठंड अगले दिन सुबह 10 बजे तक रहती है.

दिसंबर के महीने में ठंडी हवा चलने के कारण लोग आधी रात के वक्त कंबल तान कर सोते हैं. कई बार तो लोग कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. ठंड की मुख्य वजह पूर्वोत्तर भारत से आने वाली हवाएं हैं. जिसकी वजह से तेलंगाना में इस समय ठंड काफी पड़ रही है. गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक सभी जिलों में तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है. बाहर इतनी ठंड है कि ऐसा लगता है लोग ठंड के मारे जम जाएंगे.

कई जिलों में ठंड का असर
संगारेड्डी, कुमुराम भीम आसिफाबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद जिलों के कई मंडलों में न्यूनतम तापमान 6.1 से 6.9 डिग्री सेल्सियस के बीच है. 19 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है.

संगारेड्डी जिले के कोहिर में 6.1 डिग्री
इस साल संगारेड्डी जिले के कोहिर में ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा है. यहां 6.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. इस जिले के 14 मंडलों में ठंड का असर ज्यादा है. जहीराबाद, मोगदमपल्ली, न्यालकल, झारासंगम, कंडी, सदाशिवपेट, कोंडापुर, हथनूरा और पाटनचेरू जैसे मंडलों में भी यही हाल है. कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर (U) और आठ दूसरे मंडलों में भी बहुत ज़्यादा ठंड है. तिरयानी, वानकिडी, केरामेरी, आसिफाबाद, जैनूर और लिंगापुर में भी ठंड बहुत ज्यादा है.

रंगा रेड्डी जिले के 18 मंडलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मोइनाबाद के साथ-साथ सेरिलिंगमपल्ली, गांडीपेट, शंकरपल्ली, शाबाद, चेवेल्ला, महेश्वरम, शमशाबाद, नंदीगाम, कोथुर, याचारम और इब्राहिमपट्टनम जैसे इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. विकाराबाद जिले के नवाबपेट, मोमिनपेट, मारपल्ली, कोटिपल्ली, धारुर, पेद्देमुल, तंदूर और बंटवारम जैसे मंडलों में बहुत ज्यादा ठंड है. इस वजह से लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं.

आज, कल और परसों के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार, रविवार और सोमवार को राज्य में ठंड ज्यादा रहेगी. उसने कहा कि ठंडी हवाएं चलेंगी. उसने कहा कि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा. उसने शनिवार को जनगांव को छोड़कर सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, रविवार को 22 जिलों के लिए और सोमवार को 12 जिलों के लिए और बाकी ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ठंड में सेहत से जुड़ी सावधानियां जरूरी हैं...

खबर के मंताबिक, बुजुर्ग, बच्चे, सांस की बीमारियों वाले लोग, दिल के मरीज़ और अस्थमा के मरीज़ ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं.

ठंड के समय रात के समय लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए, बासी रखा हुआ खाना खाने से बचें. अगर आप बीमार पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि, आमतौर पर, घने जंगलों वाले इलाकों में ठंड ज्यादा होती है. हालांकि संगारेड्डी जिले के आस-पास के इलाकों में घने जंगल नहीं हैं, फिर भी ठंड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. पड़ोसी राज्यों से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से पहले के मेडक जिले में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है.

