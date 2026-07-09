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एक घोंघा भी इस मुकदमे की गति पर सवाल उठा सकता है, 2015 के एक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक घोंघा भी इस बात पर सवाल उठा सकता है कि ट्रायल किस स्पीड से चल रहा है. कोर्ट ने हैरानी जताई कि 2015 में दाखिल किए गए एक केस में, वादी (फरयादी) का सबूत 2026 तक चल रहा था. यह फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया. बेंच ने कहा, "जिस केस की बात हो रही है, वह 2015 में दाखिल किया गया था. 2026 तक, वादी का सबूत चल रहा है. हम कह सकते हैं कि एक घोंघा भी इस बात पर सवाल उठा सकता है कि यह ट्रायल किस स्पीड से चल रहा है. जब इस सच्चाई को कानून के इरादे और भारत में सिविल और खासकर व्यावसायिक मुकदमेबाजी में जिस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की गई थी, उसके साथ जोड़ा जाता है, तो अंतर साफ दिखता है. बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली एक प्राइवेट फर्म की अपील पर अपना फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि मई 2015 में शुरू हुए इस केस को जनवरी 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत कमर्शियल केस के तौर पर रीनंबर और रजिस्टर किया गया था.