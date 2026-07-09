एक घोंघा भी इस मुकदमे की गति पर सवाल उठा सकता है, 2015 के एक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
2015 के एक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक घोंघा भी इस मुकदमे की गति पर सवाल उठा सकता है.
Published : July 9, 2026 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक घोंघा भी इस बात पर सवाल उठा सकता है कि ट्रायल किस स्पीड से चल रहा है. कोर्ट ने हैरानी जताई कि 2015 में दाखिल किए गए एक केस में, वादी (फरयादी) का सबूत 2026 तक चल रहा था.
यह फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया. बेंच ने कहा, "जिस केस की बात हो रही है, वह 2015 में दाखिल किया गया था. 2026 तक, वादी का सबूत चल रहा है. हम कह सकते हैं कि एक घोंघा भी इस बात पर सवाल उठा सकता है कि यह ट्रायल किस स्पीड से चल रहा है.
जब इस सच्चाई को कानून के इरादे और भारत में सिविल और खासकर व्यावसायिक मुकदमेबाजी में जिस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की गई थी, उसके साथ जोड़ा जाता है, तो अंतर साफ दिखता है.
बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली एक प्राइवेट फर्म की अपील पर अपना फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि मई 2015 में शुरू हुए इस केस को जनवरी 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत कमर्शियल केस के तौर पर रीनंबर और रजिस्टर किया गया था.
हाई कोर्ट ने फर्म की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट में फाइल किए गए लंबित केस में और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने और जांच के लिए एक गवाह को वापस बुलाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने फर्म की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए. बेंच ने देखा कि पेश किए जाने वाले दस्तावेज शिकायत दाखिल करते समय और बाद में अतिरिक्त साक्ष्य के लिए फर्म के पास थे.
बेंच ने कहा, "अगर मौजूदा आवेदन को मंजूरी दी जाती है, तो यह कोर्ट असल में एक वाणिज्यिक मामले की कार्यवाही के लिए टुकड़ों में काम करने वाले तरीके को मान रहा होगा, जिसका प्रक्रिया पूरी तरह से व्यापार को आसान बनाने और बड़े विवादों को सुलझाने में तेजी की जरूरत को पहचानने के लिए बनाया गया है." बेंच ने अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए.
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