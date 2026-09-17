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देश में 1 चार्जर के भरोसे 285 EV, नॉर्वे में 4 पर एक; चार्जिंग प्वाइंट की कमी से कैसे रफ्तार पकड़ेंगे वाहन?

EVs in India: देश में 87 लाख से अधिक EV हैं. इनको चार्ज करने के लिए 52,700 प्वाइंट बने हैं. इनमें 16,561 फास्ट चार्जर हैं.

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देश में 1 चार्जर के भरोसे 285 EV, नॉर्वे में 4 पर एक (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: Electric Vehicle Charging Crisis: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने का चलन बढ़ रहा है. लेकिन, अभी भी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी समस्या है. बढ़ती EV की संख्या के आगे कम चांर्जिंग प्वाइंट्स गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं. नीति आयोग की ताजा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 रिपोर्ट के अनुसार, देश में 87 लाख से अधिक EV सड़कों पर रफ्तार भर रही हैं.

ईवी अपनाने में दिल्ली टॉप पर है. वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस कैटेगरी में कर्नाटक सबसे आगे है. जबकि, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के बावजूद हरियाणा में ईवी अपनाने की दर कम है. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में आईए समझते हैं कि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देश क्या कर रहा है? क्योंकि, सवाल बड़ा है कि बिना चार्जिंग स्टेशन के EV कैसे चलेगी?

देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या?
देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या? (Photo Credit; Getty Images)

EV अपनाने में दिल्ली वाले सबसे आगे: नीति आयोग की IEMI 2025 रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम के विकास में बेहतर काम किया है. IEMI रिपोर्ट को 16 मानकों पर तैयार किया गया है. इसमें सभी राज्यों को 0 से 100 के बीच अंक दिए गए. इनमें से दिल्ली ने 84 अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया है.

दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा. केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी-स्टेट्स में दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा आगे रहे, जबकि पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर ने पहला स्थान हासिल किया.

मध्य प्रदेश 23वें से 7वें पायदान पर पहुंचा, यूपी में थोड़ा सुधार: IEMI 2025 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने अविश्वसनीय सुधार दिखाया है. IEMI 2024 में मध्य प्रदेश जहां 23वें स्थान पर था, वहीं इस बार वह सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गया. एमपी ने इंडेक्स के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है और उसका स्कोर 59 रिकॉर्ड किया गया.

वहीं, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन काफी संतुलित रहा. इसे बड़े राज्यों की श्रेणी में फ्रंटरनर राज्य के रूप में कैटेगराइज किया गया है. यूपी का कुल स्कोर 51 रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 4 अंक ज्यादा है. IEMI 2024 यूपी का स्कोर 47 था. इसके साथ यूपी बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के साथ संयुक्त रूप से एक ही स्तर पर खड़ा है.

देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या?
देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या? (Photo Credit; Getty Images)

EV अपनाने में कौन से राज्य पीछे: IEMI 2025 रिपोर्ट के अनुसार, बड़े राज्यों में हरियाणा का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है. हरियाणा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर तो बेहतर है, लेकिन परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (Transport Electrification Progress) में सबसे कम रहा. यानी, राज्य में चार्जिंग स्टेशन होने के बावजूद लोग ईवी खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे.

इसके अलावा गुजरात (33 अंक) और पश्चिम बंगाल (35 अंक) भी काफी पीछे हैं. इसके साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की कैटेगरी में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय और मिजोरम काफी पिछड़े हुए हैं. असम इस कैटेगरी में सबसे अंतिम पायदान पर है. रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग 14 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन अपनाने की दर अभी भी बहुत कम है.

कर्नाटक का चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर: IEMI 2025 रिपोर्ट के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के मामले में कर्नाटक 97 अंक के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का स्थान है. कर्नाटक में 6,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (Public Charging Stations) एक्टिव हैं. कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मुकाबले चार्जिंग प्वाइंट्स देश में सबसे अधिक संतुलित हैं.

बेंगलुरु के हर मुख्य इलाके, टेक पार्क और मॉल में चार्जर्स उपलब्ध हैं. इसके अलावा बेंगलुरु से मैसूर, मंगलुरु, हुबली और गोवा जाने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं. वहीं, ईवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट श्रेणी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे.

देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या?
देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या? (Photo Credit; Getty Images)

देश में 87 लाख EV, चार्जिंग प्वाइंट सिर्फ 52,700: रिपोर्ट के अनुसार, देश की सड़को पर 87 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं. देश में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. 52,700 से अधिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं. इनमें 16,561 फास्ट चार्जर हैं.

हालांकि, बढ़ती गाड़ियों की संख्या के मुकाबले अभी भी ये काफी कम हैं. ग्लोबल बेंचमार्क यानी वैश्विक मानक की बात करें तो इसमें भारत का चार्जिंग नेटवर्क काफी पीछे है. ग्लोबल बेंचमार्क 6 से 20 वाहनों पर एक चार्जर का है. जबकि, देश में ये 235 से 285 वाहनों पर एक चार्जर का है.

चीन-नॉर्वे में EV की स्थिति सबसे बेहतर: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की वार्षिक रिपोर्ट 'ग्लोबल ईवी आउटलुक' (Global EV Outlook) के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और उनके लिए सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मामले में चीन दुनिया में सबसे आगे है. जबकि, बाजार हिस्सेदारी के मामले में नॉर्वे नंबर-1 है. वैश्विक स्तर पर कुल ईवी में से 60% से अधिक अकेले चीन में हैं.

यहां बिकने वाली 50% से अधिक नई कारें ईवी या हाइब्रिड होती हैं. इसके साथ ही चीन में दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क है. यहां 33 लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट्स चालू हैं, जो पूरी दुनिया के कुल चार्जिंग नेटवर्क का लगभग 70% है.

वहीं, नॉर्वे ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 98.7% ईवी बाजार हिस्सेदारी हासिल की है. यहां पेट्रोल/डीजल की कारें बिकना लगभग बंद हो चुकी हैं. नॉर्वे में हर 50 किमी पर फास्ट चार्जर उपलब्ध हैं. प्रति चार्जर वाहनों का अनुपात 4:1 है, जो दुनिया में सबसे अधिक संतुलित माना जाता है.

दुनिया में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या?
दुनिया में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या? (Photo Credit; Getty Images)

EV और चार्जिंग स्टेशन्स के लिए सरकार के कदम: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बड़े कदम उठाए हैं. जैसे, भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से PM E-DRIVE योजना शुरू की गई है. इसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.

सार्वजनिक परिवहन को हरा-भरा बनाने के लिए पीएम ई-बस सेवा (PM-eBus सेवा) शुरू की गई है. इसके तहत 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें उतारी जा रही हैं. जिससे आम जनता के लिए ई-मोबिलिटी सुलभ हो सके.

देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या?
देश में EV और EV चार्जिंग स्टेशन की स्थिति क्या? (Photo Credit; Getty Images)

2026 में 72,300 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट: पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (PCS) के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है. इसका लक्ष्य देश के चुनिंदा शहरों और 50 नेशनल हाईवे पर करीब 72,300 नए चार्जिंग स्टेशन साल 2026 में स्थापित करने का है. इसके लिए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL के मौजूदा पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा और वे-साइड एमेनिटीज का उपयोग कर रही है. ताकि हर 20 से 25 किमी की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जा सके.

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