गाजियाबाद में चार्जिंग के दौरान EV कार में लगी आग, बिल्डिंग में फैला धुआं, 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
विभाग ने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
Published : May 27, 2026 at 10:57 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र अंतर्गत सूर्य नगर इलाके में बुधवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, आग लगने के दौरान बिल्डिंग में मौजूद लोगों में अफरा तरफरी का माहौल बना रहा.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, 27 मई 2026 की रात 02 बजकर 24 मिनट पर फायर स्टेशन वैशाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लिंक रोड क्षेत्र अंतर्गत सूर्य नगर इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई है, बिल्डिंग में 15 से 17 लोग फंसे हुए हैं, तत्काल फायर स्टेशन वैशाली और कोतवाली से चार गाड़ियां फायर सुरक्षा अधिकारी के साथ घटनास्थल के लिए रवाना की गई.
राहुल पाल ने आगे बताया, घटनास्थल पर पहुंच कर देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग पर लगी हुई थी, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था, बिल्डिंग की सीढ़ियां धुएं के कारण ब्लॉक हो गई थी, तत्काल अग्निशमन विभाग की टीम ने हौज़ लाइन बिछाते हुए आग बुझाने की कार्रवाई सुनिश्चित की, बिल्डिंग में फंसे लोगों को छत के रास्ते बराबर वाली बिल्डिंग से बाहर निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया है किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई है.
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