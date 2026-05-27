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गाजियाबाद में चार्जिंग के दौरान EV कार में लगी आग, बिल्डिंग में फैला धुआं, 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

बड़ा हादसा होने से टला, समय रहते फायर विभाग ने बुझाई आग ( ETV BHARAT )