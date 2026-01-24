ETV Bharat / bharat

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत पहुंचीं, गणतंत्र दिवस समारोह पर होंगी अतिथि

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत पहुंचीं ( @MEAIndia )

नई दिल्ली : यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शनिवार को सरकारी दौरे पर भारत पहुंचीं. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ, सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी. इस दौरे के बाद इंडिया-ईयू समिट होगी और औपचारिक व्यापार समझौता किया जाएगा. इस हफ़्ते की शुरुआत में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए वॉन डेर लेयेन ने कहा, "हम (भारत के साथ) एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं." वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को "सभी डील्स की मां" बताया है, क्योंकि नई दिल्ली और ब्रुसेल्स यूएस टैरिफ और चीनी एक्सपोर्ट पाबंदियों की वजह से ग्लोबल ट्रेड की मुश्किलों के बीच बाजार पहुंच बढ़ाना चाहते हैं. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के राजदूतों से मुलाकात की और यूएस की अप्रत्याशित नीतियों के जवाब में दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के लिए और ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.