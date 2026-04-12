ETV Bharat / bharat

भारत में फंसी यूरोपियन म्यूजिशियन को भाया बिहार, लिट्टी-चोखा और गमछा ने जीता दिल

ईरान-इजरायल के बीच तनाव के कारण भारत में फंसीं यूरोपियन म्यूजिशियन बिहार दौरा पर पहुंची. यहां का लिट्टी-चोखा और गमछा ने दिल जीत लिया. पढ़ें..

European Cellist In Bihar
यूरोपियन म्यूजिशियन मार्गेरिटा क्विनोआ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 2:19 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और एयर ट्रैफिक में आई भारी बाधा ने न सिर्फ कारोबार और पर्यटन को प्रभावित किया है, बल्कि भारत में काम कर रहे कई यूरोपीय प्रोफेशनल्स भी इससे प्रभावित हुए हैं. इसी स्थिति का सामना मार्गेरिटा क्विनोआ को भी करना पड़ा.

युद्ध के कारण भारत में फंसी: चेक गणराज्य की रहने वाली यह युवा म्यूजिशियन समय पर फ्लाइट टिकट नहीं मिलने के कारण करीब एक महीने से अधिक समय के लिए भारत में ही रुक गईं हालांकि, इन्होंने इस मुश्किल स्थिति को अवसर में बदला और भारत की संस्कृति, लोकजीवन तथा विविधता को करीब से जानने का फैसला किया.

यूरोपियन म्यूजिशियन मार्गेरिटा क्विनोआ से बातचीत (ETV Bharat)

पेशे से 'सेलो' वादक: ईटीवी भारत से खास बातचीत में मार्गेरिटा ने बताया कि वह पेशे से 'सेलो' (Cello) वादक हैं और चेक गणराज्य में मोराविया प्रांत के मिलकॉफ शहर की रहने वाली हैं, जो वाइन मेकिंग के लिए जाना जाता है. उनके पिता चेक गणराज्य में एक म्यूजिक स्कूल चलाते हैं, जबकि उन्होंने स्विट्जरलैंड से संगीत में बैचलर और मास्टर्स की पढ़ाई की है. उनकी मां लेखिका हैं और छोटा भाई चिकित्सा पेशे में सर्जन हैं.

"वह 28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली आई थीं. एक म्यूजिकल कंपनी के साथ चार महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थीं. वीजा छह महीने का था. 24 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें वापस लौटना था, लेकिन कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं. जो डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध थीं, उनके किराये कई गुना बढ़ चुके थे." -मार्गेरिटा क्विनोआ, यूरोपियन सेलो वादक

European Cellist In Bihar
यूरोपियन म्यूजिशियन मार्गेरिटा क्विनोआ (Margherita Quinoa)

वाया दुबई के रास्ते यात्रा खतरनाक: उन्होंने बताया कि जर्मनी के लिए टिकट बुक करने की कोशिश में किराया पांच से छह गुना तक बढ़ा हुआ मिला, जो उनके लिए बेहद महंगा था. दुबई होकर जाने वाली फ्लाइट्स को लेकर उनका परिवार चिंतित था, क्योंकि उस रूट पर ड्रोन हमलों और तनाव की खबरें लगातार आ रही थीं. उनके माता-पिता ने भी सुरक्षा कारणों से वाया दुबई यात्रा करने से मना कर दिया.

बिहारी से मुलाकात ने बदली किस्मत: मार्गेरिटा ने कहा कि शुरुआत में घर न लौट पाने की खबर से वह काफी घबरा गई थीं. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां रहें और क्या करें. इसी दौरान उनका संपर्क बिहार के बिहिया नगर पंचायत अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता से हुआ, जिनकी कंपनी दिल्ली की उसी म्यूजिक फर्म से जुड़ी है जहां वह काम कर रही थीं. काफी प्रयास के बाद उन्हें 24 अप्रैल की फ्लाइट का टिकट मिल सका. तब तक के लिए सचिन ने उन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया.

European Cellist In Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बिहार भ्रमण पर पहुंची: दिल्ली में चार महीने के दौरान उनका जीवन स्टूडियो और फ्लैट तक ही सीमित रहा था. ऐसे में जब अचानक समय मिला, तो उन्होंने तय किया कि भारत को करीब से समझा जाए. उन्हें प्रकृति, यात्राएं करने और नई संस्कृतियों को जानने का शौक है. यही वजह है कि उन्होंने इस अतिरिक्त समय को भारत भ्रमण के लिए समर्पित कर दिया. वह बनारस घूम चुकी हैं, जबकि राजगीर, गया और बोधगया जाने की योजना बना रही हैं. बिहार में उन्होंने गमछा बांधना भी सीखा है.

"भारत भ्रमण के दौरान कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा. सड़कों पर प्रदूषण ने परेशान किया और कई बार लोगों की अजीब निगाहों से भी असहजता हुई. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालयों (टॉयलेट) की कमी है. कई बार वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए होटल का सहारा लेना पड़ा. हालांकि, भारत के लोगों का आत्मीय व्यवहार बेहद पसंद आया." -मार्गेरिटा क्विनोआ, यूरोपियन सेलो वादक

European Cellist In Bihar
यूरोपियन म्यूजिशियन मार्गेरिटा क्विनोआ (Margherita Quinoa)

मन को भाया लिट्टी-चोखा: बिहार में उन्होंने कई स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी लिया. खासतौर पर लिट्टी-चोखा उन्हें काफी पसंद आया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके देश में बहुत कम मसालेदार भोजन खाया जाता है, जबकि भारत में लोग काफी तीखा (स्पाइसी) खाना पसंद करते हैं. शुरुआत में उन्हें यह थोड़ा अलग लगा, लेकिन अब वह धीरे-धीरे भारतीय मसालेदार भोजन को पसंद करने लगी हैं. दूध वाली चाय, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और यहाँ के लोगों का घरेलू आतिथ्य उनके अनुभव को और भी खास बना रहा है.

पर्व-त्योहारों को भी करीब से देखा: मार्गेरिटा ने भारत के कई पर्व-त्योहारों को भी करीब से देखा. बिहार प्रवास के दौरान उन्होंने रमजान के मौके पर आयोजित इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया, चैती छठ को नजदीक से देखा और रामनवमी के उत्सव का भी आनंद लिया. उन्होंने कहा कि भारत की विविधता और उत्सवधर्मिता उन्हें लगातार आकर्षित कर रही है.

European Cellist In Bihar
यूरोपियन म्यूजिशियन मार्गेरिटा क्विनोआ (Margherita Quinoa)

प्राचीन वाद्ययंत्र देखे: मार्गेरिटा ने बताया कि उनके पास वर्ष 1871 का 'सेलो' है, जो उनके दिल के बेहद करीब है. यहां के लोग भी संगीत वाद्ययंत्रों (म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट) को लेकर काफी सकारात्मक हैं. उन्होंने यहां कई लोगों के पास सितार, बांसुरी और हारमोनियम जैसे प्राचीन वाद्ययंत्र देखे, जो उन्हें काफी पसंद आए.

जब बनारस में हो गया विवाद: सचिन कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्किंग वीजा पर होने के कारण मार्गेरिटा को किसी भी नए शहर में जाने से पहले स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को सूचना देनी पड़ती है. हाल ही में जब वे दोनों बनारस गए थे, तब एक दिलचस्प घटना हुई. मार्गेरिटा पैदल घूमना चाहती थीं, जबकि सचिन पीछे-पीछे गाड़ी से चल रहे थे. किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दे दी कि एक विदेशी महिला का कोई व्यक्ति पीछा कर रहा है.

"इसके बाद पुलिस ने रोक लिया, लेकिन पूरी स्थिति स्पष्ट करने के बाद मामला शांत हुआ. इन्हें बिहार काफी पसंद आया. लिट्टी चोखा का भी स्वाद लिया. अब 24 अप्रैल को वापसी का टिकट हो गया है. इससे पहले थोड़ा और घूमने का प्लान है." -सचिन गुप्ता, अध्यक्ष, बिहिया नगर पंचायत

European Cellist In Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भारतीय कला-संस्कृति से प्रभावित: मार्गेरिटा ने कहा कि भारत, और खासकर बिहार ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है. यहां की कला, संस्कृति, संगीत प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और गंगा किनारे की शामों ने उन्हें भीतर तक छू लिया है. उन्होंने कहा कि अपने देश लौटने के बाद वह यहां के अनुभवों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करेंगी.

"युद्ध की वजह से भारत में रुकना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब यह मेरे जीवन के सबसे यादगार सांस्कृतिक अनुभवों में बदल चुका है. शाम के समय गंगा नदी के किनारे टहलना मेरे लिए सुकून का सबसे बेहतर पल होता है." -मार्गेरिटा क्विनोआ, यूरोपियन सेलो वादक

ये भी पढ़ें:

बिहार में बसता है 'ईरान', बोली से लेकर खाना तक सब कुछ है विदेशी

फ्रांस की मगाली ने किया करवा चौथ, वीडियो कॉल से अपने पति का किया दीदार

'मेरे पास पैसे नहीं है..बाईपोस्ट भेज दें मेरा आईफोन', रशियन ब्लॉगर ने गया पुलिस से ये क्यों कहा?

TAGGED:

MARGARITA QUINOA BHARAT DARSHAN
EUROPEAN CELLIST IN BIHAR
IRAN ISRAEL WAR
ईरान इजरायल युद्ध
EUROPEAN CELLIST MARGARITA QUINOA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.