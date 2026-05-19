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'RBI के अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ेगी महंगाई': ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का बड़ा दावा

हैदराबाद: ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में पश्चिम एशिया अनुसंधान प्रभाग (वेस्ट एशिया रिसर्च डिवीजन) की प्रमुख अलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने कहा है कि भारत महंगाई (मुद्रास्फीति) के झटकों से बच नहीं सकता और इसका असर अब साफ दिखने लगा है. उन्होंने आगे संकेत दिया कि इस साल के अंत तक महंगाई का स्तर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों से भी अधिक होने की संभावना है.

उन्होंने समझाया, "हालांकि तेल की कीमतें जैसे कारक सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव कहीं अधिक बड़ा होता है. व्यावसायिक उपभोक्ता पहले से ही ईंधन की ऊंची कीमतों और आपूर्ति से जुड़े दबावों के असर से जूझ रहे हैं."

वैश्विक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत में महंगाई पर एक अध्ययन किया और रिपोर्ट जारी की. इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाली अलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद से ईनाडु-ईटीवी भारत (Eenadu–ETV Bharat) के विशेष संवाददाता एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी ने खास बातचीत की है. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश...

सवाल: आपके अध्ययन के अनुसार, ईंधन की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी का भारत पर किस हद तक असर पड़ेगा?

जवाब: हालांकि उपभोक्ताओं को अब तक ईंधन की बढ़ती कीमतों के झटके से कुछ राहत (सुरक्षा) मिली हुई है, लेकिन हम यह मानकर नहीं चल सकते कि यह सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहेगी. ईंधन की कीमतों में केवल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी अगले तीन से चार महीनों के भीतर ही मुख्य मुद्रास्फीति को 0.3 से 0.4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है.

इस साल के आखिरी महीनों के दौरान महंगाई का असर विशेष रूप से अधिक दिखने की आशंका है. हमारा अनुमान है कि साल 2026 की चौथी तिमाही में कोर इन्फ्लेशन 6.4 प्रतिशत पर रहेगा, जो कि आरबीआई द्वारा जताए गए अनुमान से कहीं अधिक है. खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है. परिवार पिछले साल के अंत से ही महंगाई के असर से जूझने लगे थे. हालांकि, इस साल के मध्य से, विशेष रूप से तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान, यह प्रभाव और अधिक गहरा होने की आशंका है.

सवाल: इस महंगाई के असर से कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे?

जवाब: इसके शुरुआती असर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में दिखाई दिए थे, लेकिन आने वाले दिनों में यह सभी क्षेत्रों में फैलने की आशंका है. उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्तरां और होटल व आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और आने वाले महीनों में परिवहन क्षेत्र पर इसका असर बिल्कुल साफ दिखने लगेगा.

माल की आपूर्ति (गुड्स सप्लाई) और कृषि जैसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे. जहां तक उर्वरकों का सवाल है, इसका तुरंत असर किसानों पर नहीं, बल्कि सरकार पर पड़ेगा. एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि मानसून आने और खरीफ की फसल की बुवाई का सीजन शुरू होने तक क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पाएगी?

धान और मक्का जैसी फसलों के लिए जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है. खादों की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में खाड़ी देश एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने खाद की खपत को कम करने की अपील की है. ऐसे में आपूर्ति में देरी, वितरण में रुकावटें और मांग के मुकाबले कमी जैसी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. हालांकि सालाना औसत महंगाई दर तुलनात्मक रूप से कम लग सकती है, लेकिन अगले कुछ महीनों तक इसके बढ़े रहने की ही उम्मीद है.

सवाल: क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक ने दूसरे चरण के असर को कम करके आंका है?

जवाब: रिजर्व बैंक ने हाल ही में दूसरे चरण से जुड़े जोखिमों को स्वीकार किया है. अब तक, यह महंगाई के अपने अनुमानों में धीरे-धीरे बदलाव कर रहा था. अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर औसतन 4.6% और कैलेंडर वर्ष 2026 में 4.2% रहेगी. इस उम्मीद के आधार पर कि वैश्विक तेल की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं, यह अनुमान लगाया गया था कि महंगाई में 0.2 प्रतिशत अंक या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है.