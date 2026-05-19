'RBI के अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ेगी महंगाई': ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का बड़ा दावा
अलेक्जेंडर हरमन प्रसाद ने ईनाडू-ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में भारत में ईंधन की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी के असर पर खास बातचीत की.
Published : May 19, 2026 at 5:47 PM IST
हैदराबाद: ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में पश्चिम एशिया अनुसंधान प्रभाग (वेस्ट एशिया रिसर्च डिवीजन) की प्रमुख अलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने कहा है कि भारत महंगाई (मुद्रास्फीति) के झटकों से बच नहीं सकता और इसका असर अब साफ दिखने लगा है. उन्होंने आगे संकेत दिया कि इस साल के अंत तक महंगाई का स्तर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुमानों से भी अधिक होने की संभावना है.
उन्होंने समझाया, "हालांकि तेल की कीमतें जैसे कारक सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव कहीं अधिक बड़ा होता है. व्यावसायिक उपभोक्ता पहले से ही ईंधन की ऊंची कीमतों और आपूर्ति से जुड़े दबावों के असर से जूझ रहे हैं."
वैश्विक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत में महंगाई पर एक अध्ययन किया और रिपोर्ट जारी की. इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाली अलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद से ईनाडु-ईटीवी भारत (Eenadu–ETV Bharat) के विशेष संवाददाता एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी ने खास बातचीत की है. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश...
सवाल: आपके अध्ययन के अनुसार, ईंधन की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी का भारत पर किस हद तक असर पड़ेगा?
जवाब: हालांकि उपभोक्ताओं को अब तक ईंधन की बढ़ती कीमतों के झटके से कुछ राहत (सुरक्षा) मिली हुई है, लेकिन हम यह मानकर नहीं चल सकते कि यह सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहेगी. ईंधन की कीमतों में केवल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी अगले तीन से चार महीनों के भीतर ही मुख्य मुद्रास्फीति को 0.3 से 0.4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है.
इस साल के आखिरी महीनों के दौरान महंगाई का असर विशेष रूप से अधिक दिखने की आशंका है. हमारा अनुमान है कि साल 2026 की चौथी तिमाही में कोर इन्फ्लेशन 6.4 प्रतिशत पर रहेगा, जो कि आरबीआई द्वारा जताए गए अनुमान से कहीं अधिक है. खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है. परिवार पिछले साल के अंत से ही महंगाई के असर से जूझने लगे थे. हालांकि, इस साल के मध्य से, विशेष रूप से तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान, यह प्रभाव और अधिक गहरा होने की आशंका है.
सवाल: इस महंगाई के असर से कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे?
जवाब: इसके शुरुआती असर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में दिखाई दिए थे, लेकिन आने वाले दिनों में यह सभी क्षेत्रों में फैलने की आशंका है. उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्तरां और होटल व आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और आने वाले महीनों में परिवहन क्षेत्र पर इसका असर बिल्कुल साफ दिखने लगेगा.
माल की आपूर्ति (गुड्स सप्लाई) और कृषि जैसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे. जहां तक उर्वरकों का सवाल है, इसका तुरंत असर किसानों पर नहीं, बल्कि सरकार पर पड़ेगा. एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि मानसून आने और खरीफ की फसल की बुवाई का सीजन शुरू होने तक क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पाएगी?
धान और मक्का जैसी फसलों के लिए जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है. खादों की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में खाड़ी देश एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने खाद की खपत को कम करने की अपील की है. ऐसे में आपूर्ति में देरी, वितरण में रुकावटें और मांग के मुकाबले कमी जैसी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. हालांकि सालाना औसत महंगाई दर तुलनात्मक रूप से कम लग सकती है, लेकिन अगले कुछ महीनों तक इसके बढ़े रहने की ही उम्मीद है.
सवाल: क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक ने दूसरे चरण के असर को कम करके आंका है?
जवाब: रिजर्व बैंक ने हाल ही में दूसरे चरण से जुड़े जोखिमों को स्वीकार किया है. अब तक, यह महंगाई के अपने अनुमानों में धीरे-धीरे बदलाव कर रहा था. अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर औसतन 4.6% और कैलेंडर वर्ष 2026 में 4.2% रहेगी. इस उम्मीद के आधार पर कि वैश्विक तेल की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं, यह अनुमान लगाया गया था कि महंगाई में 0.2 प्रतिशत अंक या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है.
हालांकि, हमारे अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में महंगाई दर औसतन 5.9% और कैलेंडर वर्ष 2026 में 5.1% रहेगी. जहां तक महंगाई और ब्याज दरों से जुड़े अनुमानों का सवाल है, मौजूदा मांग की स्थिति एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. हालांकि 2026 की शुरुआत में खपत में मजबूत बढ़त देखी गई थी, लेकिन हमारे नए अध्ययन बताते हैं कि यह बुनियादी रूप से अभी भी कमजोर है.
कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक, ऐसे संकेत मिले हैं जो उपभोक्ता खर्च में मामूली गिरावट की ओर इशारा करते हैं. नतीजतन, कंपनियों के पास अब अपनी बढ़ी हुई कच्चे माल की लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के अवसर कम हैं. इसके कारण, उन्हें वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
यह देखते हुए कि महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, इसे रोकने के लिए आरबीआई के पास सीमित विकल्प ही नजर आ रहे हैं. इस बीच, रुपये की कीमत में भी लगातार गिरावट आ रही है. इस स्थिति को सुधारने के लिए, आरबीआई अंतिम उपाय के तौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता अपना सकता है. जब 2022 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ था, तब विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) में गिरावट ही इसका इकलौता मुख्य कारण नहीं था. हालांकि, वैश्विक आर्थिक स्थितियों के चलते महज छह महीने के भीतर ही इस भंडार में 37 अरब डॉलर की कमी आ गई थी. नतीजतन, ब्याज दरें बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था.
सितंबर 2025 तक, विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट 27 अरब डॉलर दर्ज की गई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी अवधि के दौरान, मार्च 2026 तक फॉरवर्ड देनदारियों (फॉरवर्ड लायबिलिटीज) के बढ़कर 100 अरब डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है. इस स्थिति को देखते हुए, आरबीआई इस साल के अंत से पहले मुख्य ब्याज दरों में दो बार, 25-25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है.
सवाल: सरकार के नीतिगत कदम किस हद तक फायदेमंद साबित हुए हैं?
जवाब: एक सोचे-समझे नीतिगत फैसले के तहत, सरकार ने बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय खुद उठाने का विकल्प चुना. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग दसवें हिस्से (एक-तिहाई का हिस्सा) के बराबर होती है. मुख्य रूप से निजी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले डीजल और पेट्रोल को ईंधन मुद्रास्फीति (फ्यूल इन्फ्लेशन) के एक हिस्से के रूप में 'कोर इन्फ्लेशन' (मुख्य महंगाई) के तहत वर्गीकृत किया जाता है.
हालांकि कमर्शियल एलपीजी (LPG) की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मार्च में ईंधन की महंगाई कुछ हद तक नियंत्रित दिखाई दी थी, लेकिन अप्रैल में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. सरकार इस वित्तीय बोझ को खुद उठाती रही. हालांकि, वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण, आने वाले महीनों में ईंधन की महंगाई बने रहने की संभावना है.
सवाल: अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में क्या स्थिति है? चीन में क्या स्थिति है?
जवाब: तेल की कीमतों का असर कई देशों में महसूस किया जा रहा है, विशेष रूप से फिलीपींस और वियतनाम में, और अप्रैल से यह प्रभाव और अधिक गहरा हो गया है. थाईलैंड में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है. भले ही तुरंत न हो, लेकिन भारत भी देर-सबेर इसी तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर होगा.
हालांकि, चीन की स्थिति अलग है. वहां इतनी गंभीर स्थिति होने की आशंका नहीं है. कंपनियों के पास बढ़ते तेल की कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का मौका बहुत सीमित है. नतीजतन, चीन को उस स्तर की महंगाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसका सामना वर्तमान में भारत कर रहा है.
इसे भी पढ़ेंः
- 'सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है'...महंगाई को लेकर विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी
- पश्चिम एशिया की जंग और भारतः तेल के संकट से लेकर मंदी के खतरे तक, कितनी तैयार है हमारी अर्थव्यवस्था?
- महंगाई का डबल अटैक! युद्ध और कम बारिश बदल सकते हैं आपकी रसोई का बजट
- विश्लेषण; पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कटौती, अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?