मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

फरीदाबाद : हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है और 2900 किलो विस्फोटक(संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया है. ईटीवी भारत की टीम ने आज उस जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहां पर मुजम्मिल शकील रहा करता था और पुलिस को जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है.

मुजम्मिल शकील ने किराए पर ले रखा था कमरा : फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मुजम्मिल शकील ने फरीदाबाद के धौज गांव में किराए पर कमरा ले रखा था और हथियार के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा रखा था. धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दूसरे घर में जब पुलिस ने रेड डाली तो वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इस तरह से करीब 2900 किलो विस्फोटक (संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) मुजम्मिल शकील के पास से मिला है.

मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत (Etv Bharat)

मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत : ईटीवी भारत की टीम आज मुजम्मिल शकील के धौज गांव के घर पहुंची और वहां का जायजा लिया. मुजम्मिल शकील के घर पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौजूद है. मुजम्मिल के मकान मालिक का ऑफिस भी घर के नीचे बना हुआ है. एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है. घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक घर में मुजम्मिल शकील रहता था. इस वक्त घर में कोई मौजूद नज़र नहीं आ रहा है. सिर्फ पुलिस की टीम और बाकी सुरक्षा एजेंसियां ही नज़र आ रही है. फर्स्ट फ्लोर के जो भी घर हैं, उन सब में ताला लगा हुआ है. फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है. वहीं जांच एजेंसियों ने मुजम्मिल शकील के मकान मालिक से भी पूछताछ की है.

52 लोगों से पूछताछ, 6 हिरासत में : वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में कल से ही सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है. जांच एजेंसी काफी ज्यादा सतर्क हैं. धौज गांव के साथ फतेहपुर तगा गांव में जांच एजेंसियों की मौजूदगी बनी हुई है और टेरर मॉड्यूल के नेक्सस की लगातार तलाश जारी है. वहीं फरीदाबाद पुलिस ने कहा है कि "अल-फलाह विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 52 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और एक आतंकी मॉड्यूल से संबंधित पूछताछ के लिए छह लोगों को हिरासत में लिया गया है."