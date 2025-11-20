ETV Bharat / bharat

लाडली मीडिया अवार्ड : ETV Bharat राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी श्यामवीर सिंह जेंडर-सेंसिटिव रिपोर्टिंग के लिए हुए सम्मानित

भरतपुर : ईटीवी भारत राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी के रूप में कार्यरत श्यामवीर सिंह को 15वें नेशनल लाडली मीडिया एंड एडवरटाइजिंग अवॉर्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी (LMAAGS) 2025 में दो रीजनल अवॉर्ड प्रदान किए गए हैं. जेंडर-सेंसिटिव रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है. श्यामवीर सिंह को वेब न्यूज रिपोर्ट कैटेगरी और वेब फीचर कैटेगरी में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मान मिला.

पहली खबर : श्यामवीर सिंह की 'समाज ने दुत्कारा, फिर भी...’ शीर्षक से खबर वेब न्यूज रिपोर्ट के लिए चुनी गई. इस रिपोर्ट में श्यामवीर ने बताया कि कैसे समाज की उपेक्षा और पिता के निराशाजनक व्यवहार के बावजूद सोनिया ने अपनी मां के सहयोग और अपने अटूट संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई.

दूसरी खबर : श्यामवीर सिंह की 'मजदूर महिला का सपना, बेटी और पोती...' शीर्षक से खबर को वेब फीचर कैटेगरी में सम्मान मिला है. इस फीचर में एक दलित मजदूर महिला सुशीला की संघर्षगाथा और बेटी व पोती को खेल के माध्यम से सशक्त बनाने की उनकी अथक कोशिशों को दिखाया गया है. सुशीला की बेटी काजल ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. इस कहानी ने न्याय, जेंडर और प्रेरणा के मेल का मजबूत उदाहरण पेश किया.

14 राज्यों, 9 भाषाएं, 97 पेशेवर हुए सम्मानित : 19 नवंबर को मुंबई के टाटा थिएटर, एनसीपीए में आयोजित समारोह में इस वर्ष पुरस्कारों में डिजिटल रिपोर्टिंग से लेकर फिल्म, ओटीटी, विज्ञापन और साहित्य तक के 97 पेशेवरों को सम्मानित किया गया. प्रमुख विषयों में डिजिटल स्पेस में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान, विज्ञान और सार्वजनिक नीति में जेंडर परिप्रेक्ष्य, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती फिल्में और कथाएं शामिल थे.