लाडली मीडिया अवार्ड : ETV Bharat राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी श्यामवीर सिंह जेंडर-सेंसिटिव रिपोर्टिंग के लिए हुए सम्मानित

ईटीवी भारत राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी श्यामवीर सिंह को लाडली मीडिया अवॉर्ड के दो रीजनल श्रेणियों में सम्मानित किया गया है.

ईटीवी भारत राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी श्यामवीर सिंह को लाडली मीडिया अवॉर्ड
ईटीवी भारत राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी श्यामवीर सिंह को लाडली मीडिया अवॉर्ड
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 11:41 AM IST

भरतपुर : ईटीवी भारत राजस्थान के भरतपुर संभाग प्रभारी के रूप में कार्यरत श्यामवीर सिंह को 15वें नेशनल लाडली मीडिया एंड एडवरटाइजिंग अवॉर्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी (LMAAGS) 2025 में दो रीजनल अवॉर्ड प्रदान किए गए हैं. जेंडर-सेंसिटिव रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है. श्यामवीर सिंह को वेब न्यूज रिपोर्ट कैटेगरी और वेब फीचर कैटेगरी में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मान मिला.

पहली खबर : श्यामवीर सिंह की 'समाज ने दुत्कारा, फिर भी...’ शीर्षक से खबर वेब न्यूज रिपोर्ट के लिए चुनी गई. इस रिपोर्ट में श्यामवीर ने बताया कि कैसे समाज की उपेक्षा और पिता के निराशाजनक व्यवहार के बावजूद सोनिया ने अपनी मां के सहयोग और अपने अटूट संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई.

दूसरी खबर : श्यामवीर सिंह की 'मजदूर महिला का सपना, बेटी और पोती...' शीर्षक से खबर को वेब फीचर कैटेगरी में सम्मान मिला है. इस फीचर में एक दलित मजदूर महिला सुशीला की संघर्षगाथा और बेटी व पोती को खेल के माध्यम से सशक्त बनाने की उनकी अथक कोशिशों को दिखाया गया है. सुशीला की बेटी काजल ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. इस कहानी ने न्याय, जेंडर और प्रेरणा के मेल का मजबूत उदाहरण पेश किया.

14 राज्यों, 9 भाषाएं, 97 पेशेवर हुए सम्मानित : 19 नवंबर को मुंबई के टाटा थिएटर, एनसीपीए में आयोजित समारोह में इस वर्ष पुरस्कारों में डिजिटल रिपोर्टिंग से लेकर फिल्म, ओटीटी, विज्ञापन और साहित्य तक के 97 पेशेवरों को सम्मानित किया गया. प्रमुख विषयों में डिजिटल स्पेस में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान, विज्ञान और सार्वजनिक नीति में जेंडर परिप्रेक्ष्य, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती फिल्में और कथाएं शामिल थे.

वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा ने कहा कि अच्छी पत्रकारिता सिर्फ सूचना नहीं देती, वह समाज को रूपांतरित करती है. इस समारोह की अध्यक्षता प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थियेटर आइकॉन लिलेट दुबे ने की. उन्होंने कहा कि कहानियां ही हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं?. रचनात्मकता जब अंत:करण से संचालित होती है तो वह महिलाओं की दुनिया बदल सकती है.

अवार्ड के बारे में जानें : यह पुरस्कार UNFPA के सहयोग से दिया जाता है, जो पत्रकारिता, फिल्म, विज्ञापन और साहित्य में उन रचनात्मक प्रयासों को सम्मानित करता है जो महिलाओं और जेंडर-विविध समुदायों की आवाज को प्रमुखता देते हैं. पॉपुलेशन फर्स्ट की फाउंडर-ट्रस्टी डॉ. एएल शारदा ने कहा कि हर कहानी साहस का काम है. असमानता के सामने चुप रहने से इनकार. पॉपुलेशन फर्स्ट के एग्जिक्यूटिव ट्रस्टी केवी श्रीधर ने कहा कि जेंडर संवेदनशीलता सिर्फ नैतिकता नहीं, यह अच्छी कहानी की आत्मा है. पॉपुलेशन फर्स्ट के प्रोग्राम डायरेक्टर योगेश पंवार ने कहा कि सभी पत्रकारों ने सच को मशाल की तरह थामा है.

विशेष लाडली सम्मान :

  1. महेबूबा मोदी-कोटवाल : लाडली लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
  2. ज्योति म्हापसेकर : लाडली जेंडर चैंपियन
  3. इंदवी तुलपुले : लाडली रूरल फेमिनिस्ट अवॉर्ड
  4. सरिता जोशी : लाडली थियेटर अवॉर्ड
  5. नम्रता राव : वुमन बिहाइंड द स्क्रीन अवॉर्ड

