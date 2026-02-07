ETV Bharat / bharat

शेख हसीना ने ETV Bharat से कहा: 'बांग्लादेश में चुनाव नहीं, सिर्फ ड्रामा हो रहा'

जवाबः बांग्लादेश एक सेक्युलर रिपब्लिक के तौर पर बना था, एक ऐसी जगह जहां सभी धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ शांति से रह सकें. आज, वह साथ रहना खत्म हो गया है. यूनुस के सत्ता में आने के बाद पहले कुछ हफ़्तों में, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और आदिवासी समुदायों को निशाना बनाकर 2,000 से ज़्यादा हमले किए गए. ये हमले रुके नहीं हैं. इनकी इंटेंसिटी और बढ़ी है.

बांग्लादेश में एक महीने से भी कम समय में कम से कम 11 माइनॉरिटी हिंदू लोगों के मारे जाने की खबरें हैं. क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश अब धार्मिक माइनॉरिटी के लिए असुरक्षित है?

वास्तव में, सरकार में रहते हुए मेरे अंतिम कार्यों में से एक मौतों के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनाना और संयुक्त राष्ट्र (UN) को जमीनी हकीकत देखने के लिए आमंत्रित करना था. इससे हमें यह समझने में मदद मिलती कि इस दुखद जनहानि के लिए कौन जिम्मेदार था. अफसोस की बात है कि यूनुस ने सत्ता संभालते ही इस जांच को बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे वे खुद दोषी साबित हो जाते.

मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की, और न ही कभी सेना या सुरक्षा बलों को ऐसा करने का आदेश दिया. मैंने हिंसा और सरकारी संपत्ति के विनाश के सामने एक जिम्मेदार राष्ट्र प्रमुख की तरह काम किया और शांति व्यवस्था बहाल करने के साथ-साथ खून-खराबा और जानमाल के नुकसान को कम करने की कोशिश की. वह स्थिति बहुत तेजी से बदलने वाली और तनावपूर्ण थी, जिसमें कानून-व्यवस्था टूट गई थी. लेकिन इसे एक चुनी हुई सरकार द्वारा अपने ही लोगों पर हमला कहना पूरी तरह निराधार और असत्य है.

यह ट्रिब्यूनल खुद एक ऐसी बिना चुनी हुई सरकार के तहत काम कर रहा है जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है. इसने केवल अवामी लीग के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे चलाए हैं, जबकि वर्तमान प्रशासन के सहयोगियों द्वारा की गई हिंसा, लिंचिंग, आगजनी और राजनीतिक गिरफ्तारियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है.

यह पूरी अदालती कार्यवाही मेरी अनुपस्थिति में अभूतपूर्व गति से की गई, जबकि मेरे राजनीतिक विरोधियों ने अपने सहयोगियों को अदालत में बिठा दिया और मुझे अपनी पसंद का कानूनी प्रतिनिधि रखने के अधिकार से वंचित कर दिया. अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वाले वकीलों को हटा दिया गया और उनकी जगह न्यूनतम कानूनी अनुभव वाले सरकारी लोगों को नियुक्त किया गया. कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मुझे दोषी घोषित कर दिया था, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की हर उम्मीद खत्म हो गई.

जवाब: यह फैसला न्याय नहीं, बल्कि एक 'राजनीतिक हत्या' है और मैं इसे पूरी तरह से खारिज करती हूं. जो सबूत पेश किए गए हैं, वे संदर्भ से बाहर लिए गए टुकड़ों पर आधारित हैं. गवाह उन सरकारी कर्मचारियों के गुमनाम बयान हैं जिन्हें वर्तमान प्रशासन को खुश करने के लिए दबाव में रखा गया था और ऐसी रिकॉर्डिंग हैं जिनकी कभी पुष्टि नहीं की गई और उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है.

सवाल: आप अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (ICT) के उस फैसले को कैसे देखती हैं, जिसने आपको फांसी की सजा सुनाई है? ट्रिब्यूनल ने आपको छात्र आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया है.

शनिवार, 7 फरवरी, 2026 को ढाका में राष्ट्रीय चुनावों से पहले पोलिंग सेंटर तक ले जाने के लिए कर्मचारी खाली बैलेट बॉक्स को गाड़ी में लोड कर रहे हैं. (AP)

इन खुले आम हो रहे उल्लंघनों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने निराशाजनक रूप से अपने पर्यवेक्षक भेजने से मना कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन बुनियादी मानकों पर जोर देना चाहिए जिन्हें बनाए रखने का वह दावा करता है. यानी चुनाव के लिए वास्तविक विकल्प का होना जरूरी है और प्रमुख पार्टियों पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के खिलाफ है. मैं लोकतांत्रिक देशों से आग्रह करूंगी कि वे इन चुनावों को उन्हीं पैमानों पर परखें जो वे अपने लिए लागू करते हैं.

इतिहास गवाह है कि जब बांग्लादेशी अपनी पसंद की पार्टी को वोट नहीं दे पाते, तो वे वोट देने ही नहीं जाते. इस प्रक्रिया से जो भी सरकार बनेगी, उसे सत्ता के अधिकार के संकट का सामना करना पड़ेगा. उसके पास कड़े फैसले लेने, निवेश आकर्षित करने, स्थिरता बनाए रखने और वैधता के साथ शासन करने के जनादेश की कमी होगी. वह सरकार उस आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती जिसे जानबूझकर चुनाव से बाहर रखा गया है.

बांग्लादेश के आर्मी जवान, 5 फरवरी, 2026 को ढाका में होने वाले नेशनल इलेक्शन की सिक्योरिटी तैयारियों के बारे में सीनियर अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए गुलिस्तान के नेशनल स्टेडियम में इकट्ठा हुए. (AP)

आप तथ्यों पर गौर करें. एक बिना चुनी हुई सरकार, जिसे एक भी बांग्लादेशी ने वोट नहीं दिया, उसने खुद को उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया है जो हमारे इतिहास में नौ बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है. ऐसा करके लाखों लोगों को जानबूझकर उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है. इसी बीच, वास्तविक स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण पार्टियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है. पुलिस उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो नामांकन फॉर्म खरीदने की कोशिश करते हैं, सिवाय उनके जो बीएनपी (BNP) या जमात-ए-इस्लामी से जुड़े समूहों के हों.

जवाब: अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन कार्यवाहियों को उसी रूप में पहचानता है और पहचानता रहेगा जैसा कि यह वास्तव में है. एक अवैध व्यवस्था के लिए वैधता हासिल करने के मकसद से तैयार किया गया एक सावधानीपूर्वक मंचन, न कि लोकतांत्रिक इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति. इस प्रतिबंध (अवामी लीग पर) के समर्थन में केवल वे ही आवाजें हैं जिन्हें इसके अस्तित्व से लाभ होता है. आम बांग्लादेशी नागरिकों को उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, और यह सब इसलिए किया गया है ताकि यूनुस प्रशासन बांग्लादेश पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके.

सवाल: अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के तहत और अवामी लीग के बिना, बांग्लादेश में होने वाले आगामी फरवरी के आम चुनावों को किस तरह देखना चाहिए?

बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर है. 12 फरवरी को आम चुनाव होना है. ईटीवी भारत के स्टेट हेड दीपांकर बोस ने निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ईमेल से इंटरव्यू लिया. अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध और खुद को मिली फांसी की सजा के बीच, दिए गए इस विशेष साक्षात्कार में हसीना ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कठघरे में खड़ा कर दिया. पढ़ें, इंटरव्यू के मुख्य अंश.

दुनिया तब हैरान रह गई जब एक हिंदू कपड़ा मज़दूर को उसके साथियों ने ईशनिंदा के आरोप में सरेआम लिंच कर दिया और उसकी लाश को पेड़ से बांध दिया. ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन ने एक के बाद एक केस डॉक्यूमेंट किए हैं और पत्रकार, चुप रहने के सख्त ऑर्डर के बावजूद, सच शेयर करते रहते हैं. और फिर भी अपराधियों को कोई सज़ा नहीं मिलती, यूनुस राज से हिम्मत मिली है जिसने इन वहशी कामों के लिए ज़िम्मेदार कट्टरपंथी ताकतों को पूरी छूट दे दी है.

अभी हम जो देख रहे हैं, वह पूरी तरह से सरकार की अपनी सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी, सभी नागरिकों की बराबर सुरक्षा करने को निभाने में नाकामी का नतीजा है. जब कोई सरकार कट्टरपंथियों को कैबिनेट में जगह देती है, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा करती है, और ज़ुल्म करने वालों को पूरी छूट देती है, तो यह एक साफ़ संकेत देता है. हमारे संविधान में दी गई सेक्युलर नींव को बनाए रखने के लिए हमने जो काम किया था, उसे वे लोग सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रहे हैं जिन्हें फूट और डर से फ़ायदा होता है.

बांग्लादेश में जातीय नागरिक पार्टी या राष्ट्रीय नागरिक पार्टी नामक नई राजनीतिक पार्टी के गठन के मौके पर मौजूद लोग. (File) (AP)

सवाल: भारत, पाकिस्तान और चीन, सभी बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक सोच में बहुत बड़े हैं. पीछे मुड़कर देखते हुए, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दबावों से आई या देश के भीतर सत्ता चलाने के तरीके से? साथ ही, आप अंतरिम प्रशासन की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी को कैसे देखती हैं?

जवाब: हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा 'सभी के साथ दोस्ती और किसी के प्रति द्वेष नहीं' रहा है. हमने भूगोल, इतिहास और आपसी विश्वास के आधार पर भारत के साथ गहरी साझेदारी बनाई, जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है. हमने आर्थिक विकास के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ भी हमेशा सकारात्मक रूप से काम किया है.

बांग्लादेश को अपने सभी पड़ोसियों के साथ स्थिर संबंधों की आवश्यकता है. वर्तमान प्रशासन की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती नजदीकी पर चिंता व्यक्त की गई है, खासकर इस प्रयास पर कि बिना लोकतांत्रिक जनादेश के विदेश नीति को बदला जा रहा है. यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने 1971 के नरसंहार को कभी स्वीकार नहीं किया है, फिर भी अंतरिम प्रशासन पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है. यह तर्क दिया गया है कि यह 'रणनीतिक संतुलन' नहीं, बल्कि एक गैर-चुनी हुई सरकार की जल्दबाजी है.

यह कहा गया है कि रणनीतिक फैसले जो पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, उन्हें एक गैर-चुनी हुई सरकार द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए. यह भी कहा गया है कि कुछ तत्व देश की धर्मनिरपेक्ष नींव और क्षेत्रीय साझेदारियों को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन यह इतिहास के विरुद्ध है. यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि जब बांग्लादेशी फिर से स्वतंत्र रूप से मतदान कर पाएंगे, तो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की सेवा में वापस आ जाएगी.

शेख हसीना ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. तस्वीर 22 जून, 2024 की है. (IANS)

सवाल: नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं, जैसे मोतलेब सिकदर और शरीफ उस्मान हादी की हत्याओं ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है. ये लोग जुलाई 2024 में आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलनों में सबसे आगे थे. आप उन युवा बांग्लादेशियों से क्या कहेंगी, जो आपके पिता को तो राष्ट्र निर्माता मानते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जिसे वे वोट के जरिए चुन या हटा नहीं सके?

शरीफ उस्मान हादी की हत्या दुखद और निंदनीय थी. इस अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में फैली अराजकता और चुनावी हिंसा का एक और उदाहरण. BNP, जमात और NCP उम्मीदवारों के बीच दुश्मनी की भरोसेमंद जांच के बजाय, जिसने इस हिंसा को भड़काया, अधिकारियों ने भीड़ को अवामी लीग पर इल्ज़ाम लगाने, अख़बारों के दफ़्तर जलाने और डिप्लोमैटिक मिशन पर हमला करने दिया. यह न्याय नहीं है, यह संगठित अराजकता है.

बांग्लादेश के पूरे इतिहास में, अवामी लीग ने चुनाव लड़े और लगातार जीते. हमें नौ बार चुनावी जनादेश से मान्यता मिली. जब विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया, जैसा कि BNP ने कई मौकों पर किया, तो यह वोटर्स को एक सही चॉइस देने से रोकने का उनका फ़ैसला था, हमारा नहीं. हमने अपने विरोधियों को हिस्सा लेने से कभी बैन नहीं किया. हमने कभी भी लाखों नागरिकों को उनके पॉलिटिकल विश्वासों की वजह से हिरासत में नहीं लिया. हमने कभी भी उन लोगों को बाहर करने के लिए संविधान नहीं तोड़ा जो हमसे सहमत नहीं थे.

मेरे पिता ने एक आज़ाद बांग्लादेश के लिए अपनी जान दे दी जहां डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज़्म और प्लूरलिज़्म फले-फूले. मैंने अपना करियर उस नींव पर बनाने, पॉलिटिकल हिस्सेदारी को बढ़ावा देने, आम लोगों के लिए काम करने वाली पॉलिसी बनाने, एक ऐसी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में लगा दिया जो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, और यह पक्का किया कि सभी धर्मों के लोग शांति से एक साथ रह सकें. ये किसी एक इंसान की कामयाबी नहीं थी. ये आम बांग्लादेशी लोगों की थी.

बांग्लादेश के युवा, हमारे इलाके के कई युवाओं की तरह, आर्थिक मौकों की कमी से सही में निराश हैं. वे एक सही और न्यायपूर्ण समाज का सपना देखते हैं जो उन्हें मौके दे. लेकिन वे भी खुद देख सकते हैं कि आज बांग्लादेश वह यूटोपिया नहीं है जिसका उनसे वादा किया गया था. युवाओं में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, असहमति को बेरहमी से कुचला जा रहा है, राजनीतिक वफ़ादारी एक ऐसा जुर्म बन गया है जिसके लिए जेल हो सकती है, डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी कुछ खास लोगों के कंट्रोल में है, धार्मिक अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं, और भीड़ की हिंसा रोज़ की सच्चाई है. ये वो मूल्य नहीं हैं जिनके लिए मेरे पिता और उनकी पीढ़ी ने 1971 में लड़ाई लड़ी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना से हाथ मिलाते हुए. तस्वीर 22 जून, 2024 की है. तब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. (IANS)

सवाल: आपने अक्सर तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है. सेंट मार्टिन द्वीप को अक्सर एक पारिस्थितिक रत्न के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन रणनीतिक हल्कों में भी इसकी व्यापक चर्चा होती है. अपने कार्यकाल के दौरान, आपने बंगाल की खाड़ी के उभरते सुरक्षा ढांचे में इसकी प्रासंगिकता का आकलन कैसे किया?

जवाब: सेंट मार्टिन द्वीप वास्तव में एक पारिस्थितिक खजाना है. यह हमारा एकमात्र मूंगा द्वीप है और अद्वितीय समुद्री जैव विविधता का घर है, जिसे बचाने के लिए हमने काम किया. हमारे शासन में पर्यावरण की देखभाल प्रमुख रही है- चाहे वह तटीय क्षेत्र प्रबंधन हो या जलवायु अनुकूलन पर हमारा नेतृत्व. आखिरकार, बांग्लादेश उन देशों में शामिल है जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं.

हमने अपने क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों से जुड़े सवालों को हमेशा एक स्पष्ट सिद्धांत के साथ देखा है. बांग्लादेश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और हमारी रणनीतिक संपत्तियों को हमारे देश और यहां के लोगों के हितों की सेवा करनी चाहिए.

पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात. (File) (ANI)

सवाल: आपने बांग्लादेश पर किसी भी अन्य नेता की तुलना में सबसे लंबे समय तक शासन किया. पीछे मुड़कर देखते हुए, क्या आपको इस बात का पछतावा है कि आपने एक विश्वसनीय विपक्ष के लिए पर्याप्त राजनीतिक जगह नहीं बनाई? और यदि आपको भविष्य के बांग्लादेशी नेताओं को सलाह देनी हो, तो आप उन्हें सबसे दृढ़ता से किस बात के खिलाफ चेतावनी देंगी?

जवाब: अवामी लीग को बांग्लादेश की जनता ने नौ बार चुना, जिन्होंने देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बार-बार हम पर भरोसा किया. हमने असंवैधानिक तरीकों से सत्ता नहीं हथियाई. हमने चुनाव लड़े और बार-बार जीते. यदि विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार करने और अपने समर्थकों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो यह उनका अपना निर्णय था. हमने उन्हें भाग लेने से नहीं रोका. उन्होंने खुद बाहर रहने का रास्ता चुना और फिर अपनी अनुपस्थिति के लिए हमें दोषी ठहराया.

हमारी सरकार के दौरान, हमने आलोचना का स्वागत किया और ईमानदार संवाद को प्रोत्साहित किया. पत्रकारों ने बिना किसी डर के काम किया और असहमति की आवाजों को सुरक्षा दी गई, न कि उन पर मुकदमा चलाया गया. इसकी तुलना आज से कीजिए, जहां सैकड़ों पत्रकारों की नौकरियां चली गई हैं, मीडिया दफ्तरों को जला दिया गया है, एक पूरी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जहां 1.52 लाख से अधिक लोग केवल अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण मनगढ़ंत आरोपों में हिरासत में हैं.

कोई भी सरकार कमियों से मुक्त नहीं होती. लोकतंत्र के लिए निरंतर ध्यान, विनम्रता और सुनने की इच्छा की आवश्यकता होती है. स्थिरता उन लोगों के साथ समझौता करके हासिल नहीं की जा सकती जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरी तरह से नकारते हैं. चरमपंथ को खुश करके उदारवाद में नहीं बदला जा सकता. इसे मजबूत संस्थानों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाना चाहिए.

जो कोई भी बांग्लादेश का नेतृत्व करे, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वैधता (Legitimacy) जनता से मिलती है. जिस क्षण एक नेता यह मानने लगता है कि उसका अधिकार केवल पद पर काबिज होने से आता है, समझ लीजिए कि उसके पतन की शुरुआत हो चुकी है.

