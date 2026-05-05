ETV Bharat Interview: सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हालात पर जताई चिंता, बोले-'दिल के दर्द के लिए सिरदर्द की दवा दे रही सरकार'
केंद्र सरकार ने 22 मई को नई दिल्ली में 'लेह अपेक्स बॉडी' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' के साथ अगले दौर की बातचीत तय की है.
Published : May 5, 2026 at 8:12 PM IST
श्रीनगरः जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली में होने वाली आगामी "नौकरशाह-स्तर" (bureaucrat-level) की वार्ता से किसी बड़ी सफलता की "बहुत कम उम्मीद" जताई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र और लद्दाख के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ रही है.
केंद्र सरकार ने 4 फरवरी की बातचीत के बाद से बने गतिरोध को खत्म करने के लिए 22 मई को नई दिल्ली में 'लेह अपेक्स बॉडी' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' के साथ अगले दौर की बातचीत तय की है. हालांकि, इस बार गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली 'हाई पावर्ड कमेटी' (HPC) के बजाय, एक उप-समिति चर्चा करेगी.
ईटीवी भारत के साथ विशेष साक्षात्कार में, सोनम वांगचुक ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लेह यात्रा के दौरान राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा से इनकार कर एक अवसर खो दिया. 30 अप्रैल को बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए लद्दाख पहुंचे शाह ने नेताओं से मुलाकात तो की, लेकिन चर्चा को केवल अवशेषों तक सीमित रखा. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश...
सवालः जेल में छह महीने बिताने के बाद, आप खुद को एक व्यक्ति के रूप में कैसे देखते हैं?
जवाबः मुझे उम्मीद है कि मैं पहले से ज्यादा परिपक्व हुआ हूं, क्योंकि आखिरकार मुझे वह समय मिला जिसकी मैं लंबे समय से तलाश कर रहा था. मुझे आत्मचिंतन करने, ध्यान लगाने, पढ़ने और लिखने का समय मिला. व्यक्तिगत तौर पर यह मेरे लिए 'आपदा में अवसर' जैसा रहा, हालांकि क्षेत्र (लद्दाख) के लिए यह दुखद था. मैं अब पहले से अधिक ऊर्जावान लेकिन अधिक शांत होकर बाहर आया हूं.
सवालः क्या आप जेल से जुड़े कुछ अनुभव या किस्से साझा कर सकते हैं?
जवाबः शुरुआत बहुत कठिन थी. मुझे मेरे घर से एक तरह से अगवा कर लिया गया था और अपनी पत्नी या वकील तक को फोन करने की अनुमति नहीं दी गई. मुझे कहा गया था कि लेह, दिल्ली या जहां भी हम रुकेंगे, वहां मैं फोन कर सकूंगा. लेकिन बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया. परिवार की साप्ताहिक मुलाकातों को छोड़कर, छह महीनों तक मैंने बिना वर्दी वाले किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा. वह पूरी तरह से एकांतवास जैसा था.
सवालः आपको 'देशद्रोही' कहे जाने और आप पर एनएसए (NSA) लगाए जाने के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जवाबः इस पर सिर्फ हंसी ही आती है. अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती, तो शायद मुझे दुख होता. मैंने देश के लिए और सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए काम किया है. मैं हाल ही में कह रहा था कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाता है, तो फिर आपके मानक इतने ऊंचे होंगे कि देश के बाकी लोग खुद से ज्यादा देश की परवाह करने के मामले में बहुत ही आगे होंगे. इसलिए, मुझे तो खुशी ही होगी अगर भारतीय राष्ट्रवाद का मानक इतना ऊंचा है कि मैं 'देशद्रोही' की श्रेणी में आता हूं. अगर मैं देशद्रोही हूं, तो मैं देश को देशभक्ति के इतने ऊंचे मानक तय करने के लिए बधाई देना चाहता हूं.
सवालः सितंबर में हुई हिंसा के बाद से लद्दाख में क्या बदलाव आया है?
जवाबः यह एक 'पुलिस स्टेट' (पुलिस प्रधान राज्य) बन गया है, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है. छोटी से छोटी टिप्पणी करने पर भी पुलिस का फोन आ जाता है. इसीलिए लद्दाख में बहुत सन्नाटा था और लोग हैरान थे कि जब पूरा देश मेरी गिरफ्तारी और अन्य मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, तो लद्दाख इतना खामोश क्यों है.
मुझे पता चला कि लोग इतने दबाव और डर में थे कि उनसे उनके फोन से सितंबर की घटनाओं के वीडियो तक डिलीट करवा दिए गए. डर का माहौल बनाए रखने के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया और उन पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं. लेकिन पिछले महीने जब से मैं जेल से बाहर आया हूं, लोग अपने मुद्दों और मांगों के लिए फिर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं.
सवालः लद्दाख में पांच नए जिलों की घोषणा से तनाव क्यों पैदा हुआ है और खासकर कारगिल के लोग इससे खुश क्यों नहीं हैं?
जवाबः ज़ांस्कर को छोड़कर, यह कोई सार्वजनिक मांग नहीं थी. लोग दिल के दर्द का इलाज मांग रहे थे और उन्हें सिरदर्द की दवा दी जा रही है. कारगिल में इसे लेकर विशेष रूप से नाराजगी है क्योंकि यह असमान लगता है. कारगिल के पास केवल तीन जिले हैं जबकि लेह के पास पांच, हालांकि यह सच है कि भौगोलिक दृष्टि से लेह कारगिल से काफी बड़ा है.
लेकिन, कारगिल में इतने सारे गांव हैं, उनमें से 80 गांवों को मिलाकर एक ही जिला बना दिया गया है. वे आसानी से कारगिल में दो जिले बना सकते थे और वह ज्यादा तर्कसंगत होता. अपनी बनावट के हिसाब से कारगिल को बहुत कम मिला है.
इस पूरी कवायद का कोई उद्देश्य नहीं है. यह लोगों को बांटने की एक कोशिश लगती है, लेकिन इससे लोग अपनी असंतुष्टि के कारण और एकजुट ही होंगे. यह एक विचारहीन और फिजूलखर्ची वाला कदम है, जिससे सरकारी खजाने पर 850 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, वह भी ऐसे समय में जब वे कहते हैं कि लद्दाख के पास अपना कोई राजस्व नहीं है. वे असल में उस चीज पर खर्च बढ़ा रहे हैं जिसकी मांग ही नहीं की गई थी.
सवालः आपने पिछले हफ्ते लेह में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. क्या आपने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसी मांगों पर चर्चा की?
जवाबः गृह मंत्री के लेह आने से तीन दिन पहले, मैंने कहा था कि अगर वे वास्तव में एक सार्थक और रचनात्मक बातचीत के लिए विश्वास कायम करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को लेह में 'हाई पावर्ड कमेटी' (HPC) की बैठक की घोषणा करनी चाहिए. लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया, तो हमें निराशा हुई.
मुझे आश्चर्य हुआ कि वह बैठक लद्दाख के मुख्य मुद्दों के बारे में नहीं थी. मुझे लगा था कि यह लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक खुली और मैत्रीपूर्ण बैठक होगी. लेकिन इसे केवल पवित्र अवशेषों और विकास की चर्चा तक ही सीमित रखा गया.
मैंने गृह मंत्री से कहा कि जहां हम केंद्र सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हैं, वहीं लद्दाख अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों को लेकर चिंतित है.
लेकिन गृह मंत्री ने इन मुद्दों को 22 मई को होने वाली उप-समिति की बैठक के लिए टाल दिया. उन्होंने कहा कि उन मुद्दों पर वहां चर्चा की जा सकती है और यह दौरा विशुद्ध रूप से धार्मिक है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. मैं जानता हूं कि अगला दिन बुद्ध जयंती थी और वह एक पूरी तरह से धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगा था कि एक शाम पहले होने वाली यह मुलाकात लोगों से जुड़ने के लिए थी.
मैंने 22 मई की बैठक को 'हाई पावर्ड कमेटी' की बैठक बनाने का अनुरोध किया. लेकिन फिर से, गृह मंत्री ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि उप-समितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं और यदि चीजें सही रहीं, तो हम बाद में इसे हाई-पावर्ड बैठक कह सकते हैं. उन्होंने जख्मों को भरने और विश्वास बनाने का एक बड़ा अवसर खो दिया.
सवालः आप आने वाली बैठक से क्या उम्मीदें रखते हैं?
जवाबः हमें आने वाली उप-समिति (subcommittee) की बैठक से बहुत कम उम्मीदें हैं. यह नौकरशाहों के स्तर की बैठक है और ऐसी बैठकें बिना किसी गंभीर फैसले के लंबी खिंचती रहती हैं. इसलिए, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जुड़ी है.
सवालः 'लेह अपेक्स बॉडी' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' के लिए बातचीत की प्रक्रिया में अगला ठोस कदम क्या है?
जवाबः यह सिर्फ इसी ओर इशारा करता है कि हम किसी साधारण सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते. यह इस बात का संकेत है कि शायद यह एक लंबी लड़ाई होने वाली है, तो ऐसा ही सही.
लद्दाख का संघर्ष सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि 'हाई पावर्ड कमेटी' (HPC) की बैठक लेह में नहीं हुई या 22 मई की बैठक के लिए इसका प्रस्ताव नहीं है. यह संघर्ष जारी रहेगा. यह संघर्ष क्या रूप लेगा, इसका फैसला आने वाले दिनों और हफ्तों में सामूहिक नेतृत्व द्वारा किया जाएगा.
सवालः केंद्र सरकार ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश (UT) की लद्दाख की लंबे समय से लंबित मांग पूरी कर दी थी, फिर अब छठी अनुसूची की मांग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है?
जवाबः लद्दाख विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा था, जो प्रभावी रूप से एक राज्य जैसी विधानसभा होती. हालांकि, जब 'लेह अपेक्स बॉडी' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' ने हाथ मिलाया, तो हमने इसे पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग में बदल दिया.
अगर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है, तो लद्दाख भी उन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों का हकदार है. क्योंकि, दोनों केंद्र शासित प्रदेश तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से ही अलग होकर बने थे.
भले ही हमने अपनी मांग बढ़ा दी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि नेतृत्व 'विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश' के लिए बातचीत को तैयार है. पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अभी बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश ही बाद में धीरे-धीरे राज्य के रूप में विकसित होते हैं.
जहां तक छठी अनुसूची का सवाल है, तो 2019 तक यह हमारी मांग नहीं थी. यह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने 2019 और 2020 के अपने घोषणापत्रों में छठी अनुसूची का वादा किया था. उन्होंने उन्हीं खास वादों के दम पर संसदीय और लेह हिल काउंसिल, दोनों चुनावों में जीत हासिल की. हम तो बस अब उनसे उन वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं.
सवालः क्या लद्दाख के संगठन इन दो मांगों (राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची) के संबंध में कोई समझौता करने को तैयार हैं?
जवाबः 'लेह अपेक्स' और 'केडीए' (KDA) का नेतृत्व हमेशा लचीला रहा है और एक ऐसे समाधान तक पहुंचने के लिए 'लेन-देन' (give and take) के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो. उन्होंने केंद्र सरकार से अपना प्रस्ताव रखने को कहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है. यदि लक्ष्य बीच का रास्ता निकालना है, तो केंद्र सरकार को यह साझा करना चाहिए कि उनके पास चर्चा के लिए क्या विकल्प हैं.
जोधपुर जेल में छह महीने तक कैद रखा गया था
बता दें कि मैगसेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी उनके नेतृत्व में चली 14 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के दो दिन बाद हुई, जो 24 सितंबर को पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गई थी. उन झड़पों में चार लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हुए थे. उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में छह महीने तक कैद रखा गया था.
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