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ETV Bharat Interview: सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हालात पर जताई चिंता, बोले-'दिल के दर्द के लिए सिरदर्द की दवा दे रही सरकार'

श्रीनगरः जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली में होने वाली आगामी "नौकरशाह-स्तर" (bureaucrat-level) की वार्ता से किसी बड़ी सफलता की "बहुत कम उम्मीद" जताई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र और लद्दाख के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ रही है.

केंद्र सरकार ने 4 फरवरी की बातचीत के बाद से बने गतिरोध को खत्म करने के लिए 22 मई को नई दिल्ली में 'लेह अपेक्स बॉडी' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' के साथ अगले दौर की बातचीत तय की है. हालांकि, इस बार गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली 'हाई पावर्ड कमेटी' (HPC) के बजाय, एक उप-समिति चर्चा करेगी.

ईटीवी भारत के साथ विशेष साक्षात्कार में, सोनम वांगचुक ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लेह यात्रा के दौरान राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा से इनकार कर एक अवसर खो दिया. 30 अप्रैल को बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए लद्दाख पहुंचे शाह ने नेताओं से मुलाकात तो की, लेकिन चर्चा को केवल अवशेषों तक सीमित रखा. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश...

सवालः जेल में छह महीने बिताने के बाद, आप खुद को एक व्यक्ति के रूप में कैसे देखते हैं?

जवाबः मुझे उम्मीद है कि मैं पहले से ज्यादा परिपक्व हुआ हूं, क्योंकि आखिरकार मुझे वह समय मिला जिसकी मैं लंबे समय से तलाश कर रहा था. मुझे आत्मचिंतन करने, ध्यान लगाने, पढ़ने और लिखने का समय मिला. व्यक्तिगत तौर पर यह मेरे लिए 'आपदा में अवसर' जैसा रहा, हालांकि क्षेत्र (लद्दाख) के लिए यह दुखद था. मैं अब पहले से अधिक ऊर्जावान लेकिन अधिक शांत होकर बाहर आया हूं.

सवालः क्या आप जेल से जुड़े कुछ अनुभव या किस्से साझा कर सकते हैं?

जवाबः शुरुआत बहुत कठिन थी. मुझे मेरे घर से एक तरह से अगवा कर लिया गया था और अपनी पत्नी या वकील तक को फोन करने की अनुमति नहीं दी गई. मुझे कहा गया था कि लेह, दिल्ली या जहां भी हम रुकेंगे, वहां मैं फोन कर सकूंगा. लेकिन बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया. परिवार की साप्ताहिक मुलाकातों को छोड़कर, छह महीनों तक मैंने बिना वर्दी वाले किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा. वह पूरी तरह से एकांतवास जैसा था.

सवालः आपको 'देशद्रोही' कहे जाने और आप पर एनएसए (NSA) लगाए जाने के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

जवाबः इस पर सिर्फ हंसी ही आती है. अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती, तो शायद मुझे दुख होता. मैंने देश के लिए और सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए काम किया है. मैं हाल ही में कह रहा था कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाता है, तो फिर आपके मानक इतने ऊंचे होंगे कि देश के बाकी लोग खुद से ज्यादा देश की परवाह करने के मामले में बहुत ही आगे होंगे. इसलिए, मुझे तो खुशी ही होगी अगर भारतीय राष्ट्रवाद का मानक इतना ऊंचा है कि मैं 'देशद्रोही' की श्रेणी में आता हूं. अगर मैं देशद्रोही हूं, तो मैं देश को देशभक्ति के इतने ऊंचे मानक तय करने के लिए बधाई देना चाहता हूं.

सवालः सितंबर में हुई हिंसा के बाद से लद्दाख में क्या बदलाव आया है?

जवाबः यह एक 'पुलिस स्टेट' (पुलिस प्रधान राज्य) बन गया है, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है. छोटी से छोटी टिप्पणी करने पर भी पुलिस का फोन आ जाता है. इसीलिए लद्दाख में बहुत सन्नाटा था और लोग हैरान थे कि जब पूरा देश मेरी गिरफ्तारी और अन्य मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, तो लद्दाख इतना खामोश क्यों है.

मुझे पता चला कि लोग इतने दबाव और डर में थे कि उनसे उनके फोन से सितंबर की घटनाओं के वीडियो तक डिलीट करवा दिए गए. डर का माहौल बनाए रखने के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया और उन पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं. लेकिन पिछले महीने जब से मैं जेल से बाहर आया हूं, लोग अपने मुद्दों और मांगों के लिए फिर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं.

सवालः लद्दाख में पांच नए जिलों की घोषणा से तनाव क्यों पैदा हुआ है और खासकर कारगिल के लोग इससे खुश क्यों नहीं हैं?

जवाबः ज़ांस्कर को छोड़कर, यह कोई सार्वजनिक मांग नहीं थी. लोग दिल के दर्द का इलाज मांग रहे थे और उन्हें सिरदर्द की दवा दी जा रही है. कारगिल में इसे लेकर विशेष रूप से नाराजगी है क्योंकि यह असमान लगता है. कारगिल के पास केवल तीन जिले हैं जबकि लेह के पास पांच, हालांकि यह सच है कि भौगोलिक दृष्टि से लेह कारगिल से काफी बड़ा है.

लेकिन, कारगिल में इतने सारे गांव हैं, उनमें से 80 गांवों को मिलाकर एक ही जिला बना दिया गया है. वे आसानी से कारगिल में दो जिले बना सकते थे और वह ज्यादा तर्कसंगत होता. अपनी बनावट के हिसाब से कारगिल को बहुत कम मिला है.

इस पूरी कवायद का कोई उद्देश्य नहीं है. यह लोगों को बांटने की एक कोशिश लगती है, लेकिन इससे लोग अपनी असंतुष्टि के कारण और एकजुट ही होंगे. यह एक विचारहीन और फिजूलखर्ची वाला कदम है, जिससे सरकारी खजाने पर 850 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, वह भी ऐसे समय में जब वे कहते हैं कि लद्दाख के पास अपना कोई राजस्व नहीं है. वे असल में उस चीज पर खर्च बढ़ा रहे हैं जिसकी मांग ही नहीं की गई थी.

सवालः आपने पिछले हफ्ते लेह में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. क्या आपने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसी मांगों पर चर्चा की?

जवाबः गृह मंत्री के लेह आने से तीन दिन पहले, मैंने कहा था कि अगर वे वास्तव में एक सार्थक और रचनात्मक बातचीत के लिए विश्वास कायम करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को लेह में 'हाई पावर्ड कमेटी' (HPC) की बैठक की घोषणा करनी चाहिए. लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया, तो हमें निराशा हुई.

मुझे आश्चर्य हुआ कि वह बैठक लद्दाख के मुख्य मुद्दों के बारे में नहीं थी. मुझे लगा था कि यह लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक खुली और मैत्रीपूर्ण बैठक होगी. लेकिन इसे केवल पवित्र अवशेषों और विकास की चर्चा तक ही सीमित रखा गया.