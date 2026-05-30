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ETV Bharat Impact : बच्चे रहेंगे सुरक्षित, बुुजुर्गों को भी मिलेगी राहत, पार्कों की बदहाली का होगा विस्तृत सर्वे

ईटीवी भारत पर प्रकाशित #SafeParksSaveLives सीरीज के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आ गया है.

जयपुर में पार्क्स का होगा सर्वे
जयपुर में पार्क्स का होगा सर्वे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 11:04 AM IST

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Updated : May 30, 2026 at 11:34 AM IST

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जयपुर : प्रदेशभर के नगरीय निकायों के अधीन संचालित गार्डनों और पार्कों की बदहाल स्थिति को लेकर ईटीवी भारत की ओर से लगातार प्रसारित की जा रही खबरों का असर अब दिखाई देने लगा है. स्वायत्त शासन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि ईटीवी भारत की ओर से पार्कों की स्थिति को लेकर चलाई गई सीरीज के बाद विभागीय स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब केवल कागजी मॉनिटरिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदेशभर के सभी पार्क-गार्डन का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा. इससे जमीनी स्तर पर कमियों की पहचान हो सकेगी.

ईटीवी भारत पर प्रसारित #SafeParksSaveLives सीरीज के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आ गया है. विभागीय सचिव रवि जैन ने बताया कि खबरों के प्रसारण के तुरंत बाद जयपुर सहित प्रदेशभर के नगरीय निकायों के पार्कों और गार्डनों की स्थिति की समीक्षा की गई. इसके तहत गार्डनों की मेंटेनेंस, वॉकिंग ट्रैक, फाउंटेन, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन, ओपन जिम, बच्चों के झूले और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की गई है. सबसे पहले जयपुर नगर निगम की गार्डन शाखा की उपायुक्त को बुलाकर स्थिति की जानकारी ली गई और नगर निगम आयुक्तों से भी बातचीत की गई. इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के पार्कों और गार्डनों के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की है, जिसके आधार पर निरीक्षण किया जाएगा.

स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन (ETV Bharat)

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ओपन जिम और बच्चों के झूलों की होगी जांच : स्वायत्त शासन विभाग ने केवल सौंदर्यीकरण तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि पार्कों में लोगों की सुरक्षा और उपयोगिता को भी प्राथमिकता दी है. सचिव रवि जैन ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम पार्कों में वॉक करने आते हैं और बच्चे झूलों व ओपन जिम का उपयोग करते हैं. ऐसे में इन सुविधाओं की स्थिति बेहतर होना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि पार्कों में लगे ओपन जिम उपकरणों की जांच की जाएगी. साथ ही बच्चों के झूले, फिसलपट्टी और अन्य खेल उपकरणों की मजबूती, फाउंडेशन और सुरक्षा मानकों को भी परखा जाएगा. यदि कहीं कोई झूला कमजोर पाया जाता है या उसमें टूटफूट है तो उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाएगी. जहां आवश्यकता होगी, वहां नए उपकरण भी लगाए जाएंगे.

पार्क निरीक्षण चेकलिस्ट :
पार्क निरीक्षण चेकलिस्ट : (ETV Bharat GFX)

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गार्डन शहरों के ऑक्सीजन पॉइंट : रवि जैन ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है और इसी कारण पार्कों में वॉकिंग और योग का ट्रेंड भी बढ़ा है. बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम गार्डनों में पहुंच रहे हैं. ऐसे में इन सार्वजनिक स्थलों का सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि गार्डन किसी भी शहर के ऑक्सीजन पॉइंट होते हैं. ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से सीधे जुड़े हुए हैं, इसीलिए नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे पार्कों के रख रखाव को प्राथमिकता दें.

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बारिश से पहले सुरक्षा पर फोकस : विभाग ने आगामी मानसून को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं. सचिव रवि जैन ने बताया कि कई पार्कों में स्ट्रीट लाइट पोल के पास खुले बिजली बॉक्स, बाहर लटकते तार और खराब वायरिंग जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जो बारिश के मौसम में हादसों का कारण बन सकती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल सर्वे कर ऐसे बिजली संबंधी खतरों को दूर करें. जहां वायरिंग खुली हुई है, वहां उसे सुरक्षित किया जाए और खराब बॉक्सों को बदला जाए. इसके अलावा जिन पार्कों में निर्माण कार्य चल रहा है और वहां गड्ढे बने हुए हैं, उन्हें भी बारिश शुरू होने से पहले भरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी भराव या दुर्घटना जैसी स्थिति न बने.

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सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा फंड : रवि जैन ने बताया कि सर्वे के दौरान जो कमियां सामने आएंगी, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी. इसके बाद जरूरत के अनुसार बजट और फंड की व्यवस्था कर विकास एवं मरम्मत कार्य शुरू किए जाएंगे. विभाग का दावा है कि इस बार केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रदेश के गार्डन वास्तव में लोगों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और उपयोगी बन सकें. बहरहाल, ईटीवी भारत की ओर से लगातार उठाए जा रहे पार्कों के जमीनी हालात के मुद्दे के बाद विभाग की इस सक्रियता को एक बड़े प्रशासनिक इम्पैक्ट के रूप में देखा जा रहा है. अब देखना ये होगा कि सर्वे और निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर गार्डनों की तस्वीर कितनी बदलती है.

Last Updated : May 30, 2026 at 11:34 AM IST

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