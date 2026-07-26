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ETV BHARAT IMPACT: 2 साल से अटका जुड़वां भाइयों का आधार कार्ड हुआ जारी! जानें- क्यों रिजेक्ट हो रहा था आवेदन?

अलापुझा (केरल): जुड़वां बच्चे के रूप में पैदा होने के जहां कई फायदे हैं, वहीं कभी-कभी यह एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला केरल के थलापडी में सामने आया. जहां जुड़वां में से एक बच्चे का आधार कार्ड तो बन गया, लेकिन दूसरे बच्चे का आवेदन सिस्टम बार-बार खारिज (रिजेक्ट) करता रहा.

दरअसल, आधार सिस्टम में दोनों बच्चों के फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान) और आइरिस (आँख की पुतली) के निशान एक जैसे होने के कारण तकनीकी खराबी आ रही थी. ऐसे में आधार कार्ड बनवाने में उनका जुड़वां होना ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया. ईटीवी भारत द्वारा उनकी इस परेशानी को प्रमुखता से दिखाए जाने पर प्रशासन जागा. करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार थलापडी में रहने वाले इन जुड़वां बच्चों को उनके आधार कार्ड मिल गए हैं.

थलापडी सरकारी हाई स्कूल के इन छात्रों ने दो साल पहले अपने बायोमेट्रिक विवरण जमा किए थे, फिर भी उन्हें कार्ड नहीं मिले थे. स्कॉलरशिप के लिए आधार अनिवार्य होने के कारण परिवार ने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद, थलापडी ग्राम पंचायत सदस्य अजीत कुमार पिशारथ ने अलापुझा के जिला कलेक्टर से शिकायत की.

इसके बाद, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से तिरुवनंतपुरम स्थित आधार क्षेत्रीय कार्यालय ने परिवार से संपर्क किया और जरूरी कार्रवाई शुरू की. क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार, परिवार तय तारीख पर एक अक्षया केंद्र गया और वहां जरूरी आवेदन व दस्तावेज जमा किए. आवेदन की जांच करने और प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के बाद, दो साल से चली आ रही तकनीकी खामियां दूर हो गईं और दोनों बच्चों को उनके आधार कार्ड मिल गए.

बच्चों की मां ने कहा, "चूंकि वे जुड़वां बच्चे हैं, इसलिए जब हमने उनका आधार अपडेट करने के लिए आवेदन दिया, तो वह मेरे बायोमेट्रिक्स से किया गया था. आमतौर पर, जुड़वां बच्चों का आधार अपडेट करते समय माता और पिता दोनों के बायोमेट्रिक्स की जरूरत होती है. लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं थी, और इस वजह से दोनों के आवेदन खारिज हो गए."