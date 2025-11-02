ETV Bharat / bharat

ईटीवी भारत की खबर का असर! पांचवीं कक्षा के छात्र को जाति प्रमाण जारी

लेकिन कुछ दिनों बाद आरआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आवेदन भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ओम का परिवार महाकालपाड़ा तहसील के ग्यासपुर गांव का निवासी है. इसका विरोध करते हुए, 29 तारीख को ओम ने आरोप लगाया कि उनसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और उसके पिता, जो एक गरीब व्यक्ति हैं, पैसे देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया.

फिर सितंबर के दूसरे सप्ताह में तहसील प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए ओम के प्रमाण पत्र के आवेदन को खारिज कर दिया. इसके कारण ओम नवोदय प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गया. बाद में, जब इसी महीने आदर्श विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हुई, तो ओम के पिता सुब्रत राउत ने पिछले साल अक्टूबर में फिर से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया.

क्या है पूरा मामला? केंद्रपाड़ा जिले के मार्शाघई तहसील के नोबारा राजस्व अंचल के पास्ता गांव के सुब्रत राउत के पांचवीं कक्षा के छात्र ओम साईं ने अगस्त में स्थानीय लोक सेवा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था. चूंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सितंबर में आयोजित की गई थी, इसलिए फॉर्म भरने के दौरान जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य था.

छात्र के पिता ने कहा कि उनके बेटे को 'ईटीवी भारत' पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रमाण पत्र मिला, लेकिन तहसील प्रशासन ने बिना आवेदन किए ही उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि इससे यह आरोप स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक (RI) को रिश्वत न देने के कारण उसे प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था.

भुवनेश्वर: ईटीवी भारत पर खबर प्रकाशित होने के बाद ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तहसील प्रशासन ने एक पांचवीं कक्षा के छात्र को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस प्रमाण पत्र को दो आवेदनों के बाद खारिज कर दिया गया था, उसे बिना किसी आवेदन के मौके पर ही जाति प्रमाण पत्र कैसे दे दिया गया.

पिता और बड़ी बहन को जाति प्रमाण पत्र

जिला कलेक्टर को लिखे अपने शिकायती पत्र में कक्षा पांच के छात्र ओम ने कहा कि उसके पिता सुब्रत राउत ने इस साल फरवरी में एक ही पते पर आय प्रमाण पत्र और उसकी बड़ी बहन साईप्रभा स्मितादेवी का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था और उसकी कॉपियां जमा की थीं. ओम ने पूछा अगर उसके पिता और बड़ी बहन को एक ही पते पर प्रमाण पत्र मिल सकता है, तो उसे क्यों नहीं मिल सकता?

ओम के पिता सुब्रत राउत की शिकायत के अनुसार, "जब उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र पहली बार अस्वीकृत हुआ, तो वे कारण जानने के लिए राजस्व निरीक्षक के पास गए थे. तब राजस्व निरीक्षक ने उनसे कहा कि वह 5,000 रुपये दे दें तो उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा."

तहसीलदार ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया था

ईटीवी भारत ने कक्षा 5 के छात्र ओम को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही बाधाओं और नवोदय परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण आदर्श परीक्षा से वंचित होने के खतरे की खबर दी. 31 अक्टूबर को सुब्रत और साईं की ओर से कोई आवेदन दिए बिना, नोम्बर राजस्व मंडल के नए आरआई और एआरआई सुब्रत के पास्ता स्थित आवास पर पहुंचे और तलाशी ली. तलाशी के कुछ ही घंटों बाद यानी 31 अक्टूबर की शाम को, सुब्रत ने बताया कि एक कर्मचारी ओम का जाति प्रमाण पत्र अपने घर लाया था. सुब्रत का कहना है कि प्रमाण पत्र पर 30 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए थे.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

ओम का जाति प्रमाण पत्र अब आदर्श विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में रोड़ा नहीं बनेगा. सुब्रत ने बताया कि नवोदय प्रवेश परीक्षा न दे पाने से उन्हें काफी परेशानी हुई, लेकिन "ईटीवी भारत" द्वारा यह खबर प्रकाशित किए जाने के बाद सरकारी दफ्तर में हड़कंप मच गया. जिसके लिए बिना किसी अनुरोध के राजस्व विभाग के दो कर्मचारी जांच करने पहुंचे और चंद घंटों में ही उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र लेकर आ गए. इसके लिए उन्होंने 'ईटीवी भारत' का आभार जताया और ऐसे गैरजिम्मेदार रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वरिष्ठ वकील बिधुभूषण महापात्रा ने इस शिकायत और जाति प्रमाण पत्र की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "केंद्रपाड़ा जिले के मार्शाघई तहसील क्रमांक आरआई सर्कल का एक लाभार्थी अपना जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार आवेदन करने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. उसे बताया गया कि वह उस क्षेत्र का निवासी नहीं है. बाद में पता चला कि परिवार और बच्चे की बड़ी बहन को कुछ दिनों पहले उस सर्कल के आरआई, मार्शाघई तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिया गया था. अगर बच्चे को समय पर उसका प्रमाण पत्र मिल जाता, तो उसके पास नवोदय प्रवेश परीक्षा में बैठने का विकल्प था, वह पहले से आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कर सकता था, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण वह इस परीक्षा से वंचित रह गया."

उन्होंने कहा, किसी अधिकारी के काम करने का तरीका और काम न करवाने की मानसिकता कर्तव्य-हीनता के अंतर्गत आती है, जिसका कर्मचारियों को अब तक पता ही नहीं है. अगर प्रशासन आरआई और तहसीलदार के खिलाफ मुआवजे के तौर पर कोई ठोस कदम उठाता या उपभोक्ता अदालत इन दोनों पर कार्रवाई करती या पदावनत करती, तो इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और कलम की कीमत समझ में आती.

यह भी पढ़ें- नकली शराब मामला: पूर्व मंत्री और YSRCP नेता जोगी रमेश गिरफ्तार