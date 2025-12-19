ETV Bharat / bharat

'ETV भारत' की खबर का असर: हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जज ने किया स्कूल का दौरा; टॉयलेट समस्या हल करने का दिया निर्देश

दावणगेरे (कर्नाटक): 'ETV भारत' ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले के मायाकोंडा गांव में KPS स्कूल में टॉयलेट की समस्या के बारे में एक डिटेल में खबर छापी थी. इसे देखते हुए, सीनियर जज और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य महावीर एम. करेनवर ने मंगलवार को स्कूल का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया. टॉयलेट के सामने छात्राओं की लंबी लाइन देखकर, वह क्लास रूम में गए और छात्राओं से जानकारी ली, और उन्हीं छात्राओं के साथ फर्श पर बैठकर मिड-डे मील खाया. फिर उन्होंने छात्राओं की समस्या को संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाया और DDPI कोटरेश को तुरंत स्कूल जाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर जज ने दावणगेरे स्कूल का दौरा किया. (ETV Bharat) 6 अगस्त, 2025 को, ETV भारत ने मायाकोंडा पब्लिक स्कूल पर पहली डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था '75 साल पुराना पब्लिक स्कूल खस्ताहाल; 250 लड़कियों के बीच एक टॉयलेट, लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं, खुले में जाते हैं!' और 6 दिसंबर को, 'ETV भारत' में 'नेचर कॉल के लिए लड़कियों को लाइन में लगना पड़ता है, 185 छात्राओं के पास सिर्फ एक टॉयलेट; लड़के बाहर शौच करते हैं' टाइटल से एक और स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी.