'ETV भारत' की खबर का असर: हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जज ने किया स्कूल का दौरा; टॉयलेट समस्या हल करने का दिया निर्देश

'ETV भारत' की खबर का असर दिखा. हाईकोर्ट के आदेश पर जज ने दावणगेरे स्कूल का दौराकर DDPI को टॉयलेट समस्या हल करने को कहा.

खत्म हुई स्कूल में टॉयलेट की समस्या ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 5:13 PM IST

दावणगेरे (कर्नाटक): 'ETV भारत' ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले के मायाकोंडा गांव में KPS स्कूल में टॉयलेट की समस्या के बारे में एक डिटेल में खबर छापी थी. इसे देखते हुए, सीनियर जज और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य महावीर एम. करेनवर ने मंगलवार को स्कूल का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया.

टॉयलेट के सामने छात्राओं की लंबी लाइन देखकर, वह क्लास रूम में गए और छात्राओं से जानकारी ली, और उन्हीं छात्राओं के साथ फर्श पर बैठकर मिड-डे मील खाया. फिर उन्होंने छात्राओं की समस्या को संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाया और DDPI कोटरेश को तुरंत स्कूल जाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट के आदेश पर जज ने दावणगेरे स्कूल का दौरा किया. (ETV Bharat)

6 अगस्त, 2025 को, ETV भारत ने मायाकोंडा पब्लिक स्कूल पर पहली डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था '75 साल पुराना पब्लिक स्कूल खस्ताहाल; 250 लड़कियों के बीच एक टॉयलेट, लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं, खुले में जाते हैं!' और 6 दिसंबर को, 'ETV भारत' में 'नेचर कॉल के लिए लड़कियों को लाइन में लगना पड़ता है, 185 छात्राओं के पास सिर्फ एक टॉयलेट; लड़के बाहर शौच करते हैं' टाइटल से एक और स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी.

यह रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के ध्यान में भी आई, और मायाकोंडा में KPS स्कूल की समस्याओं पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देने के बाद, जज ने स्कूल का दौरा किया और बच्चों से जानकारी इकट्ठा की.

स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ मिड डे मील खाते जज. (ETV Bharat)

जज बच्चों के साथ जमीन पर बैठे और मिड-डे मील खाते समय बच्चों को होने वाली दिक्कतों पर बात की. उन्होंने स्कूल स्टाफ से भी जानकारी ली. बाद में बोलते हुए जज करेनवीर ने भरोसा दिलाया कि, "हाईकोर्ट ने स्कूल की बेसिक सुविधाओं पर एक पूरी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है, और रिपोर्ट जमा होने के बाद स्कूल को डेवलप किया जाएगा."

इस मौके पर DDPI कोटरेश ने भी स्कूल का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा. KPS स्कूल के स्टाफ ने 'ETV भारत' को धन्यवाद दिया.

कर्नाटक के एक स्कूल में टॉयलेट की समस्या. (ETV Bharat)

फिलहाल, NRG प्रोजेक्ट के तहत हाई-टेक टॉयलेट बनाने के लिए जगह देख ली गई है, और टॉयलेट का काम शुरू हो जाएगा. तब तक, स्कूल कैंपस में दो और टॉयलेट, जो खराब और बिखरे हुए थे, उन्हें साफ कर दिया गया है. JCB से झाड़ियां हटा दी गई हैं. उनकी मरम्मत कर दी गई है, और उन्हें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

वहीं लड़कों को PU कॉलेज कैंपस में टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है. टॉयलेट की दिक्कत अब हल हो गई है. KPS स्कूल के स्टॉफ ने कहा कि मायाकोंडा ग्राम पंचायत के अधिकारी एक नया हाई-टेक टॉयलेट बनाएंगे.

