ईटीवी भारत की खबर का असर: स्वर्ण पदक विजेता सनी फुलमाली से मिले चंद्रकांत पाटिल, हर महीने देंगे 50 हजार रुपये

स्वर्ण पदक विजेता सनी फुलमाली से मिले चंद्रकांत पाटिल ( ETV Bharat )

अपने वेतन से हर महीने 50 हजार रुपये देने की घोषणा चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की कि वे जनभागीदारी से एक घर और प्रैक्टि के लिए ट्रेनिंग, शिक्षा के लिए हर संभव मदद और अपने वेतन से हर महीने 50 हजार रुपये देंगे. इस दौरान पाटिल ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की. इस मौके पर सनी के कोच वस्ताद सदाशिव रखपसारे पालपर के भाई मौजूद रहे.

ईटीवी के माध्यम से सनी के संघर्ष की कहानी दिखाने के बाद अब राज्य के हाई एंड टेक्नोलॉजी ऐजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने उनके घर जाकर सनी फुलमाली और उनके परिवार से लोहेगांव के पालपर में मुलाकात की और उन्हें बधाई दी. साथ ही उन्होंने खिलाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया

मुंबई: बहरीन में हाल ही में हुए एशियाई युवा खेलों में महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहेगांव के पहलवान सनी फुलमाली ने कुश्ती प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता.सनी एक झोपड़ी में रहने वाले और नंदी बैल के साथ घूमने वाले एक व्यक्ति के बेटे हैं.

सनी को घर और ट्रेनिंग के लिए मैदान दिया जाएगा

सनी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि दृढ़ संकल्प, लगन और कड़ी मेहनत से सनी ने जो सफलता हासिल की है, वह काबिले तारीफ है. आज उसने अपने प्रदर्शन से अपने माता-पिता को गौरवान्वित किया है. सिर पर छत न होने के बावजूद उन्होंने यह प्रदर्शन किया है.

जनभागीदारी से सनी को घर और सभी पहलवानों के लिए प्रशिक्षण मैदान दिया जाएगा. इसके साथ ही, वह उसकी शिक्षा के लिए हर संभव मदद करेंगे. वह अपनी और अपनी पत्नी की आय से उसकी आजीविका के लिए प्रति माह 50,000 रुपये देंगे. उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वह अपनी शिक्षा पूरी करे, कुश्ती पर ध्यान केंद्रित करे और ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी हासिल करे.

17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास

देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है और राज्य भर के कई खिलाड़ियों को इसका लाभ मिला है.

यह निर्णय 17 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों पर भी लागू है. इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री से इस मामले में संपर्क करेंगे ताकि 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिल सके.

